Завдано збитків на 4 мільйони: у Мощуні підрядник вкрав гроші, призначені для модульного житла потерпілим від війни. ФОТОрепортаж

Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру у заволодінні грошима благодійного фонду директору приватного товариства, що будувало модульні будинки у селі Мощун на Київщині. Будинки мали стати тимчасовим житлом для людей, які втратили домівки внаслідок руйнувань Київщини військовими РФ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що благодійний фонд у 2022 році замовив та оплатив виготовлення та встановлення 10 модульних будинків. Гроші – 10,4 мільйона гривень, виконавцю робіт перерахували у повному обсязі заздалегідь. Однак приватне товариство встановило лише 3 будинки, а решту зобов’язань не виконало. Так, житло для мешканців Мощуна мали облаштувати до кінця 2022 року, втім будинки не встановили і досі. Таким чином, згідно висновків експерта, благодійній організації завдано збитки на майже 4 мільйонів гривень.

заволодіння коштами
Також читайте: 8 мільйонів хабарів: військова прокуратура викрила схеми незаконного перетину кордону та підкупу під час мобілізації. ФОТОрепортаж

Київська область (4267) будинки (174) Офіс Генпрокурора (3438)
Бути коло води і не напитися?
22.09.2025 14:32 Відповісти
де хохол пройшов, там БаблоМойським робити немає чого

22.09.2025 14:46 Відповісти
жид вкрав хохол винуватий.
22.09.2025 14:57 Відповісти
Гниль пре з усіх щілин. Здається війна у людях витягла саме мерзотне, що в них було. Невже уся нація настільки гнила? Брехати, красти у своїх же, дурити...
22.09.2025 15:06 Відповісти
Так.
Це той Мощун, де закатовано жінку голову сільради із сім'єю.

І цей поц стоїть біля 3-метр.забору, що ховає свою напижжену хатинку.

Коли та Земля зупиниться, щоб зійти з неї...
22.09.2025 15:16 Відповісти
Зате поліція робить контрольні закупки порноконтенту і сприяє засудженню українських жінок за його виготовлення, хоча жінки знімають власне тіло а зароблені гроші іноді донатять на ЗСУ. Так у Мукачевому поліцай зробив заеупку на 700!!!! державних гривень і сприяв трирічному терміну для жінки, яка мала проблеми через хворобу. Добре, що хоч суд термін призначив умовний, щ іспитовим строком. От на таке поліція має азарт, а на тих, хто краде державні і людські гроші - чомусь ентузіазму не вистачає.
22.09.2025 15:15 Відповісти
Жінки знімають порно, бо в цій блть країні мозгами не заробиш.

Ну не може головбух на 27к дозволити собі жити, а не животіти з 2 дітьми.

Ну не можуть продавці з атб та аврори на 17к дозволити собі народити дитину.

Мужики п...зять гроші, жінки стали проститутками.

Моя вкраїна
22.09.2025 15:21 Відповісти
 
 