УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9125 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
1 853 11

На Одещині авто з ухилянтами перекинулося дорогою до кордону з Молдовою, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Поблизу українсько-молдовського кордону в Роздільнянському районі прикордонники виявили автомобіль, який намагався прорватися до кордону.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

ДПСУ
Фото: ДПСУ
ДПСУ
Фото: ДПСУ

Як зазначається, під час спроби втечі водій не впорався з керуванням, і машина перекинулася в кювет. У салоні авто перебувало семеро людей, включно з водієм. Усі вони дістали травми різного ступеня тяжкості. Прикордонники надали потерпілим домедичну допомогу та викликали швидку і поліцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заблукали під час спроби перетнути кордон з Румунією: на Закарпатті затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

ДПСУ
Фото: ДПСУ
ДПСУ
Фото: ДПСУ
ДПСУ
Фото: ДПСУ

За попередніми даними, чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Вони звернулися до адміністратора телеграм-каналу, сплативши понад 25 тисяч доларів США на криптогаманець організатора. Той надав їм автомобіль румунської реєстрації з підробленими українськими номерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники затримали чоловіка, який здійснював незаконне переправлення через кордон. ФОТОрепортаж

ДПСУ
Фото: ДПСУ
ДПСУ
Фото: ДПСУ

Відносно всіх порушників склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону). Справи скеровано до суду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6521) ДТП (4555) Одеська область (3585) ухилянти (1222)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
а чого зразу ухелянти туристи
показати весь коментар
24.10.2025 12:34 Відповісти
+2
Те, що саботують зелупні привладні , виправляють дороги України!!!

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі...

Як та купина, що горить -- не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових.

Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою --
і вічні ми будемо з нею!
показати весь коментар
24.10.2025 12:56 Відповісти
+2
на прорив, майже як кацапи на мотоциках.
показати весь коментар
24.10.2025 12:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а чого зразу ухелянти туристи
показати весь коментар
24.10.2025 12:34 Відповісти
Оні жє дєті.
показати весь коментар
24.10.2025 13:06 Відповісти
Всього лише викликали медиків? А могли і підвезти до кордону, за додаткову плату....
показати весь коментар
24.10.2025 12:53 Відповісти
Из нового КНДР не убежит никто, Ким Чин ЗЕ об этом позаботился!
показати весь коментар
24.10.2025 12:54 Відповісти
Нова кндр то рашка твоя, бот
показати весь коментар
24.10.2025 13:14 Відповісти
Те, що саботують зелупні привладні , виправляють дороги України!!!

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі...

Як та купина, що горить -- не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових.

Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою --
і вічні ми будемо з нею!
показати весь коментар
24.10.2025 12:56 Відповісти
на прорив, майже як кацапи на мотоциках.
показати весь коментар
24.10.2025 12:58 Відповісти
забудьте це слово ухилянт!!!. Ухилянти у нас інші. А потерпілі це громдяни України.
показати весь коментар
24.10.2025 12:58 Відповісти
не пощастило, оті холми то вже пмр, майже Розалівку видно. але вони не знали що ухилянти то годівниця зеленої банди і вони конкурентів не пропустят, ці підари ліман відгородили від людей і навіть браки ім башляют а не рибному патрулю, підари коли нажеретесь?
показати весь коментар
24.10.2025 13:21 Відповісти
з поліцейськими, чи тцк-акниками? )) нічого страшного. такого добра в Україні, як піску на пляжі. а могли б просто в диякони висвятитись, як це зараз серед них модньо ))
показати весь коментар
24.10.2025 13:36 Відповісти
 
 