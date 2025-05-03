Мать задушила 9-месячную дочь в Одесской области: из-за плача ребенка у женщины случился нервный срыв, - Нацполиция

Полицейские задержали жительницу Одесского района по подозрению в убийстве ребенка. Происшествие произошло этой ночью по месту жительства гражданки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, сегодня утром 43-летняя жительница одного из населенных пунктов Яськовской громады сообщила в полицию о смерти девятимесячной дочери, отметив: ребенок умер неожиданно.

Однако, во время следственных действий полицейские выяснили, что мать в состоянии нервного срыва из-за плача малыша нанесла ему телесные повреждения.

"Предварительно, смерть ребенка наступила в результате асфиксии (удушения). Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза", - отмечают в полиции.

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Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ей о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 15-ти лет или пожизненным заключением.

В рамках производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.