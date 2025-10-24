РУС
1 225 7

На Одесщине автомобиль с уклонистами перевернулся по дороге к границе с Молдовой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Вблизи украинско-молдавской границы в Раздельнянском районе пограничники обнаружили автомобиль, который пытался прорваться к границе.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ

Как отмечается, во время попытки побега водитель не справился с управлением, и машина перевернулась в кювет. В салоне авто находилось семь человек, включая водителя. Все они получили травмы различной степени тяжести. Пограничники оказали пострадавшим домедицинскую помощь и вызвали скорую и полицию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заблудились при попытке пересечь границу с Румынией: на Закарпатье задержаны двое мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ

По предварительным данным, мужчины пытались незаконно пересечь границу с Молдовой. Они обратились к администратору телеграм-канала, заплатив более 25 тысяч долларов США на криптокошелек организатора. Тот предоставил им автомобиль румынской регистрации с поддельными украинскими номерами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали мужчину, который осуществлял незаконную переправку через границу. ФОТОрепортаж

ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ

В отношении всех нарушителей составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения государственной границы). Дела направлены в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6947) ДТП (7756) Одесская область (3911) уклонисты (1151)
а чого зразу ухелянти туристи
24.10.2025 12:34 Ответить
Всього лише викликали медиків? А могли і підвезти до кордону, за додаткову плату....
24.10.2025 12:53 Ответить
Из нового КНДР не убежит никто, Ким Чин ЗЕ об этом позаботился!
24.10.2025 12:54 Ответить
Те, що саботують зелупні привладні , виправляють дороги України!!!

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі...

Як та купина, що горить -- не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових.

Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою --
і вічні ми будемо з нею!
24.10.2025 12:56 Ответить
на прорив, майже як кацапи на мотоциках.
24.10.2025 12:58 Ответить
забудьте це слово ухилянт!!!. Ухилянти у нас інші. А потерпілі це громдяни України.
24.10.2025 12:58 Ответить
 
 