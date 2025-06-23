Продавала жінок до борделів у Катарі: прикордонники затримали 23-річну організаторку торгівлі людьми. ФОТОрепортаж

Канал з продажу молодих жінок за кордон для подальшої сексуальної експлуатації організувала 23-річна жителька Чопа, що на Закарпатті.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники Чопського прикордонного загону спільно зі співробітниками міграційної поліції ліквідували канал торгівлі людьми, який функціонував на Закарпатті впродовж тривалого часу.

Мешканка Чопа організувала канал продажу жінок

Його організувала 23-річна жителька міста Чоп. Вона підшуковувала жінок, що мають уразливий стан або скрутне матеріальне становище, і переправляла їх через кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації. Жертвам обіцяли високооплачувану "роботу" у країнах Близького та Середнього Сходу.

Зокрема, оперативники задокументували факт незаконного переправлення з України до Чехії двох молодих жінок.

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Їх затримали у залізничному пункті пропуску "Чоп (Страж)" після проходження усіх видів контролю на виїзд з України. Жінок мали "працевлаштувати" у борделях Катару і Йорданії.











У ході подальших слідчих дій у місті Чоп в порядку ст. 208 КПК України було затримано організаторку схеми.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за трьома адресами проживання фігурантки, за результатами яких вилучили речові докази у справі: паспортні документи, ⁠чорнові записи, ⁠банківські картки, ⁠мобільні телефони, ⁠ноутбук тощо.

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Арешт із можливістю застави

Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.149 КК України "Торгівля людьми". Ужгородським міськрайонним судом їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення грошової застави у розмірі 302 000 тисячі гривень.

Тривають слідчі дії.