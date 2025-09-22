Завдано збитків на 4 мільйони: у Мощуні підрядник вкрав гроші, призначені для модульного житла потерпілим від війни. ФОТОрепортаж

Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру у заволодінні грошима благодійного фонду директору приватного товариства, що будувало модульні будинки у селі Мощун на Київщині. Будинки мали стати тимчасовим житлом для людей, які втратили домівки внаслідок руйнувань Київщини військовими РФ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що благодійний фонд у 2022 році замовив та оплатив виготовлення та встановлення 10 модульних будинків. Гроші – 10,4 мільйона гривень, виконавцю робіт перерахували у повному обсязі заздалегідь. Однак приватне товариство встановило лише 3 будинки, а решту зобов’язань не виконало. Так, житло для мешканців Мощуна мали облаштувати до кінця 2022 року, втім будинки не встановили і досі. Таким чином, згідно висновків експерта, благодійній організації завдано збитки на майже 4 мільйонів гривень.









