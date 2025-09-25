На северных границах возросло количество российских обстрелов, активность ДРГ снизилась, - ГПСУ
Россия существенно увеличила количество обстрелов территории Украины в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В то же время наблюдается уменьшение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, для ударов враг применяет артиллерию, минометы и авиацию, однако больше всего атак осуществляется беспилотниками. Меньше всего обстрелов фиксируется на Черниговщине, хотя они происходят ежедневно. Россияне наносят удары не только по позициям защитников, но и по населенным пунктам.
Что касается диверсионной активности, то в Сумской области количество попыток проникновения ДРГ существенно уменьшилось. В то же время на участках Хотинской и Юнаковской громад фиксируются действия малых штурмовых групп, которые несут значительные потери.
На Харьковщине противник продолжает атаки в районе Волчанска, пытаясь продвинуться малыми группами вглубь украинской территории. На Черниговщине вражеские ДРГ или штурмовые подразделения в последнее время активности не проявляют.
