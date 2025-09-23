У Харкові судитимуть чоловіка, який стріляв та бив ветерана ЗСУ: йому загрожує до 7 років ув’язнення. ФОТОрепортаж
До суду скеровано обвинувальний акт щодо 43-річного харків’янина, який під час конфлікту відкрив стрілянину по українському захиснику. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням заздалегідь заготовленої зброї.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
За матеріалами досудового розслідування, інцидент стався увечері 3 серпня 2025 року біля будинку на вулиці 92-ої бригади. Під час суперечки чоловік дістав пістолет із гумовими кулями і вистрілив у свого опонента. Коли потерпілий упав, нападник бив його руками й ногами, намагався придушити.
Жертвою нападу став 22-річний військовослужбовець, який під час бойових дій втратив ногу та користується протезом.
Того ж дня правоохоронці затримали нападника, нині він перебуває під вартою. Прокурори Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова направили обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Змантулив вірьовку з ісподньої білизни, ну і повісився…??
Тобто, гримнути можна дуже крепко.
Ви ж боїтеся та не любите усіх, хто у формі. Ви боїтеся явних бойових ветеранів.
Ви нам придумали купу якихось дурних ненаукових термінів (типу ПТСР).
Ви бачите у нас погрозу вашому тихому диванному рожевому існуванню.
І, знаєте, що вам скажу?
Ви праві.
Нам теж тяжко з вами співіснувати. Бо ми не можемо ніяк зрозуміти - чому ми пішли, а ви залишилися. Сидите там в цивільному житті та вдаєте вигляд, що ніякої війни нема.
Як гадаєте - ким ми вас рахуємо?
Але ж перед дзеркалом ви усі Чоловіки! Перед дзеркалом ви усі воїни.
А там якийсь лох з окопів нас, таких крутих, зневажає!!!!
Давай напишемо йому, що він ***************.
Все одно ж анонімно!
Просто є нюанс.
Ти знаєш. Наприклад, я мотаюся між Констахою, Дружківкою та Славіком. То на старлінках, то на українському провайдері. Старлінки і з голландськими, і з польськими айпішніками.
Так що це вже проф. деформація - не дуже звертати увагу на прапорці ))