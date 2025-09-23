УКР
У Харкові судитимуть чоловіка, який стріляв та бив ветерана ЗСУ: йому загрожує до 7 років ув’язнення. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 43-річного харків’янина, який під час конфлікту відкрив стрілянину по українському захиснику. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням заздалегідь заготовленої зброї.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами досудового розслідування, інцидент стався увечері 3 серпня 2025 року біля будинку на вулиці 92-ої бригади. Під час суперечки чоловік дістав пістолет із гумовими кулями і вистрілив у свого опонента. Коли потерпілий упав, нападник бив його руками й ногами, намагався придушити.

Жертвою нападу став 22-річний військовослужбовець, який під час бойових дій втратив ногу та користується протезом.

Того ж дня правоохоронці затримали нападника, нині він перебуває під вартою. Прокурори Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова направили обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.

Судитимуть чоловіка, який стріляв та бив ветерана ЗСУ
Судитимуть чоловіка, який стріляв та бив ветерана ЗСУ
Судитимуть чоловіка, який стріляв та бив ветерана ЗСУ

суд (11874) Харків (5874) Офіс Генпрокурора (3440) Харківська область (1645) Харківський район (558)
Колю-мітбола коли судити будуть, за те, що побив ветерана? А, "ета ж другоє".
23.09.2025 11:32 Відповісти
Я не юрист, фахівці скажуть точніше. Але ж "стріляв" (хай навіть травматом) і "намагався придушити" - це хіба не замах на вбивство? Малувато якось "від 3 до 7".
23.09.2025 11:34 Відповісти
Тут на Цензорі 90% українських коментаторів (не схожих на рашистських ботів) так яскраво коментують все, що стосується ТЦК та заочно ображають тут присутніх військових, що розумієш - нам з вами жити поруч буде важко.
Ви ж боїтеся та не любите усіх, хто у формі. Ви боїтеся явних бойових ветеранів.
Ви нам придумали купу якихось дурних ненаукових термінів (типу ПТСР).
Ви бачите у нас погрозу вашому тихому диванному рожевому існуванню.
І, знаєте, що вам скажу?
Ви праві.

Нам теж тяжко з вами співіснувати. Бо ми не можемо ніяк зрозуміти - чому ми пішли, а ви залишилися. Сидите там в цивільному житті та вдаєте вигляд, що ніякої війни нема.
Як гадаєте - ким ми вас рахуємо?
Але ж перед дзеркалом ви усі Чоловіки! Перед дзеркалом ви усі воїни.
А там якийсь лох з окопів нас, таких крутих, зневажає!!!!
Давай напишемо йому, що він ***************.
Все одно ж анонімно!
23.09.2025 11:49 Відповісти
А люди ж вроді казали, що нападник вчинив прикре самогубство в камері!!
Змантулив вірьовку з ісподньої білизни, ну і повісився…??
23.09.2025 11:25 Відповісти
Кімнатний Рембо?
23.09.2025 11:28 Відповісти
За ********* можна налізти від 8... А тут явне від 8 до 12.
23.09.2025 11:37 Відповісти
За вкрадений велосипед і то більше дають! Якби на місці ветерана був прокурор, суддя, депутат або місцевий чиновник- то і стаття була б інша, і покарання суворіше! Закон один для всіх кажете! 🤬
23.09.2025 12:08 Відповісти
Такі у нас закони імені заспокоєного портнова. Якби ветеран захищався, йому (ветерану) дали би 12+.
23.09.2025 12:23 Відповісти
Та йому все хлопці із ЗСУ такого напихали, що буцегарня йому просто кімната відпочинку.
23.09.2025 11:35 Відповісти
Тварина!!
23.09.2025 11:39 Відповісти
Тут на Цензорі 90% українських коментаторів (не схожих на рашистських ботів) так яскраво коментують все, що стосується ТЦК та заочно ображають тут присутніх військових, що розумієш - нам з вами жити поруч буде важко.
Ви ж боїтеся та не любите усіх, хто у формі. Ви боїтеся явних бойових ветеранів.
Ви нам придумали купу якихось дурних ненаукових термінів (типу ПТСР).
Ви бачите у нас погрозу вашому тихому диванному рожевому існуванню.
І, знаєте, що вам скажу?
Ви праві.

Нам теж тяжко з вами співіснувати. Бо ми не можемо ніяк зрозуміти - чому ми пішли, а ви залишилися. Сидите там в цивільному житті та вдаєте вигляд, що ніякої війни нема.
Як гадаєте - ким ми вас рахуємо?
Але ж перед дзеркалом ви усі Чоловіки! Перед дзеркалом ви усі воїни.
А там якийсь лох з окопів нас, таких крутих, зневажає!!!!
Давай напишемо йому, що він ***************.
Все одно ж анонімно!
23.09.2025 11:49 Відповісти
Такі теми відпрацьовуються десантурою з Лахта-2. Єліті купують українські ІР, а лохам ІР Великобританії дають. Але всі як один заявляють що вини з Києва.
23.09.2025 12:09 Відповісти
Друже, ти даєш! )) Ціле розслідування.
Просто є нюанс.
Ти знаєш. Наприклад, я мотаюся між Констахою, Дружківкою та Славіком. То на старлінках, то на українському провайдері. Старлінки і з голландськими, і з польськими айпішніками.
Так що це вже проф. деформація - не дуже звертати увагу на прапорці ))
23.09.2025 12:23 Відповісти
У нас на польських ІР були, та й тут, на Цензорі більшість ;поляків;- ЗСУ. А от Великобританія- вся із ТОТ.
23.09.2025 12:24 Відповісти
Ти що, ідіот? Не чув про VPN? В мене на безкоштовному Urban 70+ країн - згадай про IP!
23.09.2025 13:05 Відповісти
Зараз місцеве ОПЗЖ, шарійовці та інша сволота йому адвоката зі своїх підсуєтять...
23.09.2025 12:41 Відповісти
Нафіга ***** підарку заблуріли - країна має знати своїх хєроїв!
23.09.2025 13:07 Відповісти
 
 