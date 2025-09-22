Нанесен ущерб на 4 миллиона: в Мощуне подрядчик украл деньги, предназначенные для модульного жилья пострадавшим от войны. ФОТОРЕПОРТАЖ
Прокуроры Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении в завладении деньгами благотворительного фонда директору частного общества, которое строило модульные дома в селе Мощун Киевской области. Дома должны были стать временным жильем для людей, которые потеряли дома в результате разрушений Киевщины военными РФ.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что благотворительный фонд в 2022 году заказал и оплатил изготовление и установку 10 модульных домов. Деньги - 10,4 миллиона гривен, исполнителю работ перечислили в полном объеме заранее. Однако частное общество установило только 3 дома, а остальные обязательства не выполнило. Так, жилье для жителей Мощуна должны были обустроить до конца 2022 года, впрочем дома не установили до сих пор. Таким образом, согласно выводам эксперта, благотворительной организации нанесен ущерб на почти 4 миллионов гривен.
Це той Мощун, де закатовано жінку голову сільради із сім'єю.
І цей поц стоїть біля 3-метр.забору, що ховає свою напижжену хатинку.
Коли та Земля зупиниться, щоб зійти з неї...
Ну не може головбух на 27к дозволити собі жити, а не животіти з 2 дітьми.
Ну не можуть продавці з атб та аврори на 17к дозволити собі народити дитину.
Мужики п...зять гроші, жінки стали проститутками.
Моя вкраїна