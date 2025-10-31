Росія намагається узаконити примусовий призов у Мелітополі: окупанти складають списки чоловіків

Окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях намагається узаконити примусову мобілізацію мешканців, зокрема Мелітополя.

Росія ухвалила закон, що дозволяє проводити призов до війська з 1 січня по 31 грудня, поширюючи його формально й на окуповані райони України, попри попередні заяви про "звільнення місцевих від військової служби".

Призов на ТОТ Запоріжжя

Як зазначається, тепер будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх населених пунктів може бути призваний у будь-який день і має з’явитися до військкомату протягом 30 днів після отримання електронної повістки.

За даними джерел ЦНС у Запорізькій області, окупаційні "військкомати" вже отримали вказівки з Москви щодо складання списків чоловіків віком від 18 до 50 років. Особливу увагу приділяють працівникам комунальних служб, охоронцям і будівельникам.

"Добровольчі батальйони"

Окупаційні медіа водночас поширюють інформацію про "добровольчі батальйони", створюючи ілюзію підтримки, проте місцеві повідомляють, що "добровільність" часто означає ультиматум: або контракт, або втрата роботи.

У ЦНС наголошують, що дії окупантів грубо порушують IV Женевську конвенцію, яка забороняє примусовий призов цивільного населення окупованої держави. Усередині адміністрації панує напруга - місцеві чиновники намагаються "прикривати" кампанію словами про "військово-патріотичне виховання".

