РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10554 посетителя онлайн
Новости Мобилизация в Украине
697 5

Только 119 безработных мужчин снялись с учета из-за мобилизации в 2025 году, - Госслужба занятости

занятости,центр

С начала 2025 года лишь 0,1% безработных украинцев были сняты с учета из-за мобилизации.

Об этом сообщила Государственная служба занятости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным ведомства, мужчины составляют около 21% от общего количества зарегистрированных безработных - почти 62 тысячи человек. В то же время из-за призыва в армию снялись с учета только 119 украинцев, что составляет 0,1% от всех, кто прекратил регистрацию в службе занятости.

Всего в 2025 году количество мужчин, которые обращались за помощью, выросло почти на 4% по сравнению с прошлым годом и достигло 144 тысяч человек.

Больше всего обращений зафиксировано:

  • в Днепропетровской области - почти 11,5 тыс;

  • в Харьковской области - более 9,4 тыс;

  • во Львовской области - около 8,9 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежемесячно 30 тысяч новобранцев присоединяются к ВСУ, мобилизация проходит с соблюдением норм,- "Слуга народа" Вениславский

Меньше всего пользуются услугами службы мужчины на:

  • Херсонщине - чуть более 2 тыс;

  • Закарпатье - 3,3 тыс;

  • Кировоградщине - 3,5 тыс;

  • Киевщине - 3,9 тыс.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

безработица (453) занятость (49) мобилизация (2937)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зельоні підрахуї ))
показать весь комментарий
28.10.2025 16:55 Ответить
Натякають - от дивіться ще скіко "вільного ресурсу", цілих 62 тисячі.
показать весь комментарий
28.10.2025 16:58 Ответить
Та ніхто ні на що не натакає. Просто ті чоловіки мабуть, або зняті з обліку, або з законними відстрочками.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:18 Ответить
Рагистрация в подобного роду службах абсолютно ничего не дает за исключением того, что ТЦК будут знать ваш адрес и могут выслать вам повестку.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:17 Ответить
 
 