Только 119 безработных мужчин снялись с учета из-за мобилизации в 2025 году, - Госслужба занятости
С начала 2025 года лишь 0,1% безработных украинцев были сняты с учета из-за мобилизации.
Об этом сообщила Государственная служба занятости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным ведомства, мужчины составляют около 21% от общего количества зарегистрированных безработных - почти 62 тысячи человек. В то же время из-за призыва в армию снялись с учета только 119 украинцев, что составляет 0,1% от всех, кто прекратил регистрацию в службе занятости.
Всего в 2025 году количество мужчин, которые обращались за помощью, выросло почти на 4% по сравнению с прошлым годом и достигло 144 тысяч человек.
Больше всего обращений зафиксировано:
-
в Днепропетровской области - почти 11,5 тыс;
-
в Харьковской области - более 9,4 тыс;
-
во Львовской области - около 8,9 тыс.
Меньше всего пользуются услугами службы мужчины на:
-
Херсонщине - чуть более 2 тыс;
-
Закарпатье - 3,3 тыс;
-
Кировоградщине - 3,5 тыс;
-
Киевщине - 3,9 тыс.
