В ходе расследования растраты имущества украинского банка национализированы миллиардные активы компании, связанной с российским букмекером. ФОТОрепортаж

По материалам Офиса Генерального прокурора продолжается досудебное расследование в масштабном производстве по противоправному отчуждению имущества одного из украинских банков и деятельности компаний, связанных с представителями государства-агрессора.

По данным следствия, в 2022-2023 годах экс-исполняющий обязанности председателя правления банка, руководитель юридического подразделения учреждения в сговоре с другими должностными лицами банка, представителями предприятий-нерезидентов и частным нотариусом, путем заключения мнимых сделок с использованием поддельных документов организовали растрату 8 объектов недвижимости, принадлежавших банковскому учреждению, информирует Цензор.НЕТ.

В данное время бывшему исполняющему обязанности председателя правления банка сообщено о подозрении в организации растраты имущества в особо крупном размере, а руководителю юридического подразделения в пособничестве этим действиям. Отметим, что ранее подозрения получили еще 6 соучастников, причастных к отчуждению имущества банка.

В ходе следствия установлено, что компании-нерезиденты, привлеченные к схеме, имеют тесную связь с российским букмекерским брендом "1xBet", к которому в Украине применены санкции.

В рамках производства их денежные активы по ходатайствам прокуроров были арестованы и переданы в управление АРМА.

Общий размер арестованных и уже перечисленных в государственный бюджет средств составляет почти 2,5 миллиарда гривен, из которых около 500 миллионов - доход, полученный АРМА при управлении этими активами. Указанные средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Кроме того, по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестовано и передано в АРМА еще 39 объектов недвижимого имущества банка, ориентировочная стоимость которых составляет почти 1 миллиард гривен.









