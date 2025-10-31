УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10526 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація на ТОТ
1 053 12

Росія намагається узаконити примусовий призов у Мелітополі: окупанти складають списки чоловіків

Російські командири на ТОТ вимагають частину виплат від "мобілізованих"

Окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях намагається узаконити примусову мобілізацію мешканців, зокрема Мелітополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр нацспротиву.

Росія ухвалила закон, що дозволяє проводити призов до війська з 1 січня по 31 грудня, поширюючи його формально й на окуповані райони України, попри попередні заяви про "звільнення місцевих від військової служби".

Призов на ТОТ Запоріжжя

Як зазначається, тепер будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх населених пунктів може бути призваний у будь-який день і має з’явитися до військкомату протягом 30 днів після отримання електронної повістки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів

За даними джерел ЦНС у Запорізькій області, окупаційні "військкомати" вже отримали вказівки з Москви щодо складання списків чоловіків віком від 18 до 50 років. Особливу увагу приділяють працівникам комунальних служб, охоронцям і будівельникам.

"Добровольчі батальйони"

Окупаційні медіа водночас поширюють інформацію про "добровольчі батальйони", створюючи ілюзію підтримки, проте місцеві повідомляють, що "добровільність" часто означає ультиматум: або контракт, або втрата роботи.

У ЦНС наголошують, що дії окупантів грубо порушують IV Женевську конвенцію, яка забороняє примусовий призов цивільного населення окупованої держави. Усередині адміністрації панує напруга - місцеві чиновники намагаються "прикривати" кампанію словами про "військово-патріотичне виховання".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише 119 безробітних чоловіків знялися з обліку через мобілізацію у 2025 році, — Держслужба зайнятості

Автор: 

Мелітополь (781) окупація (6917) Запорізька область (4252) мобілізація (3265) Мелітопольський район (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
ну давайте, диванні воєни з ТЦК, де ви, фас! давайте розказуйте про незаконну мобілізацію, про те, що немає стану війни, про позбавлення волі в ТЦК, про черги мобілізації.
показати весь коментар
31.10.2025 12:59 Відповісти
+2
Чому зараз примусово не евакуйовують населення з населених пунктів яким загрожує окупація? Чому армія досі не має права силою вивозити людей? Чому армія не має права займати приміщення які потрібні для оборони? Чому армія не має права конфісковувати транспортні засоби та майно в зоні бойових дій? Ми воюємо чи ми дрочимо?
показати весь коментар
31.10.2025 13:04 Відповісти
+2
Тому що зе.
показати весь коментар
31.10.2025 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну давайте, диванні воєни з ТЦК, де ви, фас! давайте розказуйте про незаконну мобілізацію, про те, що немає стану війни, про позбавлення волі в ТЦК, про черги мобілізації.
показати весь коментар
31.10.2025 12:59 Відповісти
73 % за таке ТЦК проголосували у 2019р
показати весь коментар
31.10.2025 13:34 Відповісти
Чому зараз примусово не евакуйовують населення з населених пунктів яким загрожує окупація? Чому армія досі не має права силою вивозити людей? Чому армія не має права займати приміщення які потрібні для оборони? Чому армія не має права конфісковувати транспортні засоби та майно в зоні бойових дій? Ми воюємо чи ми дрочимо?
показати весь коментар
31.10.2025 13:04 Відповісти
Тому що зе.
показати весь коментар
31.10.2025 13:07 Відповісти
IT Wlad West
Нарід, как вы не поймете, все шо вытворяет это кубло делается не от непонимания или непрофессианализма, а по инструкциям из кремля. Это называется планомерной сдачей Украины.
02.10.2024 14:00 Відповісти Видалити
показати весь коментар
31.10.2025 13:17 Відповісти
Тому що військові не мають права придушувати права і свободи цивільних.
показати весь коментар
31.10.2025 14:28 Відповісти
Украинцев будут убивать руками украинцев.
показати весь коментар
31.10.2025 13:13 Відповісти
Вже,вбивають,продажні гниди.
показати весь коментар
31.10.2025 13:16 Відповісти
лугондонцы - не в счет.
показати весь коментар
31.10.2025 13:18 Відповісти
Й там не побастуєш, й автівки рашистів не поблокуєш, та й на відео знімати не вийде довго.....
показати весь коментар
31.10.2025 13:46 Відповісти
 
 