Підробив свідоцтва про народження двійнят для виїзду за кордон: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Вінниччині прикордонники зупинили 43-річного жителя Дніпропетровщини, який намагався виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, для підтвердження свого статусу чоловік пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей. Документи старшої доньки виявилися справжніми, а ось свідоцтва на нібито 3-річних двійнят, народжених в Ізраїлі, викликали сумніви. Перевірка підтвердила, що обидва документи не відповідають встановленим зразкам.
При цьому чоловік намагався перетнути кордон сам, без жодного члена сім’ї. Йому відмовлено у пропуску. За фактом використання підроблених документів прикордонники повідомили Нацполіцію, яка кваліфікувала дії чоловіка за ст. 358 Кримінального кодексу України ("Підроблення документів").
