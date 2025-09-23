У Харкові судитимуть чоловіка, який стріляв та бив ветерана ЗСУ: йому загрожує до 7 років ув’язнення. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 43-річного харків’янина, який під час конфлікту відкрив стрілянину по українському захиснику. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням заздалегідь заготовленої зброї.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами досудового розслідування, інцидент стався увечері 3 серпня 2025 року біля будинку на вулиці 92-ої бригади. Під час суперечки чоловік дістав пістолет із гумовими кулями і вистрілив у свого опонента. Коли потерпілий упав, нападник бив його руками й ногами, намагався придушити.

Жертвою нападу став 22-річний військовослужбовець, який під час бойових дій втратив ногу та користується протезом.

Того ж дня правоохоронці затримали нападника, нині він перебуває під вартою. Прокурори Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова направили обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення.







