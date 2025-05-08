Мати намагалася продати новонароджену дитину за $30 тис. у Сумах: поліція її затримала. ФОТОрепортаж

У Сумах правоохоронці затримали молоду жінку за спробу продати свою новонароджену дитину. Тепер жінці загрожує 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила Національна поліція в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мешканка Сумщини, перебуваючи ще на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину.

За попередніми даними, вона мала намір продати новонароджену дівчинку за 30 тисяч доларів.

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Вже після народження дитини 1 травня цього року вона перейшла до практичної реалізації свого плану. Жінка погодилася передати немовля мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства.

Спочатку вона отримала завдаток у сумі 1 тис. доларів, а вже під час передачі основної частини суми коштів зловмисницю затримали у процесуальному порядку.

Зараз слідчі розв’язують питання щодо повідомлення затриманій про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України, тобто за торгівлю людьми. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

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