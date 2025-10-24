На Одесщине автомобиль с уклонистами перевернулся по дороге к границе с Молдовой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Вблизи украинско-молдавской границы в Раздельнянском районе пограничники обнаружили автомобиль, который пытался прорваться к границе.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время попытки побега водитель не справился с управлением, и машина перевернулась в кювет. В салоне авто находилось семь человек, включая водителя. Все они получили травмы различной степени тяжести. Пограничники оказали пострадавшим домедицинскую помощь и вызвали скорую и полицию.
По предварительным данным, мужчины пытались незаконно пересечь границу с Молдовой. Они обратились к администратору телеграм-канала, заплатив более 25 тысяч долларов США на криптокошелек организатора. Тот предоставил им автомобиль румынской регистрации с поддельными украинскими номерами.
В отношении всех нарушителей составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения государственной границы). Дела направлены в суд.
