РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9618 посетителей онлайн
Новости Фото
1 808 20

В Харькове будут судить мужчину, который стрелял и избивал ветерана ВСУ: ему грозит до 7 лет лишения свободы. ФОТОрепортаж

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 43-летнего харьковчанина, который во время конфликта открыл стрельбу по украинскому защитнику. Ему инкриминируют хулиганство с применением заранее заготовленного оружия.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По материалам досудебного расследования, инцидент произошел вечером 3 августа 2025 года возле дома на улице 92-й бригады. Во время спора мужчина достал пистолет с резиновыми пулями и выстрелил в своего оппонента. Когда потерпевший упал, нападавший избивал его руками и ногами, пытался придушить.

Жертвой нападения стал 22-летний военнослужащий, который во время боевых действий потерял ногу и пользуется протезом.

В тот же день правоохранители задержали нападавшего, сейчас он находится под стражей. Прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры города Харькова направили обвинительный акт в суд. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет заключения.

Будут судить мужчину, который стрелял и избивал ветерана ВСУ
Будут судить мужчину, который стрелял и избивал ветерана ВСУ
Будут судить мужчину, который стрелял и избивал ветерана ВСУ

Читайте: Нанесен ущерб на 4 миллиона: в Мощуне подрядчик украл деньги, предназначенные для модульного жилья пострадавшим от войны. ФОТОрепортаж

Автор: 

суд (25238) Харьков (7747) Офис Генпрокурора (2643) Харьковская область (1625) Харьковский район (550)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Колю-мітбола коли судити будуть, за те, що побив ветерана? А, "ета ж другоє".
показать весь комментарий
23.09.2025 11:32 Ответить
+5
Я не юрист, фахівці скажуть точніше. Але ж "стріляв" (хай навіть травматом) і "намагався придушити" - це хіба не замах на вбивство? Малувато якось "від 3 до 7".
показать весь комментарий
23.09.2025 11:34 Ответить
+3
Тут на Цензорі 90% українських коментаторів (не схожих на рашистських ботів) так яскраво коментують все, що стосується ТЦК та заочно ображають тут присутніх військових, що розумієш - нам з вами жити поруч буде важко.
Ви ж боїтеся та не любите усіх, хто у формі. Ви боїтеся явних бойових ветеранів.
Ви нам придумали купу якихось дурних ненаукових термінів (типу ПТСР).
Ви бачите у нас погрозу вашому тихому диванному рожевому існуванню.
І, знаєте, що вам скажу?
Ви праві.

Нам теж тяжко з вами співіснувати. Бо ми не можемо ніяк зрозуміти - чому ми пішли, а ви залишилися. Сидите там в цивільному житті та вдаєте вигляд, що ніякої війни нема.
Як гадаєте - ким ми вас рахуємо?
Але ж перед дзеркалом ви усі Чоловіки! Перед дзеркалом ви усі воїни.
А там якийсь лох з окопів нас, таких крутих, зневажає!!!!
Давай напишемо йому, що він ***************.
Все одно ж анонімно!
показать весь комментарий
23.09.2025 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А люди ж вроді казали, що нападник вчинив прикре самогубство в камері!!
Змантулив вірьовку з ісподньої білизни, ну і повісився…??
показать весь комментарий
23.09.2025 11:25 Ответить
Кімнатний Рембо?
показать весь комментарий
23.09.2025 11:28 Ответить
Колю-мітбола коли судити будуть, за те, що побив ветерана? А, "ета ж другоє".
показать весь комментарий
23.09.2025 11:32 Ответить
Я не юрист, фахівці скажуть точніше. Але ж "стріляв" (хай навіть травматом) і "намагався придушити" - це хіба не замах на вбивство? Малувато якось "від 3 до 7".
показать весь комментарий
23.09.2025 11:34 Ответить
За ********* можна налізти від 8... А тут явне від 8 до 12.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:37 Ответить
Огусто, явне лише в КК України, а не в твої фантазіях
показать весь комментарий
23.09.2025 11:46 Ответить
296 ч.4 і не по сперечаєшся. Але, є ж обтяження. Тут має добавка по ст.263 ч.1 Ось і сумуємо: там від 3 до 7 і тут від 3 до 7.
Тобто, гримнути можна дуже крепко.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:34 Ответить
За вкрадений велосипед і то більше дають! Якби на місці ветерана був прокурор, суддя, депутат або місцевий чиновник- то і стаття була б інша, і покарання суворіше! Закон один для всіх кажете! 🤬
показать весь комментарий
23.09.2025 12:08 Ответить
Такі у нас закони імені заспокоєного портнова. Якби ветеран захищався, йому (ветерану) дали би 12+.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:23 Ответить
Та йому все хлопці із ЗСУ такого напихали, що буцегарня йому просто кімната відпочинку.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:35 Ответить
Тварина!!
показать весь комментарий
23.09.2025 11:39 Ответить
Тут на Цензорі 90% українських коментаторів (не схожих на рашистських ботів) так яскраво коментують все, що стосується ТЦК та заочно ображають тут присутніх військових, що розумієш - нам з вами жити поруч буде важко.
Ви ж боїтеся та не любите усіх, хто у формі. Ви боїтеся явних бойових ветеранів.
Ви нам придумали купу якихось дурних ненаукових термінів (типу ПТСР).
Ви бачите у нас погрозу вашому тихому диванному рожевому існуванню.
І, знаєте, що вам скажу?
Ви праві.

Нам теж тяжко з вами співіснувати. Бо ми не можемо ніяк зрозуміти - чому ми пішли, а ви залишилися. Сидите там в цивільному житті та вдаєте вигляд, що ніякої війни нема.
Як гадаєте - ким ми вас рахуємо?
Але ж перед дзеркалом ви усі Чоловіки! Перед дзеркалом ви усі воїни.
А там якийсь лох з окопів нас, таких крутих, зневажає!!!!
Давай напишемо йому, що він ***************.
Все одно ж анонімно!
показать весь комментарий
23.09.2025 11:49 Ответить
Такі теми відпрацьовуються десантурою з Лахта-2. Єліті купують українські ІР, а лохам ІР Великобританії дають. Але всі як один заявляють що вини з Києва.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:09 Ответить
Друже, ти даєш! )) Ціле розслідування.
Просто є нюанс.
Ти знаєш. Наприклад, я мотаюся між Констахою, Дружківкою та Славіком. То на старлінках, то на українському провайдері. Старлінки і з голландськими, і з польськими айпішніками.
Так що це вже проф. деформація - не дуже звертати увагу на прапорці ))
показать весь комментарий
23.09.2025 12:23 Ответить
У нас на польських ІР були, та й тут, на Цензорі більшість ;поляків;- ЗСУ. А от Великобританія- вся із ТОТ.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:24 Ответить
Ти що, ідіот? Не чув про VPN? В мене на безкоштовному Urban 70+ країн - згадай про IP!
показать весь комментарий
23.09.2025 13:05 Ответить
Зараз місцеве ОПЗЖ, шарійовці та інша сволота йому адвоката зі своїх підсуєтять...
показать весь комментарий
23.09.2025 12:41 Ответить
Нафіга ***** підарку заблуріли - країна має знати своїх хєроїв!
показать весь комментарий
23.09.2025 13:07 Ответить
 
 