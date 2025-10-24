Заблукали під час спроби перетнути кордон з Румунією: на Закарпатті затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Двох жителів Миколаївської області, які намагалися перейти до Румунії через гори, у стані переохолодження виявили прикордонники Мукачівського загону та рятувальники ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

У Рахівському районі під час моніторингу прикордонної ділянки екіпаж гелікоптера помітив біля гори Клифа двох чоловіків. Один із них кликав на допомогу, інший лежав нерухомо. На місце прибув прикордонний наряд відділення "Богдан".

Військовослужбовці знайшли чоловіків у стані сильного виснаження та переохолодження. Один із них травмував око й не міг самостійно рухатись. Прикордонники надали їм першу допомогу, зігріли та передали медикам.

Затримані зізналися, що самостійно проклали маршрут до Румунії, плануючи незаконно перетнути кордон. Їх притягнули до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП.

Державна прикордонна служба нагадала, що спроби нелегального перетину кордону, особливо у гірській місцевості, є не лише правопорушенням, а й смертельно небезпечними.

