РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9917 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в Украине
6 475 42

Нардеп рассказал, как проходит мобилизация и соблюдаются ли все нормы

Вениславский назвал количество украинцев, которые мобилизуются в ВСУ ежемесячно

Ежемесячно на военную службу по мобилизации и через систему рекрутинга прибывают около 30 тысяч граждан Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он добавил, что сейчас в Верховной Раде нет законодательных предложений или запросов от Генштаба, главнокомандующего ВСУ или Министерства обороны по совершенствованию мобилизации. По словам Вениславского, все вопросы, которые обсуждались ранее, уже имеют законодательную основу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве: ГБР проверит действия военных ТЦК

Нардеп подчеркнул, что резких изменений в количестве мобилизованных нет. Все происходит по плану, в соответствии с действующим законодательством. По его словам, система рекрутинга работает стабильно, а мобилизация проводится с соблюдением всех норм.

Таким образом, обеспечивается постоянное пополнение Вооруженных сил Украины новыми военнослужащими.

Ранее мы сообщали, что вскоре в приложении "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

военкомат (460) мобилизация (2936) ТЦК (796) рекрутинг (152)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
А бандит з Одеси,який був у формі і з тцк і погрожував зґвалтуваням,це по якому закону?По якому закону в масках і цивільному одязі викрадають в бусики?
показать весь комментарий
26.10.2025 23:15 Ответить
+22
а що там ще можно вдосконалити??ніодна інша система при цій владі не спрацює ,бо такого позорного антилюдяного зашквару не забудуть цілі покоління і маю надію відбудуться показові суди над тими хто мав в тому участь...
показать весь комментарий
26.10.2025 23:06 Ответить
+21
Усі бачать, як зелені чоловічки діють "відповідно до чинного законодавства". Щодня десятки відео з'являються. Влада угробила професійну та добровольчі армії у контрнаступах, а тепер намагається компенсувати нестачу грошей на дрони за рахунок безкоштовного вилову майбутніх героїв.
показать весь комментарий
26.10.2025 23:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а що там ще можно вдосконалити??ніодна інша система при цій владі не спрацює ,бо такого позорного антилюдяного зашквару не забудуть цілі покоління і маю надію відбудуться показові суди над тими хто мав в тому участь...
показать весь комментарий
26.10.2025 23:06 Ответить
Навіть не сумнівайся, кліку карло- пу, самого пу, будуть обов'язково судити у Гаазі.
показать весь комментарий
27.10.2025 00:27 Ответить
не будуть...
показать весь комментарий
27.10.2025 00:39 Ответить
Веніславського будуть судити за брехню та допомогу ворог! Наша бригада з липня не отримала жодної людини з навчального центру, а люди по 200 і більше днів на позиціях бо немає ким міняти! Веніславський ти ворог України, твоя брехня вбиває армію, ти будеш відповідати за свою брехню!
показать весь комментарий
27.10.2025 08:00 Ответить
Веніславський, це той що напередодні "роздачі томагавків" а кінець війни зуб давав ? Віримо!
показать весь комментарий
27.10.2025 01:27 Ответить
Усі бачать, як зелені чоловічки діють "відповідно до чинного законодавства". Щодня десятки відео з'являються. Влада угробила професійну та добровольчі армії у контрнаступах, а тепер намагається компенсувати нестачу грошей на дрони за рахунок безкоштовного вилову майбутніх героїв.
показать весь комментарий
26.10.2025 23:10 Ответить
Так, а чому ти, на гєрасімова, вирішив жвлітися на українському сайті.
показать весь комментарий
27.10.2025 00:25 Ответить
ну яка ти кончена, тобі з Іспанії видніше?
показать весь комментарий
27.10.2025 08:56 Ответить
А бандит з Одеси,який був у формі і з тцк і погрожував зґвалтуваням,це по якому закону?По якому закону в масках і цивільному одязі викрадають в бусики?
показать весь комментарий
26.10.2025 23:15 Ответить
Магомед Айдамиров. Незрозуміло, яким чином він взагалі опинився на свободі.
показать весь комментарий
27.10.2025 09:01 Ответить
Здається пану Вениславському іноді краще помовчати...
показать весь комментарий
26.10.2025 23:16 Ответить
Пенькославський, в серпні ти грозився що якщо добровільно з сзч не прийдуть до 30 числа то будуть прийняті міри, пройшло вже майже 2 місяці а сзч набуло катастрофічних масштабів (200 тис як мінімум на даний момент) чи може краще не кількість а якість? Зп на початку не злиденні 20к а 70к гривень для початку+ якісне обмундирування, яке дивним чином продається тільки в війскторгах (на фб реклама через одного) , та ні, маячня якась...
показать весь комментарий
26.10.2025 23:21 Ответить
Та ясно,яке воно тупе зелене гі...но!!!
показать весь комментарий
26.10.2025 23:23 Ответить
"30 тис щомісяця" а скільки ж доходить до злагодження? Мабуть в рази менше?
показать весь комментарий
26.10.2025 23:24 Ответить
20 000 в місяць СЗЧ,підготовка БЗВП в загалі ніяка,якесь знущання та приниження над ,,мобілізованими,, ,тими хто при владі все робиться для того,щоб вся військова структура спроможна до спротиву посипалася через вичерпання моральних та фізичних сил,більше ніяк не оцінити те що відбувається....
показать весь комментарий
26.10.2025 23:34 Ответить
Послухайте одну хвилину, https://youtu.be/Qrf47pXi84o?t=650 людина розповідає якраз про це
показать весь комментарий
27.10.2025 09:20 Ответить
Не виходить.Ти давно в армії служив?Люди звільняються за станом здоров'я, сімейними обставинами,віком,ну і сзч звісно.На прикладі своєї частини кажу.Сзч у нас більше ніж загиблих за майже 4 роки.Поранені у більшості повертаються в стрій, крім інвалідів.
показать весь комментарий
27.10.2025 07:56 Ответить
Ха, як новина тільки вийшла то був інший заголовок, оперативно виправили, тільки краще од цього вряд чи стане мобілізація , чому менти до сих пір заброньовані на 4 рік війни і в тилах соплі витирають? Чи "добові поставки" будь якою ціною? Все по "заветам" сирка совдепського?
показать весь комментарий
26.10.2025 23:27 Ответить
Тому що зелена влада кварталу95 боїться їх чіпати. В них є зброя - можуть і збройний опір мобілізації вчинити. Штурмуватимуть західні кордони цілими відділками.
показать весь комментарий
26.10.2025 23:33 Ответить
ні,ці моральні виродки не підуть проти влади,бо вона є гарантом їх спокійного та ситого життя,а залишків активного народу так,а пластмасові гандони воювати не будуть,початок війни показав що їх створили для іншого,та і не плутайте поліцію та міліцію....
показать весь комментарий
26.10.2025 23:38 Ответить
Цей вініславський такий же брехун як і вся зелена шушара.
показать весь комментарий
26.10.2025 23:30 Ответить
Щомісяця на військову службу за мобілізацією та через систему рекрутингу прибувають близько 30 тисяч громадян України. Джерело: https://censor.net/ua/n3581746

От вам і статистика скільки укрaїнців щомісяця гине або недієздтних (середньо бо важко поранені).
показать весь комментарий
26.10.2025 23:33 Ответить
Ні , там трохи не так , 30 тисяч це загальна цифра призваних людей. З них в середньому 40% сзч або ті, хто за станом здоров'я списуються, тобто залишається десь 17 тисяч. Звісно , що витік з армії людей теж є не тільки по причинам втрат , хтось списався , хтось перевівся і тп. Тобто втрати реальні тисяч 7-12 в місяць я думаю , в залежності від місяця.
показать весь комментарий
27.10.2025 09:20 Ответить
Дуже багато СЗЧ. Більшість втікає ще на етапі підготовки.
показать весь комментарий
27.10.2025 09:24 Ответить
Цьому зелупню веніславському вірити, з 2019 року, це себе не поважати!! Вони і в Козині, дивні фортифікаційні споруди будують!?!?
Шашличники, аналТАБУ, патіхаму в лєс та рятівники, отих убивців, - беркутні і вагнерівців!!
показать весь комментарий
26.10.2025 23:34 Ответить
І куди діваються.і як на фронті може не вистачати солдатів.
показать весь комментарий
26.10.2025 23:35 Ответить
Скільки ТЦК покараних за мобілізацію людей із категорії "придатні до тилу" без спецільно створеного місця в цьому тилу та уладеного контракту, бо якщо людина справді не треба, то це тягар дял армії та підрив оборони. Хворі в армії не потрібні, це гроші на вітер.
Краще набирати за кордоном, якщо своїх не вистачає
показать весь комментарий
26.10.2025 23:53 Ответить
П'яний співробітник СБУ сів за кермо авто і вчинив ДТП.
На ногах не тримався - ось https://x.com/RudijLis/status/1982111047260533018?t=vOCb3z1AQF3rr6iChrwspw&s=19 відео.
показать весь комментарий
26.10.2025 23:56 Ответить
Оце й є обличчя кабінетних сбу-шників.
показать весь комментарий
27.10.2025 09:27 Ответить
Слуги не служать. Відправляють хазяїв.
показать весь комментарий
26.10.2025 23:58 Ответить
Але сам Веніславський в армію не йде, і двох синів своїх відкупив від армії, хоча всі вони призивного віку.
показать весь комментарий
27.10.2025 00:18 Ответить
В очевидь слуга народу в важає украінців за дурнів. він в важає що якщо в новинах скажуть що все йде по плану то той геноцид який вони влаштували власному народові ніхто не бічить? Ми все бачимо . діаспора бічить і бачать іноземці .
показать весь комментарий
27.10.2025 01:09 Ответить
Ти, прихвостень ЗЕбільний,збільшить заробітну плату військовим.20000 це не ті гроші за які йти в армію.Для початку поміняйтесь зарплатами самі у ВР з військовими.Хай 400 чоловік але отримають більше Для вас взагалі на період військового стану і пересиженних можна платити мінімалку.З голоду не здохните
показать весь комментарий
27.10.2025 06:07 Ответить
Автор ---навіть не ідіот,а гірше.
показать весь комментарий
27.10.2025 07:59 Ответить
А куди ж зникають по 30 тис військових кожен місяць?
Вбиті та скалічені?
І якщо Вава збирається ще три роки воювати то це ще більше мільйона чоловіків мають або піти в землю або стати каліками?
показать весь комментарий
27.10.2025 08:08 Ответить
Все гарно на бумазі, нехай бере депутатів, їх помічників генералів полковників і йдуть на ЛБЗ, хватить ховатись за спинами цивільних
показать весь комментарий
27.10.2025 08:12 Ответить
"Па плану".
Саме тому із тилових частин і підрозділів повигрібали усіх дідів 55+.
показать весь комментарий
27.10.2025 08:14 Ответить
Ура, таваріщі!
показать весь комментарий
27.10.2025 09:25 Ответить
 
 