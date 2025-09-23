В Харькове будут судить мужчину, который стрелял и избивал ветерана ВСУ: ему грозит до 7 лет лишения свободы. ФОТОрепортаж
В суд направлено обвинительное заключение в отношении 43-летнего харьковчанина, который во время конфликта открыл стрельбу по украинскому защитнику. Ему инкриминируют хулиганство с применением заранее заготовленного оружия.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
По материалам досудебного расследования, инцидент произошел вечером 3 августа 2025 года возле дома на улице 92-й бригады. Во время спора мужчина достал пистолет с резиновыми пулями и выстрелил в своего оппонента. Когда потерпевший упал, нападавший избивал его руками и ногами, пытался придушить.
Жертвой нападения стал 22-летний военнослужащий, который во время боевых действий потерял ногу и пользуется протезом.
В тот же день правоохранители задержали нападавшего, сейчас он находится под стражей. Прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры города Харькова направили обвинительный акт в суд. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет заключения.
Змантулив вірьовку з ісподньої білизни, ну і повісився…??
Тобто, гримнути можна дуже крепко.
Ви ж боїтеся та не любите усіх, хто у формі. Ви боїтеся явних бойових ветеранів.
Ви нам придумали купу якихось дурних ненаукових термінів (типу ПТСР).
Ви бачите у нас погрозу вашому тихому диванному рожевому існуванню.
І, знаєте, що вам скажу?
Ви праві.
Нам теж тяжко з вами співіснувати. Бо ми не можемо ніяк зрозуміти - чому ми пішли, а ви залишилися. Сидите там в цивільному житті та вдаєте вигляд, що ніякої війни нема.
Як гадаєте - ким ми вас рахуємо?
Але ж перед дзеркалом ви усі Чоловіки! Перед дзеркалом ви усі воїни.
А там якийсь лох з окопів нас, таких крутих, зневажає!!!!
Давай напишемо йому, що він ***************.
Все одно ж анонімно!
Просто є нюанс.
Ти знаєш. Наприклад, я мотаюся між Констахою, Дружківкою та Славіком. То на старлінках, то на українському провайдері. Старлінки і з голландськими, і з польськими айпішніками.
Так що це вже проф. деформація - не дуже звертати увагу на прапорці ))