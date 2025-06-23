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Продавала жінок до борделів у Катарі: прикордонники затримали 23-річну організаторку торгівлі людьми. ФОТОрепортаж

Канал з продажу молодих жінок за кордон для подальшої сексуальної експлуатації організувала 23-річна жителька Чопа, що на Закарпатті.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники Чопського прикордонного загону спільно зі співробітниками міграційної поліції ліквідували канал торгівлі людьми, який функціонував на Закарпатті впродовж тривалого часу.

Мешканка Чопа організувала канал продажу жінок

Його організувала 23-річна жителька міста Чоп. Вона підшуковувала жінок, що мають уразливий стан або скрутне матеріальне становище, і переправляла їх через кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації. Жертвам обіцяли високооплачувану "роботу" у країнах Близького та Середнього Сходу.

Зокрема, оперативники задокументували факт незаконного переправлення з України до Чехії двох молодих жінок.

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Їх затримали у залізничному пункті пропуску "Чоп (Страж)" після проходження усіх видів контролю на виїзд з України. Жінок мали "працевлаштувати" у борделях Катару і Йорданії.

Прикордонники затримали організаторку торгівлі людьми в Катар
Прикордонники затримали організаторку торгівлі людьми в Катар
Прикордонники затримали організаторку торгівлі людьми в Катар
Прикордонники затримали організаторку торгівлі людьми в Катар
Прикордонники затримали організаторку торгівлі людьми в Катар

У ході подальших слідчих дій у місті Чоп в порядку ст. 208 КПК України було затримано організаторку схеми.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за трьома адресами проживання фігурантки, за результатами яких вилучили речові докази у справі: паспортні документи, ⁠чорнові записи, ⁠банківські картки, ⁠мобільні телефони, ⁠ноутбук тощо.

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Арешт із можливістю застави

Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.149 КК України "Торгівля людьми". Ужгородським міськрайонним судом їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення грошової застави у розмірі 302 000 тисячі гривень.

Тривають слідчі дії.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) Катар (257) торгівля людьми (215)


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Топ коментарі
+8
за ч.2 ст.149 КК України "Торгівля людьми" Джерело: https://censor.net/ua/p3559474

а вони самі не хотіли , робили супротив , впиралися , кричали , просили допомоги ...
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23.06.2025 16:55 Відповісти
+7
А не кажи "гоп!", поки не проїхав Чоп!
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23.06.2025 16:31 Відповісти
+5
А що зробила держава для того щоб утримати жінок від такого кроку?
А, нічого... Так я і думав. Ну то на що тоді така держава розраховувала?
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23.06.2025 17:18 Відповісти
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А не кажи "гоп!", поки не проїхав Чоп!
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23.06.2025 16:31 Відповісти
Через Чоп на чпок
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23.06.2025 17:27 Відповісти
Та якби то на звичайний людський "чпок"...
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23.06.2025 19:11 Відповісти
не, ну конфіскувати ноутбук і купити ноутбук це дві різні речі.,, ноутбук на шару то і в чоп можна змотатися
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23.06.2025 16:38 Відповісти
за ч.2 ст.149 КК України "Торгівля людьми" Джерело: https://censor.net/ua/p3559474

а вони самі не хотіли , робили супротив , впиралися , кричали , просили допомоги ...
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23.06.2025 16:55 Відповісти
А що зробила держава для того щоб утримати жінок від такого кроку?
А, нічого... Так я і думав. Ну то на що тоді така держава розраховувала?
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23.06.2025 17:18 Відповісти
недавно вже гриміла історія однієї дубайської туристки що політала з надцятого поверху. нічого цих дуреп не вчить.
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23.06.2025 18:13 Відповісти
Що значить "продавала"? Їх що, силоміць тягнули?
Все вони самі розуміли, навіщо їдуть і чим будуть працювати.
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23.06.2025 18:42 Відповісти
Вони в курсі на яку роботу їхали, не треба ліпити з них жертву.
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24.06.2025 08:44 Відповісти
Яка така сексуальна експлуатація, молоді жінки їхали працювати поліровщицями.
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24.06.2025 08:58 Відповісти
Вливаю оцет їй у ніздрі.
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24.06.2025 16:27 Відповісти
 
 