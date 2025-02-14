РУС
Продала двухмесячную дочь за $20 тыс.: подозреваемая взята под стражу, залог - 900 тыс. грн. ФОТО

В Харькове суд избрал меру пресечения для женщины, которую задержали за продажу своего двухмесячного ребенка.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

У Харкові жінку затримано за продаж двомісячної дитини: обрано запобіжний захід

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора: подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 11 апреля 2025 включительно) с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен", - говорится в сообщении.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что следствие продолжается, но пока нет данных о причастности сожителя подозреваемой к преступлению. Прокуратура активно исследует все обстоятельства дела.

"Ведется следствие, и будет устанавливаться причастность или непричастность сожителя к совершению указанного преступления. По состоянию на сейчас таких данных нет", - отметил Чубенко.

Смотрите также: Убийство Фарион: следующее судебное заседание состоится 26 февраля. ФОТО

Что предшествовало?

1 декабря 2024 года жительница Харькова родила дочь. Уже в январе следующего года женщина решила продать ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече. За двухмесячную дочь подозреваемая объявила "прайс" в размере 20 000 долларов США.

По словам фигурантки, ей срочно были нужны деньги на собственные нужды, поэтому она и решила продать родного ребенка. Правоохранители задержали женщину во время передачи ребенка и получения оговоренной суммы.

Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас девочкой занимаются врачи.

Читайте также: Руководителя Антитеррористического штаба СБУ Козюру отправили под стражу до 11 апреля

дети (6737) суд (25241) торговля людьми (279) Харьков (7751) Харьковская область (1634) Харьковский район (554)
+5
тільки держава має право торгувати дітьми
14.02.2025 12:38 Ответить
+1
Ну так нехай держава чим планувати завозити сюди арабських емігрантів стимулює ось таких жінок народжувати і нехай купляє по 20тищ.. Це даром.. І виховує нехай держава з таких дітей шо хоче
14.02.2025 12:28 Ответить
+1
У 2019 люди себе безкоштовно продали у зелене рабство ...
14.02.2025 12:49 Ответить
Точно. Передавати кварталу95 нехай виховують кловунів з дитинства.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:32 Ответить
Вона ж її не на органи продала, а краще б здала в дітдом...

Може пора узаконити сурогатне материнство або такі випадки, є багато заможних людей які не можуть мати дітей. І є частина матерів які здають дітей в дітдом, тому що вони не можуть їх виховувати, то чому на законодавчому рівні це все не узаконити, та допустим не ввести якись податок і контроль за подальшою долею дитини...

Ні дітям краще в дітдомі, чи в так званому сімейному домі, коли дітей набирають щоб гроші з держави качати але реально вони там нікому не потрібні...
14.02.2025 12:36 Ответить
звідки ти знаєш на що і куди вона ії продавала?
показать весь комментарий
"Продаж - угода, за якою одна особа (продавець) передає людину у фактичну незаконну власність іншої (покупця), а остання зобов'язана прийняти та сплатити за неї певну грошову суму."
показать весь комментарий
Точняк по Зє-курсу - 20000$!
показать весь комментарий
а у неї що є ще одна дитина? суддя з почуттям гумору
14.02.2025 12:55 Ответить
Чувіха в нуль вийшла.
14.02.2025 14:24 Ответить
"Класні" в неї знайомі... Мабуть мережа :%;філів.
14.02.2025 14:44 Ответить
 
 