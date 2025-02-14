Продала двухмесячную дочь за $20 тыс.: подозреваемая взята под стражу, залог - 900 тыс. грн. ФОТО
В Харькове суд избрал меру пресечения для женщины, которую задержали за продажу своего двухмесячного ребенка.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд удовлетворил ходатайство прокурора: подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 11 апреля 2025 включительно) с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен", - говорится в сообщении.
Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что следствие продолжается, но пока нет данных о причастности сожителя подозреваемой к преступлению. Прокуратура активно исследует все обстоятельства дела.
"Ведется следствие, и будет устанавливаться причастность или непричастность сожителя к совершению указанного преступления. По состоянию на сейчас таких данных нет", - отметил Чубенко.
Что предшествовало?
1 декабря 2024 года жительница Харькова родила дочь. Уже в январе следующего года женщина решила продать ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече. За двухмесячную дочь подозреваемая объявила "прайс" в размере 20 000 долларов США.
По словам фигурантки, ей срочно были нужны деньги на собственные нужды, поэтому она и решила продать родного ребенка. Правоохранители задержали женщину во время передачи ребенка и получения оговоренной суммы.
Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас девочкой занимаются врачи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може пора узаконити сурогатне материнство або такі випадки, є багато заможних людей які не можуть мати дітей. І є частина матерів які здають дітей в дітдом, тому що вони не можуть їх виховувати, то чому на законодавчому рівні це все не узаконити, та допустим не ввести якись податок і контроль за подальшою долею дитини...
Ні дітям краще в дітдомі, чи в так званому сімейному домі, коли дітей набирають щоб гроші з держави качати але реально вони там нікому не потрібні...