Нардеп рассказал, как проходит мобилизация и соблюдаются ли все нормы

Ежемесячно на военную службу по мобилизации и через систему рекрутинга прибывают около 30 тысяч граждан Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он добавил, что сейчас в Верховной Раде нет законодательных предложений или запросов от Генштаба, главнокомандующего ВСУ или Министерства обороны по совершенствованию мобилизации. По словам Вениславского, все вопросы, которые обсуждались ранее, уже имеют законодательную основу.

Нардеп подчеркнул, что резких изменений в количестве мобилизованных нет. Все происходит по плану, в соответствии с действующим законодательством. По его словам, система рекрутинга работает стабильно, а мобилизация проводится с соблюдением всех норм.

Таким образом, обеспечивается постоянное пополнение Вооруженных сил Украины новыми военнослужащими.

