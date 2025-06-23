Продавала женщин в бордели в Катаре: пограничники задержали 23-летнюю организаторшу торговли людьми. ФОТОрепортаж

Канал по продаже молодых женщин за границу для дальнейшей сексуальной эксплуатации организовала 23-летняя жительница Чопа, что на Закарпатье.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками миграционной полиции ликвидировали канал торговли людьми, который функционировал на Закарпатье в течение длительного времени.

Жительница Чопа организовала канал продажи женщин

Его организовала 23-летняя жительница города Чоп. Она подыскивала женщин, имеющих уязвимое положение или трудное материальное положение, и переправляла их через границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Жертвам обещали высокооплачиваемую "работу" в странах Ближнего и Среднего Востока.

В частности, оперативники задокументировали факт незаконной переправки из Украины в Чехию двух молодых женщин.

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Их задержали в железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Страж)" после прохождения всех видов контроля на выезд из Украины. Женщин должны были "трудоустроить" в борделях Катара и Иордании.











В ходе дальнейших следственных действий в городе Чоп в порядке ст. 208 УПК Украины был задержан организатор схемы.

Правоохранители провели санкционированные обыски по трем адресам проживания фигурантки, по результатам которых изъяли вещественные доказательства по делу: паспортные документы, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбук и тому подобное.

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Арест с возможностью залога

Фигурантке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.149 УК Украины "Торговля людьми". Ужгородским горрайонным судом ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 302 000 тысячи гривен.

Продолжаются следственные действия.