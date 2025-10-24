РУС
Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве: ГБР проверит действия военных ТЦК

ГБР проверит смерть мужчины на распределительном пункте в Киеве

Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины в распределительном пункте.

Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в комментарии Общественному, передает Цензор.НЕТ.

Реакция ГБР

По ее словам, ГБР направило соответствующие запросы в Киевский городской ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка в Киеве и области, чтобы проверить действия военнослужащих ТЦК.

"Мы понимаем общественный резонанс этой ситуации, сочувствуем пострадавшему и его семье и уверяем: все обстоятельства будут тщательно проверены, а выводы - сделаны объективно и по закону", - прокомментировала Сапьян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве: результат экспертизы - умер от закрытой черепно-мозговой травмы, - Нацполиция

Что предшествовало?

Напомним, в распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

Читайте также: Военнообязанный умер в очереди на ВВК в Черкассах: из-за приступа эпилепсии он ударился головой

Киев (26277) смерть (9309) мобилизация (2930) ГБР (3257) ТЦК (791)
Я б сказав що краще іти відразу на обрану бригаду, мимо ТЦК.
24.10.2025 16:23 Ответить
+5
"співчуваємо постраждалому" - це кому? Там ВБИТИЙ був. Йому співчуття вже не потрібні. В ДБР клінічні ідіоти.
24.10.2025 16:31 Ответить
+5
Найбільше у нас клінічних ідіотів вештається на Банковій на
чолі із найвеличнішим і непереможним ЗедЄрмаком
24.10.2025 16:37 Ответить
Я б сказав що краще іти відразу на обрану бригаду, мимо ТЦК.
24.10.2025 16:23 Ответить
Вдарився головою об бетонну підлогу при падінні з висоти власного зросту?
24.10.2025 16:23 Ответить
Саме так у нас в селі мужик помер. П'яним упав. Перелом основи склепіння черепу. А я ще малим був- сусідка, взимку впала і головою об східці. Поки син вийшов з хати, вже й захолола.
24.10.2025 16:26 Ответить
Мама моего друга в приступе эпилепсии упала, разбила серьёзно голову и умерла в больнице через 1-2 дня. 30 лет назад моего знакомого просто толкнули у меня на глазах и при падении ударился головой . Он тоже умер но спустя нескольких недель, он поздно обратился и операция уже не помогла. Он ударился об бровку, а она об бетонную плитку во дворе дома, на 20см бы дальше и ударилась бы просто об землю.
24.10.2025 16:37 Ответить
Так, таке, нажаль, стається.
24.10.2025 16:41 Ответить
"співчуваємо постраждалому" - це кому? Там ВБИТИЙ був. Йому співчуття вже не потрібні. В ДБР клінічні ідіоти.
24.10.2025 16:31 Ответить
Найбільше у нас клінічних ідіотів вештається на Банковій на
чолі із найвеличнішим і непереможним ЗедЄрмаком
24.10.2025 16:37 Ответить
Не був же побитий - тільки черепно-мозкова травма. А вона частенько буває, перенервувався або кашляв.
Значить тцк непричім.
24.10.2025 16:36 Ответить
Чувак помер в вони йому співчуття виражають. Перешли на новий рівень
24.10.2025 16:37 Ответить
Будівельники з компаній, що будували будинки з чирнишовим в Козятині, теж військовозобов'язані усі, чи «заброньовані» у ДУС, упродовж 4 років????
24.10.2025 16:39 Ответить
Працювали на військовому об'єкті. Це зверху тільки наче палац квартального бухгалтера.
24.10.2025 16:48 Ответить
недалеко вже ті часи, коли будуть судити й родичів загиблого, як "ЧСЗвТЦК", якщо вони будуть обнародувати як факти загибелі так і стан тіла загиблого.
24.10.2025 16:51 Ответить
Відео з бодікамер + відео з замого приміщення ... до завтра можна все з'ясувати
24.10.2025 16:59 Ответить
Верим, всё проверят, подтвердится что человек подскользнулся, упал, очнулся-морг, а ТЦК тут не при чём, уборщица плохо вытерла пол...
24.10.2025 17:01 Ответить
 
 