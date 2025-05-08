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Мать пыталась продать новорожденного ребенка за $30 тыс. в Сумах: полиция ее задержала. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумах правоохранители задержали молодую женщину за попытку продать своего новорожденного ребенка. Теперь женщине грозит 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила Национальная полиция в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что жительница Сумщины, находясь еще на позднем сроке беременности, начала искать желающих приобрести ее будущего ребенка.

По предварительным данным, она намеревалась продать новорожденную девочку за 30 тысяч долларов.

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В Сумах мать хотела продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов
В Сумах мать хотела продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов

Уже после рождения ребенка 1 мая этого года она перешла к практической реализации своего плана. Женщина согласилась передать младенца жителю Белопольской громады, предложив оформление фиктивного отцовства.

Сначала она получила задаток в сумме 1 тыс. долларов, а уже во время передачи основной части суммы средств злоумышленницу задержали в процессуальном порядке.

Сейчас следователи решают вопрос относительно сообщения задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, то есть за торговлю людьми. Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

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В Сумах мать хотела продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов
В Сумах мать хотела продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов
В Сумах мать хотела продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов
В Сумах мать хотела продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов

Автор: 

дети (6528) младенец (36) Сумы (1155) торговля людьми (273)


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Топ комментарии
+4
Т рбто їй 15 років, а тварюкам колоборантам, навілникам 5-10 максималка?
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08.05.2025 18:18
+2
Якби не надумала продавати - то задушила б або викинула б у сміття вмирати. Скільки таких випадків. Наступна дурепа точно умертвить народжену непотрібну дитину і сховає ,щоб не сидіти 15 років.
А віддати державі або бездітній сім'ї, хай і іноземців, в розум цій дурі звичайно ж не спало. Бабки їй треба, не дарма ж носила цей непосильний їй тягар 9 місяців.
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08.05.2025 18:27
+1
не розумію - а в чому різниця з сурогатним материнством?
а чому не садити тих хто здає сперму?
а дрочерів взагалі на пожиттєве за масове вбивство...
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08.05.2025 18:14
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А чего ни за 300 штук? Баба настолько видать тупая и жадная что ей в её пустую макитру не пришла мысль, что за тридцатку такую сделку она провернёт скорее всего именно с полицией...
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08.05.2025 18:14 Ответить
Баба ти тупа й жадібна.
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08.05.2025 18:17 Ответить
не розумію - а в чому різниця з сурогатним материнством?
а чому не садити тих хто здає сперму?
а дрочерів взагалі на пожиттєве за масове вбивство...
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08.05.2025 18:14 Ответить
не розумієш бо дебіл
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08.05.2025 18:17 Ответить
То поясни, грамотій. Що так, що так, жінка продає за гроші дитину, яку сама виносила. Поясни різницю.
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08.05.2025 19:00 Ответить
Тут бесплатно почти никто детей не хочет, а эта женщина ещё думает продать...
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08.05.2025 18:15 Ответить
Т рбто їй 15 років, а тварюкам колоборантам, навілникам 5-10 максималка?
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08.05.2025 18:18 Ответить
Якби не надумала продавати - то задушила б або викинула б у сміття вмирати. Скільки таких випадків. Наступна дурепа точно умертвить народжену непотрібну дитину і сховає ,щоб не сидіти 15 років.
А віддати державі або бездітній сім'ї, хай і іноземців, в розум цій дурі звичайно ж не спало. Бабки їй треба, не дарма ж носила цей непосильний їй тягар 9 місяців.
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08.05.2025 18:27 Ответить
Тобто, віддати дитину задарма - це добре, а за гроші - погано? Дивні закони. І хіба виносити 9 місяців так уже й легко?
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08.05.2025 18:56 Ответить
Не легко виносить, але в молодості легше, я вам це як акушер-гінеколог із 20-річним стажем кажу.
Законu треба міняти в Україні і про сурогатне материнство теж - про це мій пост.
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08.05.2025 19:12 Ответить
 
 