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Новини Вбивство дітей
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Мертве немовля біля смітників у Рівному: поліція відкрила справу про умисне вбивство

пологовий,немовля

У Рівному поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті немовляти, яке знайшли без ознак життя загорнутим у покривало біля смітників на вулиці Кулика і Гудачека.

Про це повідомляє поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Про знайдену на вулиці Кулика і Гудачека у покривалі біля смітників новонароджену дитину без ознак життя до поліції сьогодні, 29 квітня, близько 02:10 повідомила 62-річна місцева жителька", - йдеться у повідомленні.

Слідчі кваліфікували справу за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство малолітньої дитини. Працівники карного розшуку вже встановили особу жінки, яка народила дівчинку. Зараз із нею проводять слідчі дії.

Тіло немовляти направили на судово-медичну експертизу для з’ясування точного часу та причин смерті. Розслідування триває, поліція встановлює всі обставини трагедії.

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Автор: 

діти (5074) Рівне (573) вбивство (3088) Рівненська область (1177) Рівненський район (14)


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29.04.2025 13:23 Відповісти
Розумію, війна, немає коштів, декому немає де жити... Але ж ми люди, навіть тварини так не роблять... Віднеси в приют, або в якийсь медзаклад, скотина така...
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29.04.2025 13:40 Відповісти
Так , тварин так не роблять , але двуногі те саме роблять і з тваринами .
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29.04.2025 14:51 Відповісти
Це ж якою паскудною треба бути, щоб жити з цим до кінця свого нікчемного життя!?
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29.04.2025 14:41 Відповісти
 
 