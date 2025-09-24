У ході розслідування розтрати майна українського банку, націоналізовано мільярдні активи компанії, пов’язаної з російським букмекером. ФОТОрепортаж
За матеріалами Офісу Генерального прокурора триває досудове розслідування у масштабному провадженні щодо протиправного відчуження майна одного з українських банків та діяльності компаній, пов’язаних із представниками держави-агресора.
За даними слідства, в 2022–2023 роках ексвиконувач обов’язків Голови Правління банку, керівник юридичного підрозділу установи у змові з іншими посадовцями банку, представниками підприємств-нерезидентів та приватним нотаріусом, шляхом укладення удаваних угод з використанням підроблених документів організували розтрату 8 об’єктів нерухомості, що належали банківській установі, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі колишньому виконувачу обов’язків Голови Правління банку повідомлено про підозру в організації розтрати майна в особливо великому розмірі, а керівнику юридичного підрозділу в пособництві цим діям. Зазначимо, що раніше підозри отримали ще 6 співучасників, причетних до відчуження майна банку.
Під час слідства встановлено, що компанії-нерезиденти, залучені до схеми, мають тісний зв’язок із російським букмекерським брендом "1xBet", до якого в Україні застосовано санкції.
У межах провадження їхні грошові активи за клопотаннями прокурорів були арештовані та передані в управління АРМА.
Загальний розмір арештованих та вже перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 мільярда гривень, з яких близько 500 мільйонів – дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами. Зазначені кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Крім того, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких складає майже 1 мільярд гривень.
і таких кацапських активів в Україні дууже багато, але "система портнова" продовжує кришувати
Знову, якісь два лигаря за гроші, за усіх сядуть??