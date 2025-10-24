УКР
Заблукали під час спроби перетнути кордон з Румунією: на Закарпатті затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Двох жителів Миколаївської області, які намагалися перейти до Румунії через гори, у стані переохолодження виявили прикордонники Мукачівського загону та рятувальники ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

дпсу
Фото: ДПСУ

дпсу
Фото: ДПСУ

У Рахівському районі під час моніторингу прикордонної ділянки екіпаж гелікоптера помітив біля гори Клифа двох чоловіків. Один із них кликав на допомогу, інший лежав нерухомо. На місце прибув прикордонний наряд відділення "Богдан".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники затримали чоловіка, який здійснював незаконне переправлення через кордон. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці знайшли чоловіків у стані сильного виснаження та переохолодження. Один із них травмував око й не міг самостійно рухатись. Прикордонники надали їм першу допомогу, зігріли та передали медикам.

дпсу
Фото: ДПСУ

дпсу
Фото: ДПСУ

Затримані зізналися, що самостійно проклали маршрут до Румунії, плануючи незаконно перетнути кордон. Їх притягнули до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП.

Державна прикордонна служба нагадала, що спроби нелегального перетину кордону, особливо у гірській місцевості, є не лише правопорушенням, а й смертельно небезпечними.

Держприкордонслужба ДПСУ (6526) ухилянти (1226) Закарпатська область (2183)
Слимаковому роду нема переводу.
показати весь коментар
24.10.2025 10:55 Відповісти
"Карту купи, лапоть...."
показати весь коментар
24.10.2025 10:56 Відповісти
Дурні... Вони не бачили які палаци в Мукачівських ДПСУ. Білборли може поставти що виїзд платний і росте кожного місяця?
показати весь коментар
24.10.2025 10:59 Відповісти
Невже знову оті, «баширов-петров» від ******??
показати весь коментар
24.10.2025 11:09 Відповісти
Зеленскій так старався вибудовуючи Країну Мрій, а вони тікати???
показати весь коментар
24.10.2025 11:12 Відповісти
Цілий гелікоптер потрібен та купа здорових хлопів, щоб отой сивий дід не втік
показати весь коментар
24.10.2025 11:26 Відповісти
Українські гніди.
показати весь коментар
24.10.2025 11:40 Відповісти
Бог його знає вже, як поважаючому себе волелюбному чоловіку втекти від мобілізації... Навіть макіяж та ліфчик не рятують...
показати весь коментар
24.10.2025 12:07 Відповісти
Хоть горячим кофе с круасанами их напили?
показати весь коментар
24.10.2025 12:09 Відповісти
 
 