Поліцейські ліквідували міжнародну злочинну організацію, яка викрала понад 50 елітних авто в Євросоюзі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах спецоперації Matador проведено нову серію обшуків: викрито учасників міжнародного угруповання, що викрадало авто в ЄС.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі ГСУ Нацполіції спільно з оперативниками ДСР провели нові обшуки у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як працювала українська ланка у цій схемі

Українська ланка забезпечувала функціонування злочинної схеми. Її учасники підшуковували осіб, які мали дозвіл на виїзд за кордон, забезпечували їх підробленими документами, банківськими картками та коштами для поїздок.

Після цього завербованих громадян відправляли до країн ЄС, де на їхні документи оформлювали договори оренди елітних автомобілів у прокатних компаніях без наміру їх повернення. Викрадені машини перевозили до спеціально обладнаних місць, переобладнували, змінювали номери двигунів і реалізовували як нові в країнах близького Сходу та Азії. Після повернення в Україну виконавцям виплачували грошову винагороду.

Під час слідчих дій вилучено документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші докази, що підтверджують діяльність міжнародного угруповання, яке викрадало автомобілі преміумкласу в країнах ЄС.

Серед викрадених — Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron та інші.

Розслідування здійснюється у межах спецоперації Matador за участі Європолу, Євроюсту та правоохоронців Франції, Іспанії, Польщі, Латвії, Німеччини й України.

На першому етапі спецоперації, який відбувся навесні минулого року, на території Франції, Іспанії, Німеччини, Латвії та України в межах спільної оперативної групи Європолу поліцейські цих країн затримали основних організаторів міжнародної мережі, серед яких — громадяни кількох держав, у тому числі й українці.









