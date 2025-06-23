Подделал документы о многодетности: в Винницкой области задержан уклонист, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
В Винницкой области пограничники обнаружили 32-летнего гражданина Украины, который пытался незаконно покинуть страну, используя поддельные документы о многодетности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, во время паспортного контроля мужчина предъявил свидетельства о рождении трех детей иностранного образца, заявив, что является многодетным отцом. Однако в двух документах, якобы выданных в Таджикистане, пограничники обнаружили признаки подделки - они не соответствовали установленным образцам официальных документов.
Нарушителю было отказано в пересечении государственной границы. О происшествии пограничники сообщили в Нацполицию. Мужчину подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
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ст. 336 УКУ - уклонение от призыва по мобилизации,
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ст. 358 УКУ - подделка и использование фальшивых документов.
Начаты соответствующие процессуальные действия.
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як виявилось, у всіх наших прокурорів всі інвалідності та пенсії, абсолютно чесні!
мєнти ж не бачать?
малюк, це не загрожує національтній безпеці украхни?
ой, вибач.
ти ж, всіх розумово відсталих і знедолених та їх братів, рятуєш від замахів.
справа шефіра живєє всєх живих!