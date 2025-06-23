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Новини Фото Ухилення від мобілізації Підроблення документів
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Підробив документи про багатодітність: на Вінниччині затримано ухилянта, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Вінниччині прикордонники виявили 32-річного громадянина України, який намагався незаконно залишити країну, використовуючи підроблені документи про багатодітність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, під час паспортного контролю чоловік пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей іноземного зразка, заявивши, що є багатодітним батьком. Однак у двох документах, нібито виданих у Таджикистані, прикордонники виявили ознаки підробки - вони не відповідали встановленим зразкам офіційних документів.

На Вінниччині затримали чоловіка з фальшивими свідоцтвами про дітей
На Вінниччині затримали чоловіка з фальшивими свідоцтвами про дітей

Порушнику було відмовлено у перетині державного кордону. Про подію прикордонники повідомили Нацполіцію. Чоловіка підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 336 ККУ - ухилення від призову під час мобілізації,

  • ст. 358 ККУ - підроблення та використання фальшивих документів.

Розпочато відповідні процесуальні дії.

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Автор: 

Вінницька область (1033) Держприкордонслужба ДПСУ (6200)


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"Як зазначається, під час паспортного контролю чоловік пред'явив свідоцтва про народження трьох дітей іноземного зразка, Джерело: https://censor.net/ua/p3559483

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23.06.2025 17:07 Відповісти
Перевірили, а він ще не народжував. Будуть допомогати
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23.06.2025 17:08 Відповісти
ага.
як виявилось, у всіх наших прокурорів всі інвалідності та пенсії, абсолютно чесні!
мєнти ж не бачать?
малюк, це не загрожує національтній безпеці украхни?
ой, вибач.
ти ж, всіх розумово відсталих і знедолених та їх братів, рятуєш від замахів.
справа шефіра живєє всєх живих!
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23.06.2025 17:11 Відповісти
Безумовна перемога. Тепер можна ще пару бусиків закупити для людоловів.👏
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23.06.2025 17:13 Відповісти
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23.06.2025 17:17 Відповісти
А треба було не свідоцтва підробляти, а дітей!
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23.06.2025 17:51 Відповісти
 
 