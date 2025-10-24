РУС
Заблудились при попытке пересечь границу с Румынией: на Закарпатье задержали двух мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Двух жителей Николаевской области, которые пытались перейти в Румынию через горы, в состоянии переохлаждения обнаружили пограничники Мукачевского отряда и спасатели ГСЧС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

дпсу
Фото: ГПСУ
дпсу
Фото: ГПСУ

В Раховском районе во время мониторинга пограничного участка экипаж вертолета заметил возле горы Клифа двух мужчин. Один из них звал на помощь, другой лежал неподвижно. На место прибыл пограничный наряд отделения "Богдан".

Пограничники задержали мужчину, который осуществлял незаконную переправку через границу.

Военнослужащие нашли мужчин в состоянии сильного истощения и переохлаждения. Один из них травмировал глаз и не мог самостоятельно двигаться. Пограничники оказали им первую помощь, согрели и передали медикам.

дпсу
Фото: ГПСУ
дпсу
Фото: ГПСУ

Задержанные признались, что самостоятельно проложили маршрут в Румынию, планируя незаконно пересечь границу. Их привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП.

Государственная пограничная служба напомнила, что попытки нелегального пересечения границы, особенно в горной местности, являются не только правонарушением, но и смертельно опасными.

Автор: 

Госпогранслужба (6952) уклонисты (1155) Закарпатская область (2700)
Слимаковому роду нема переводу.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:55 Ответить
"Карту купи, лапоть...."
показать весь комментарий
24.10.2025 10:56 Ответить
Дурні... Вони не бачили які палаци в Мукачівських ДПСУ. Білборли може поставти що виїзд платний і росте кожного місяця?
показать весь комментарий
24.10.2025 10:59 Ответить
Невже знову оті, «баширов-петров» від ******??
показать весь комментарий
24.10.2025 11:09 Ответить
Зеленскій так старався вибудовуючи Країну Мрій, а вони тікати???
показать весь комментарий
24.10.2025 11:12 Ответить
Цілий гелікоптер потрібен та купа здорових хлопів, щоб отой сивий дід не втік
показать весь комментарий
24.10.2025 11:26 Ответить
Українські гніди.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:40 Ответить
Бог його знає вже, як поважаючому себе волелюбному чоловіку втекти від мобілізації... Навіть макіяж та ліфчик не рятують...
показать весь комментарий
24.10.2025 12:07 Ответить
Хоть горячим кофе с круасанами их напили?
показать весь комментарий
24.10.2025 12:09 Ответить
 
 