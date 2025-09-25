УКР
Підробив свідоцтва про народження двійнят для виїзду за кордон: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Вінниччині прикордонники зупинили 43-річного жителя Дніпропетровщини, який намагався виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для підтвердження свого статусу чоловік пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей. Документи старшої доньки виявилися справжніми, а ось свідоцтва на нібито 3-річних двійнят, народжених в Ізраїлі, викликали сумніви. Перевірка підтвердила, що обидва документи не відповідають встановленим зразкам.

При цьому чоловік намагався перетнути кордон сам, без жодного члена сім’ї. Йому відмовлено у пропуску. За фактом використання підроблених документів прикордонники повідомили Нацполіцію, яка кваліфікувала дії чоловіка за ст. 358 Кримінального кодексу України ("Підроблення документів").

