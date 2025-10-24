Заблудились при попытке пересечь границу с Румынией: на Закарпатье задержали двух мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Двух жителей Николаевской области, которые пытались перейти в Румынию через горы, в состоянии переохлаждения обнаружили пограничники Мукачевского отряда и спасатели ГСЧС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
В Раховском районе во время мониторинга пограничного участка экипаж вертолета заметил возле горы Клифа двух мужчин. Один из них звал на помощь, другой лежал неподвижно. На место прибыл пограничный наряд отделения "Богдан".
Военнослужащие нашли мужчин в состоянии сильного истощения и переохлаждения. Один из них травмировал глаз и не мог самостоятельно двигаться. Пограничники оказали им первую помощь, согрели и передали медикам.
Задержанные признались, что самостоятельно проложили маршрут в Румынию, планируя незаконно пересечь границу. Их привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП.
Государственная пограничная служба напомнила, что попытки нелегального пересечения границы, особенно в горной местности, являются не только правонарушением, но и смертельно опасными.
