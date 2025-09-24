РУС
В Тернопольской области разоблачено подпольное производство табака: изъято 11 тонн подакцизной продукции. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве прокуроров Тернопольской областной прокуратуры пяти лицам сообщено о подозрении. В зависимости от содеянного им инкриминируют незаконное изготовление, хранение и сбыт табачных изделий, а также легализацию имущества, добытого преступным путем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным следствия, в селе Чертковского района организовано незаконное выращивание табака и обустроен подпольный цех по его измельчению. Готовую продукцию пересылали клиентам через службы доставки в Кривой Рог, Николаев и Запорожье.

В ходе операции проведено 22 обыска на территории Тернопольской, Хмельницкой и Днепропетровской областей. Правоохранители изъяли 1,5 тонны табака в сыром и полусухом листе, более 10 тонн измельченного сырья, три промышленных станка, мобильные телефоны, ноутбук, черновые записи и ценовые таблицы.

Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет около 20 миллионов гривен. Проверяется причастность к противоправной деятельности жителей других областей.

табак
Автор: 

задержание (6714) табак (303) Офис Генпрокурора (2644) Тернопольская область (759)
