Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве: ГБР проверит действия военных ТЦК

Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины в распределительном пункте.

Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в комментарии Общественному, передает Цензор.НЕТ.

Реакция ГБР

По ее словам, ГБР направило соответствующие запросы в Киевский городской ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка в Киеве и области, чтобы проверить действия военнослужащих ТЦК.

"Мы понимаем общественный резонанс этой ситуации, сочувствуем пострадавшему и его семье и уверяем: все обстоятельства будут тщательно проверены, а выводы - сделаны объективно и по закону", - прокомментировала Сапьян.

Что предшествовало?

Напомним, в распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

