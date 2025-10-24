Полицейские ликвидировали международную преступную организацию, похитившую более 50 элитных автомобилей в Евросоюзе. ФОТОрепортаж

В рамках спецоперации Matador проведена новая серия обысков: разоблачены участники международной группировки, угонявшей авто в ЕС.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи ГСУ Нацполиции совместно с оперативниками ДВР провели новые обыски в Киеве, Киевской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях, сообщает Цензор.НЕТ.

Как работало украинское звено в этой схеме

Украинское звено обеспечивало функционирование преступной схемы. Его участники подыскивали лиц, которые имели разрешение на выезд за границу, обеспечивали их поддельными документами, банковскими карточками и средствами для поездок.

После этого завербованных граждан отправляли в страны ЕС, где на их документы оформляли договоры аренды элитных автомобилей в прокатных компаниях без намерения их возвращения. Похищенные машины перевозили в специально оборудованные места, переоборудовали, меняли номера двигателей и реализовывали как новые в странах Ближнего Востока и Азии. По возвращении в Украину исполнителям выплачивали денежное вознаграждение.

Во время следственных действий изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие деятельность международной группировки, которая похищала автомобили премиум-класса в странах ЕС.

Среди похищенных - Mercedes-Benz, BMW, BMW, Audi E-tron и другие.

Расследование осуществляется в рамках спецоперации Matador при участии Европола, Евроюста и правоохранителей Франции, Испании, Польши, Латвии, Германии и Украины.

На первом этапе спецоперации, произошедшего весной прошлого года, на территории Франции, Испании, Германии, Латвии и Украины в рамках совместной оперативной группы Европола полицейские этих стран задержали основных организаторов международной сети, среди которых - граждане нескольких государств, в том числе, и украинцы.









