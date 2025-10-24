На Одещині авто з ухилянтами перекинулося дорогою до кордону з Молдовою, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Поблизу українсько-молдовського кордону в Роздільнянському районі прикордонники виявили автомобіль, який намагався прорватися до кордону.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час спроби втечі водій не впорався з керуванням, і машина перекинулася в кювет. У салоні авто перебувало семеро людей, включно з водієм. Усі вони дістали травми різного ступеня тяжкості. Прикордонники надали потерпілим домедичну допомогу та викликали швидку і поліцію.
За попередніми даними, чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Вони звернулися до адміністратора телеграм-каналу, сплативши понад 25 тисяч доларів США на криптогаманець організатора. Той надав їм автомобіль румунської реєстрації з підробленими українськими номерами.
Відносно всіх порушників склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону). Справи скеровано до суду.
