На Одещині авто з ухилянтами перекинулося дорогою до кордону з Молдовою, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Поблизу українсько-молдовського кордону в Роздільнянському районі прикордонники виявили автомобіль, який намагався прорватися до кордону.

Як зазначається, під час спроби втечі водій не впорався з керуванням, і машина перекинулася в кювет. У салоні авто перебувало семеро людей, включно з водієм. Усі вони дістали травми різного ступеня тяжкості. Прикордонники надали потерпілим домедичну допомогу та викликали швидку і поліцію.

За попередніми даними, чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Вони звернулися до адміністратора телеграм-каналу, сплативши понад 25 тисяч доларів США на криптогаманець організатора. Той надав їм автомобіль румунської реєстрації з підробленими українськими номерами.

Відносно всіх порушників склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону). Справи скеровано до суду.

