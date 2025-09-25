На північних кордонах зросла кількість російських обстрілів, активність ДРГ знизилась, - ДПСУ

Росія суттєво збільшила кількість обстрілів території України в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Водночас спостерігається зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для ударів ворог застосовує артилерію, міномети та авіацію, однак найбільше атак здійснюється безпілотниками. Найменше обстрілів фіксується на Чернігівщині, хоча вони відбуваються щоденно. Росіяни завдають ударів не лише по позиціях оборонців, а й по населених пунктах.

Щодо диверсійної активності, то в Сумській області кількість спроб проникнення ДРГ суттєво зменшилася. Водночас на ділянках Хотінської та Юнаківської громад фіксуються дії малих штурмових груп, які зазнають значних втрат.

На Харківщині противник продовжує атаки в районі Вовчанська, намагаючись просунутися малими групами вглиб української території. На Чернігівщині ворожі ДРГ чи штурмові підрозділи останнім часом активності не проявляють.

