Підробив документи про багатодітність: на Вінниччині затримано ухилянта, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Вінниччині прикордонники виявили 32-річного громадянина України, який намагався незаконно залишити країну, використовуючи підроблені документи про багатодітність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, під час паспортного контролю чоловік пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей іноземного зразка, заявивши, що є багатодітним батьком. Однак у двох документах, нібито виданих у Таджикистані, прикордонники виявили ознаки підробки - вони не відповідали встановленим зразкам офіційних документів.





Порушнику було відмовлено у перетині державного кордону. Про подію прикордонники повідомили Нацполіцію. Чоловіка підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 336 ККУ - ухилення від призову під час мобілізації,

ст. 358 ККУ - підроблення та використання фальшивих документів.

Розпочато відповідні процесуальні дії.

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