Мертвый младенец возле мусорников в г.Ривне: полиция открыла дело об умышленном убийстве

В г.Ривне полиция открыла уголовное производство по факту смерти младенца, которого нашли без признаков жизни завернутым в покрывало возле мусорников на улице Кулика и Гудачека.

Об этом сообщает полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

"О найденном на улице Кулика и Гудачека в покрывале возле мусорников новорожденного ребенка без признаков жизни в полицию сегодня, 29 апреля, около 02:10 сообщила 62-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали дело по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка. Работники уголовного розыска уже установили личность женщины, которая родила девочку. Сейчас с ней проводят следственные действия.

Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точного времени и причин смерти. Расследование продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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