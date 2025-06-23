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Подделал документы о многодетности: в Винницкой области задержан уклонист, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Винницкой области пограничники обнаружили 32-летнего гражданина Украины, который пытался незаконно покинуть страну, используя поддельные документы о многодетности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, во время паспортного контроля мужчина предъявил свидетельства о рождении трех детей иностранного образца, заявив, что является многодетным отцом. Однако в двух документах, якобы выданных в Таджикистане, пограничники обнаружили признаки подделки - они не соответствовали установленным образцам официальных документов.

В Винницкой области задержали мужчину с поддельными свидетельствами о детях
В Винницкой области задержали мужчину с поддельными свидетельствами о детях

Нарушителю было отказано в пересечении государственной границы. О происшествии пограничники сообщили в Нацполицию. Мужчину подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 336 УКУ - уклонение от призыва по мобилизации,

  • ст. 358 УКУ - подделка и использование фальшивых документов.

Начаты соответствующие процессуальные действия.

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Автор: 

Винницкая область (1049) Госпогранслужба (6639)


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"Як зазначається, під час паспортного контролю чоловік пред'явив свідоцтва про народження трьох дітей іноземного зразка, Джерело: https://censor.net/ua/p3559483

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23.06.2025 17:07 Ответить
Перевірили, а він ще не народжував. Будуть допомогати
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23.06.2025 17:08 Ответить
ага.
як виявилось, у всіх наших прокурорів всі інвалідності та пенсії, абсолютно чесні!
мєнти ж не бачать?
малюк, це не загрожує національтній безпеці украхни?
ой, вибач.
ти ж, всіх розумово відсталих і знедолених та їх братів, рятуєш від замахів.
справа шефіра живєє всєх живих!
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23.06.2025 17:11 Ответить
Безумовна перемога. Тепер можна ще пару бусиків закупити для людоловів.👏
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23.06.2025 17:13 Ответить
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23.06.2025 17:17 Ответить
А треба було не свідоцтва підробляти, а дітей!
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23.06.2025 17:51 Ответить
 
 