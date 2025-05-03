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Новини Вбивство дітей
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Мати задушила 9-місячну доньку на Одещині: через плач дитини в жінки стався нервовий зрив, - Нацполіція

на Віннчині стався вибух у кабінеті керівника підприємства

Поліцейські затримали жительку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. Подія сталася цієї ночі за місцем мешкання громадянки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, сьогодні вранці 43-річна жителька одного з населених пунктів Яськівської громади повідомила в поліцію про смерть дев’ятимісячної донечки, зазначивши: дитина померла несподівано.

Однак, під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження.

"Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза", - наголошують у поліції.

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Фігурантку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15-ти років або довічним ув’язненням.

В рамках провадження, розпочатого за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, призначено низку експертиз. Триває слідство.

Автор: 

діти (5087) немовля (29) Одеса (5472) Одеська область (3236) Нацполіція (15196) вбивство (3094) Одеський район (160)


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Топ коментарі
+9
У меня жена родила в 42, растет умный и хороший ребенок, а ты селюк сам туда иди
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03.05.2025 21:47
+8
Ні, пля, у 43 роки одразу потрібно одягати хустку, брати паличку і сидіти на лавочці, обговорюючи повій (тобто всіх осіб жіночої статі від 8 років до 99) та смокчучи карамельки...
Студент чи школяр?
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03.05.2025 22:13
+5
Людська психіка- складна штука. Залишимо вердикт за психіатрами.
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03.05.2025 21:57
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43? Мати?
В дупу...
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03.05.2025 21:38 Відповісти
У меня жена родила в 42, растет умный и хороший ребенок, а ты селюк сам туда иди
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03.05.2025 21:47 Відповісти
Ти гарацкой?
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03.05.2025 21:56 Відповісти
Ні, пля, у 43 роки одразу потрібно одягати хустку, брати паличку і сидіти на лавочці, обговорюючи повій (тобто всіх осіб жіночої статі від 8 років до 99) та смокчучи карамельки...
Студент чи школяр?
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03.05.2025 22:13 Відповісти
так написав наче їй 63.
у європі сердній вік народження першої дитини 29.4 роки..
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03.05.2025 22:27 Відповісти
Це не мати , а якась злюща істота ,
яка не мала права бути матірʼю !
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03.05.2025 21:50 Відповісти
Людська психіка- складна штука. Залишимо вердикт за психіатрами.
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03.05.2025 21:57 Відповісти
Не обязательно. Могла просто совершить импульсивный поступок из-за нервного срыва.
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03.05.2025 22:17 Відповісти
Максимально жорстке покарання було б, якби це зробив чоловік. Бабі, в абсолютній більшості випадків, воно мінімальне або, взагалі, умовне. У нас судова практика, коли за одинакові злочини чоловіки і жінки отримують абсолютно різні неспівставні покарання.
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03.05.2025 23:13 Відповісти
післяпологова депресія. Вперше чую щоб чоловік народжував
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03.05.2025 23:14 Відповісти
Ну от будь-ласка: нівчомнівінавата.
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03.05.2025 23:16 Відповісти
як народите - відпишіться. Будете також нівчомнівінавата.
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03.05.2025 23:27 Відповісти
 
 