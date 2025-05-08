Мать пыталась продать новорожденного ребенка за $30 тыс. в Сумах: полиция ее задержала. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумах правоохранители задержали молодую женщину за попытку продать своего новорожденного ребенка. Теперь женщине грозит 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила Национальная полиция в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что жительница Сумщины, находясь еще на позднем сроке беременности, начала искать желающих приобрести ее будущего ребенка.

По предварительным данным, она намеревалась продать новорожденную девочку за 30 тысяч долларов.

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Уже после рождения ребенка 1 мая этого года она перешла к практической реализации своего плана. Женщина согласилась передать младенца жителю Белопольской громады, предложив оформление фиктивного отцовства.

Сначала она получила задаток в сумме 1 тыс. долларов, а уже во время передачи основной части суммы средств злоумышленницу задержали в процессуальном порядке.

Сейчас следователи решают вопрос относительно сообщения задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, то есть за торговлю людьми. Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

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