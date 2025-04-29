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Новости Убийство детей
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Мертвый младенец возле мусорников в г.Ривне: полиция открыла дело об умышленном убийстве

родильный, младенец

В г.Ривне полиция открыла уголовное производство по факту смерти младенца, которого нашли без признаков жизни завернутым в покрывало возле мусорников на улице Кулика и Гудачека.

Об этом сообщает полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

"О найденном на улице Кулика и Гудачека в покрывале возле мусорников новорожденного ребенка без признаков жизни в полицию сегодня, 29 апреля, около 02:10 сообщила 62-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали дело по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка. Работники уголовного розыска уже установили личность женщины, которая родила девочку. Сейчас с ней проводят следственные действия.

Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точного времени и причин смерти. Расследование продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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дети (6501) Ровно (530) убийство (6484) Ровенская область (1235) Ровенский район (14)


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29.04.2025 13:23 Ответить
Розумію, війна, немає коштів, декому немає де жити... Але ж ми люди, навіть тварини так не роблять... Віднеси в приют, або в якийсь медзаклад, скотина така...
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29.04.2025 13:40 Ответить
Так , тварин так не роблять , але двуногі те саме роблять і з тваринами .
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29.04.2025 14:51 Ответить
Це ж якою паскудною треба бути, щоб жити з цим до кінця свого нікчемного життя!?
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29.04.2025 14:41 Ответить
 
 