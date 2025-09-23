В Харькове будут судить мужчину, который стрелял и избивал ветерана ВСУ: ему грозит до 7 лет лишения свободы. ФОТОрепортаж

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 43-летнего харьковчанина, который во время конфликта открыл стрельбу по украинскому защитнику. Ему инкриминируют хулиганство с применением заранее заготовленного оружия.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По материалам досудебного расследования, инцидент произошел вечером 3 августа 2025 года возле дома на улице 92-й бригады. Во время спора мужчина достал пистолет с резиновыми пулями и выстрелил в своего оппонента. Когда потерпевший упал, нападавший избивал его руками и ногами, пытался придушить.

Жертвой нападения стал 22-летний военнослужащий, который во время боевых действий потерял ногу и пользуется протезом.

В тот же день правоохранители задержали нападавшего, сейчас он находится под стражей. Прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры города Харькова направили обвинительный акт в суд. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет заключения.







