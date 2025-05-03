РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6152 посетителя онлайн
Новости Убийство детей
3 206 14

Мать задушила 9-месячную дочь в Одесской области: из-за плача ребенка у женщины случился нервный срыв, - Нацполиция

В Винницкой области произошел взрыв в кабинете руководителя предприятия

Полицейские задержали жительницу Одесского района по подозрению в убийстве ребенка. Происшествие произошло этой ночью по месту жительства гражданки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, сегодня утром 43-летняя жительница одного из населенных пунктов Яськовской громады сообщила в полицию о смерти девятимесячной дочери, отметив: ребенок умер неожиданно.

Однако, во время следственных действий полицейские выяснили, что мать в состоянии нервного срыва из-за плача малыша нанесла ему телесные повреждения.

"Предварительно, смерть ребенка наступила в результате асфиксии (удушения). Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза", - отмечают в полиции.

Также читайте: Мертвый младенец возле мусорников в Ривне: полиция открыла дело об умышленном убийстве

Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ей о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 15-ти лет или пожизненным заключением.

В рамках производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

Автор: 

дети (6514) младенец (36) Одесса (7897) Одесская область (3588) Нацполиция (16490) убийство (6490) Одесский район (154)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
У меня жена родила в 42, растет умный и хороший ребенок, а ты селюк сам туда иди
показать весь комментарий
03.05.2025 21:47
+10
Ні, пля, у 43 роки одразу потрібно одягати хустку, брати паличку і сидіти на лавочці, обговорюючи повій (тобто всіх осіб жіночої статі від 8 років до 99) та смокчучи карамельки...
Студент чи школяр?
показать весь комментарий
03.05.2025 22:13
+6
Людська психіка- складна штука. Залишимо вердикт за психіатрами.
показать весь комментарий
03.05.2025 21:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
43? Мати?
В дупу...
показать весь комментарий
03.05.2025 21:38 Ответить
У меня жена родила в 42, растет умный и хороший ребенок, а ты селюк сам туда иди
показать весь комментарий
03.05.2025 21:47 Ответить
Ти гарацкой?
показать весь комментарий
03.05.2025 21:56 Ответить
Ні, пля, у 43 роки одразу потрібно одягати хустку, брати паличку і сидіти на лавочці, обговорюючи повій (тобто всіх осіб жіночої статі від 8 років до 99) та смокчучи карамельки...
Студент чи школяр?
показать весь комментарий
03.05.2025 22:13 Ответить
так написав наче їй 63.
у європі сердній вік народження першої дитини 29.4 роки..
показать весь комментарий
03.05.2025 22:27 Ответить
Це не мати , а якась злюща істота ,
яка не мала права бути матірʼю !
показать весь комментарий
03.05.2025 21:50 Ответить
Людська психіка- складна штука. Залишимо вердикт за психіатрами.
показать весь комментарий
03.05.2025 21:57 Ответить
Не обязательно. Могла просто совершить импульсивный поступок из-за нервного срыва.
показать весь комментарий
03.05.2025 22:17 Ответить
Максимально жорстке покарання було б, якби це зробив чоловік. Бабі, в абсолютній більшості випадків, воно мінімальне або, взагалі, умовне. У нас судова практика, коли за одинакові злочини чоловіки і жінки отримують абсолютно різні неспівставні покарання.
показать весь комментарий
03.05.2025 23:13 Ответить
післяпологова депресія. Вперше чую щоб чоловік народжував
показать весь комментарий
03.05.2025 23:14 Ответить
Ну от будь-ласка: нівчомнівінавата.
показать весь комментарий
03.05.2025 23:16 Ответить
як народите - відпишіться. Будете також нівчомнівінавата.
показать весь комментарий
03.05.2025 23:27 Ответить
Так у вас же є свобода репродуктивного рішення, яке ви приймаєте усвідомлено і абсолютно добровільно, відносно цієї природної біологічної функції. Наявність вагіни не повинно давати права для подвійних юридичних стандартів
показать весь комментарий
04.05.2025 00:22 Ответить
 
 