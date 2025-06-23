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Продавала женщин в бордели в Катаре: пограничники задержали 23-летнюю организаторшу торговли людьми. ФОТОрепортаж

Канал по продаже молодых женщин за границу для дальнейшей сексуальной эксплуатации организовала 23-летняя жительница Чопа, что на Закарпатье.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками миграционной полиции ликвидировали канал торговли людьми, который функционировал на Закарпатье в течение длительного времени.

Жительница Чопа организовала канал продажи женщин

Его организовала 23-летняя жительница города Чоп. Она подыскивала женщин, имеющих уязвимое положение или трудное материальное положение, и переправляла их через границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Жертвам обещали высокооплачиваемую "работу" в странах Ближнего и Среднего Востока.

В частности, оперативники задокументировали факт незаконной переправки из Украины в Чехию двух молодых женщин.

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Их задержали в железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Страж)" после прохождения всех видов контроля на выезд из Украины. Женщин должны были "трудоустроить" в борделях Катара и Иордании.

Пограничники задержали организаторку торговли людьми в Катар
Пограничники задержали организаторку торговли людьми в Катар
Пограничники задержали организаторку торговли людьми в Катар
Пограничники задержали организаторку торговли людьми в Катар
Пограничники задержали организаторку торговли людьми в Катар

В ходе дальнейших следственных действий в городе Чоп в порядке ст. 208 УПК Украины был задержан организатор схемы.

Правоохранители провели санкционированные обыски по трем адресам проживания фигурантки, по результатам которых изъяли вещественные доказательства по делу: паспортные документы, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбук и тому подобное.

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Арест с возможностью залога

Фигурантке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.149 УК Украины "Торговля людьми". Ужгородским горрайонным судом ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 302 000 тысячи гривен.

Продолжаются следственные действия.

Автор: 

Госпогранслужба (6639) Катар (142) торговля людьми (276)


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Топ комментарии
+8
за ч.2 ст.149 КК України "Торгівля людьми" Джерело: https://censor.net/ua/p3559474

а вони самі не хотіли , робили супротив , впиралися , кричали , просили допомоги ...
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23.06.2025 16:55 Ответить
+7
А не кажи "гоп!", поки не проїхав Чоп!
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23.06.2025 16:31 Ответить
+5
А що зробила держава для того щоб утримати жінок від такого кроку?
А, нічого... Так я і думав. Ну то на що тоді така держава розраховувала?
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23.06.2025 17:18 Ответить
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А не кажи "гоп!", поки не проїхав Чоп!
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23.06.2025 16:31 Ответить
Через Чоп на чпок
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23.06.2025 17:27 Ответить
Та якби то на звичайний людський "чпок"...
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23.06.2025 19:11 Ответить
не, ну конфіскувати ноутбук і купити ноутбук це дві різні речі.,, ноутбук на шару то і в чоп можна змотатися
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23.06.2025 16:38 Ответить
за ч.2 ст.149 КК України "Торгівля людьми" Джерело: https://censor.net/ua/p3559474

а вони самі не хотіли , робили супротив , впиралися , кричали , просили допомоги ...
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23.06.2025 16:55 Ответить
А що зробила держава для того щоб утримати жінок від такого кроку?
А, нічого... Так я і думав. Ну то на що тоді така держава розраховувала?
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23.06.2025 17:18 Ответить
недавно вже гриміла історія однієї дубайської туристки що політала з надцятого поверху. нічого цих дуреп не вчить.
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23.06.2025 18:13 Ответить
Що значить "продавала"? Їх що, силоміць тягнули?
Все вони самі розуміли, навіщо їдуть і чим будуть працювати.
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23.06.2025 18:42 Ответить
Вони в курсі на яку роботу їхали, не треба ліпити з них жертву.
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24.06.2025 08:44 Ответить
Яка така сексуальна експлуатація, молоді жінки їхали працювати поліровщицями.
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24.06.2025 08:58 Ответить
Вливаю оцет їй у ніздрі.
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24.06.2025 16:27 Ответить
 
 