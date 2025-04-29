Мертве немовля біля смітників у Рівному: поліція відкрила справу про умисне вбивство

У Рівному поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті немовляти, яке знайшли без ознак життя загорнутим у покривало біля смітників на вулиці Кулика і Гудачека.

Про це повідомляє поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Про знайдену на вулиці Кулика і Гудачека у покривалі біля смітників новонароджену дитину без ознак життя до поліції сьогодні, 29 квітня, близько 02:10 повідомила 62-річна місцева жителька", - йдеться у повідомленні.

Слідчі кваліфікували справу за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство малолітньої дитини. Працівники карного розшуку вже встановили особу жінки, яка народила дівчинку. Зараз із нею проводять слідчі дії.

Тіло немовляти направили на судово-медичну експертизу для з’ясування точного часу та причин смерті. Розслідування триває, поліція встановлює всі обставини трагедії.

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