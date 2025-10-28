Только 119 безработных мужчин снялись с учета из-за мобилизации в 2025 году, - Госслужба занятости

С начала 2025 года лишь 0,1% безработных украинцев были сняты с учета из-за мобилизации.

Об этом сообщила Государственная служба занятости

По данным ведомства, мужчины составляют около 21% от общего количества зарегистрированных безработных - почти 62 тысячи человек. В то же время из-за призыва в армию снялись с учета только 119 украинцев, что составляет 0,1% от всех, кто прекратил регистрацию в службе занятости.

Всего в 2025 году количество мужчин, которые обращались за помощью, выросло почти на 4% по сравнению с прошлым годом и достигло 144 тысяч человек.

Больше всего обращений зафиксировано:

в Днепропетровской области - почти 11,5 тыс;

в Харьковской области - более 9,4 тыс;

во Львовской области - около 8,9 тыс.

Меньше всего пользуются услугами службы мужчины на:

Херсонщине - чуть более 2 тыс;

Закарпатье - 3,3 тыс;

Кировоградщине - 3,5 тыс;

Киевщине - 3,9 тыс.

