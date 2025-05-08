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Новини Фото Торгівля дітьми
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Мати намагалася продати новонароджену дитину за $30 тис. у Сумах: поліція її затримала. ФОТОрепортаж

У Сумах правоохоронці затримали молоду жінку за спробу продати свою новонароджену дитину. Тепер жінці загрожує 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила Національна поліція в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мешканка Сумщини, перебуваючи ще на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину.

За попередніми даними, вона мала намір продати новонароджену дівчинку за 30 тисяч доларів.

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У Сумах мати хотіла продати власну дитину за 30 тисяч доларів
У Сумах мати хотіла продати власну дитину за 30 тисяч доларів

Вже після народження дитини 1 травня цього року вона перейшла до практичної реалізації свого плану. Жінка погодилася передати немовля мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства.

Спочатку вона отримала завдаток у сумі 1 тис. доларів, а вже під час передачі основної частини суми коштів зловмисницю затримали у процесуальному порядку.

Зараз слідчі розв’язують питання щодо повідомлення затриманій про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України, тобто за торгівлю людьми. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

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У Сумах мати хотіла продати власну дитину за 30 тисяч доларів
У Сумах мати хотіла продати власну дитину за 30 тисяч доларів
У Сумах мати хотіла продати власну дитину за 30 тисяч доларів
У Сумах мати хотіла продати власну дитину за 30 тисяч доларів

Автор: 

діти (5099) немовля (30) Суми (894) торгівля людьми (212)


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Топ коментарі
+5
Т рбто їй 15 років, а тварюкам колоборантам, навілникам 5-10 максималка?
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08.05.2025 18:18
+2
Якби не надумала продавати - то задушила б або викинула б у сміття вмирати. Скільки таких випадків. Наступна дурепа точно умертвить народжену непотрібну дитину і сховає ,щоб не сидіти 15 років.
А віддати державі або бездітній сім'ї, хай і іноземців, в розум цій дурі звичайно ж не спало. Бабки їй треба, не дарма ж носила цей непосильний їй тягар 9 місяців.
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08.05.2025 18:27
+1
не розумію - а в чому різниця з сурогатним материнством?
а чому не садити тих хто здає сперму?
а дрочерів взагалі на пожиттєве за масове вбивство...
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08.05.2025 18:14
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А чего ни за 300 штук? Баба настолько видать тупая и жадная что ей в её пустую макитру не пришла мысль, что за тридцатку такую сделку она провернёт скорее всего именно с полицией...
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08.05.2025 18:14 Відповісти
Баба ти тупа й жадібна.
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08.05.2025 18:17 Відповісти
не розумію - а в чому різниця з сурогатним материнством?
а чому не садити тих хто здає сперму?
а дрочерів взагалі на пожиттєве за масове вбивство...
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08.05.2025 18:14 Відповісти
не розумієш бо дебіл
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08.05.2025 18:17 Відповісти
То поясни, грамотій. Що так, що так, жінка продає за гроші дитину, яку сама виносила. Поясни різницю.
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08.05.2025 19:00 Відповісти
сурогатна мати лише виношує, то ГЕНЕТИЧНО не її дитина, вона лише виконує функцію інкубатору, потім дитину передають її генетичним батькам, а в данному випадку мразота намагалась продати РІДНУ дитину невідомо кому і невідомо які наміри були у "покупця" відносно немовляти!
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08.05.2025 20:16 Відповісти
Різниця у тому що сурогатниця з самого початку знає що це не її дитина.
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08.05.2025 20:15 Відповісти
Тут бесплатно почти никто детей не хочет, а эта женщина ещё думает продать...
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08.05.2025 18:15 Відповісти
На органи куплять.
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08.05.2025 20:16 Відповісти
Т рбто їй 15 років, а тварюкам колоборантам, навілникам 5-10 максималка?
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08.05.2025 18:18 Відповісти
шо ви хотіли...країна мрій від віслючка хрипатого..
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08.05.2025 20:28 Відповісти
Якби не надумала продавати - то задушила б або викинула б у сміття вмирати. Скільки таких випадків. Наступна дурепа точно умертвить народжену непотрібну дитину і сховає ,щоб не сидіти 15 років.
А віддати державі або бездітній сім'ї, хай і іноземців, в розум цій дурі звичайно ж не спало. Бабки їй треба, не дарма ж носила цей непосильний їй тягар 9 місяців.
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08.05.2025 18:27 Відповісти
Тобто, віддати дитину задарма - це добре, а за гроші - погано? Дивні закони. І хіба виносити 9 місяців так уже й легко?
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08.05.2025 18:56 Відповісти
Не легко виносить, але в молодості легше, я вам це як акушер-гінеколог із 20-річним стажем кажу.
Законu треба міняти в Україні і про сурогатне материнство теж - про це мій пост.
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08.05.2025 19:12 Відповісти
 
 