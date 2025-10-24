Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве: ГБР проверит действия военных ТЦК
Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины в распределительном пункте.
Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в комментарии Общественному, передает Цензор.НЕТ.
Реакция ГБР
По ее словам, ГБР направило соответствующие запросы в Киевский городской ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка в Киеве и области, чтобы проверить действия военнослужащих ТЦК.
"Мы понимаем общественный резонанс этой ситуации, сочувствуем пострадавшему и его семье и уверяем: все обстоятельства будут тщательно проверены, а выводы - сделаны объективно и по закону", - прокомментировала Сапьян.
Что предшествовало?
Напомним, в распределительном пункте Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.
В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.
В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.
