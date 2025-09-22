РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Фото Завладение средствами
812 8

Нанесен ущерб на 4 миллиона: в Мощуне подрядчик украл деньги, предназначенные для модульного жилья пострадавшим от войны. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении в завладении деньгами благотворительного фонда директору частного общества, которое строило модульные дома в селе Мощун Киевской области. Дома должны были стать временным жильем для людей, которые потеряли дома в результате разрушений Киевщины военными РФ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что благотворительный фонд в 2022 году заказал и оплатил изготовление и установку 10 модульных домов. Деньги - 10,4 миллиона гривен, исполнителю работ перечислили в полном объеме заранее. Однако частное общество установило только 3 дома, а остальные обязательства не выполнило. Так, жилье для жителей Мощуна должны были обустроить до конца 2022 года, впрочем дома не установили до сих пор. Таким образом, согласно выводам эксперта, благотворительной организации нанесен ущерб на почти 4 миллионов гривен.

завладение средствами
завладение средствами
завладение средствами
завладение средствами

Также читайте: 8 миллионов взяток: военная прокуратура разоблачила схемы незаконного пересечения границы и подкупа во время мобилизации. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4363) дома (296) Офис Генпрокурора (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бути коло води і не напитися?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:32 Ответить
де хохол пройшов, там БаблоМойським робити немає чого

.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:46 Ответить
жид вкрав хохол винуватий.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:57 Ответить
Гниль пре з усіх щілин. Здається війна у людях витягла саме мерзотне, що в них було. Невже уся нація настільки гнила? Брехати, красти у своїх же, дурити...
показать весь комментарий
22.09.2025 15:06 Ответить
Так.
Це той Мощун, де закатовано жінку голову сільради із сім'єю.

І цей поц стоїть біля 3-метр.забору, що ховає свою напижжену хатинку.

Коли та Земля зупиниться, щоб зійти з неї...
показать весь комментарий
22.09.2025 15:16 Ответить
Зате поліція робить контрольні закупки порноконтенту і сприяє засудженню українських жінок за його виготовлення, хоча жінки знімають власне тіло а зароблені гроші іноді донатять на ЗСУ. Так у Мукачевому поліцай зробив заеупку на 700!!!! державних гривень і сприяв трирічному терміну для жінки, яка мала проблеми через хворобу. Добре, що хоч суд термін призначив умовний, щ іспитовим строком. От на таке поліція має азарт, а на тих, хто краде державні і людські гроші - чомусь ентузіазму не вистачає.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:15 Ответить
Жінки знімають порно, бо в цій блть країні мозгами не заробиш.

Ну не може головбух на 27к дозволити собі жити, а не животіти з 2 дітьми.

Ну не можуть продавці з атб та аврори на 17к дозволити собі народити дитину.

Мужики п...зять гроші, жінки стали проститутками.

Моя вкраїна
показать весь комментарий
22.09.2025 15:21 Ответить
 
 