Подделал документы о многодетности: в Винницкой области задержан уклонист, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Винницкой области пограничники обнаружили 32-летнего гражданина Украины, который пытался незаконно покинуть страну, используя поддельные документы о многодетности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, во время паспортного контроля мужчина предъявил свидетельства о рождении трех детей иностранного образца, заявив, что является многодетным отцом. Однако в двух документах, якобы выданных в Таджикистане, пограничники обнаружили признаки подделки - они не соответствовали установленным образцам официальных документов.





Нарушителю было отказано в пересечении государственной границы. О происшествии пограничники сообщили в Нацполицию. Мужчину подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 336 УКУ - уклонение от призыва по мобилизации,

ст. 358 УКУ - подделка и использование фальшивых документов.

Начаты соответствующие процессуальные действия.

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