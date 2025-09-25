Підробив свідоцтва про народження двійнят для виїзду за кордон: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Вінниччині прикордонники зупинили 43-річного жителя Дніпропетровщини, який намагався виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька.

Як зазначається, для підтвердження свого статусу чоловік пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей. Документи старшої доньки виявилися справжніми, а ось свідоцтва на нібито 3-річних двійнят, народжених в Ізраїлі, викликали сумніви. Перевірка підтвердила, що обидва документи не відповідають встановленим зразкам.

При цьому чоловік намагався перетнути кордон сам, без жодного члена сім’ї. Йому відмовлено у пропуску. За фактом використання підроблених документів прикордонники повідомили Нацполіцію, яка кваліфікувала дії чоловіка за ст. 358 Кримінального кодексу України ("Підроблення документів").

