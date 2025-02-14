Продала двухмесячную дочь за $20 тыс.: подозреваемая взята под стражу, залог - 900 тыс. грн. ФОТО

В Харькове суд избрал меру пресечения для женщины, которую задержали за продажу своего двухмесячного ребенка.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора: подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 11 апреля 2025 включительно) с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен", - говорится в сообщении.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что следствие продолжается, но пока нет данных о причастности сожителя подозреваемой к преступлению. Прокуратура активно исследует все обстоятельства дела.

"Ведется следствие, и будет устанавливаться причастность или непричастность сожителя к совершению указанного преступления. По состоянию на сейчас таких данных нет", - отметил Чубенко.

Смотрите также: Убийство Фарион: следующее судебное заседание состоится 26 февраля. ФОТО

Что предшествовало?

1 декабря 2024 года жительница Харькова родила дочь. Уже в январе следующего года женщина решила продать ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече. За двухмесячную дочь подозреваемая объявила "прайс" в размере 20 000 долларов США.

По словам фигурантки, ей срочно были нужны деньги на собственные нужды, поэтому она и решила продать родного ребенка. Правоохранители задержали женщину во время передачи ребенка и получения оговоренной суммы.

Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас девочкой занимаются врачи.

Читайте также: Руководителя Антитеррористического штаба СБУ Козюру отправили под стражу до 11 апреля