Нацгвардійці "Хартії" ліквідували 12 російських штурмовиків за лічені години. ВIДЕО

Чергова спроба штурму позицій бригади НГУ "Хартія" закінчилася невдало для ворога. Окупантів ліквідують ще до того, як вони встигають організувати повноцінний наступ – нацгвардійці стежать за всім фронтом і діють на випередження.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дві групи по чотири ворожих піхотинці знищили вночі, ще дві групи – уранці. Усього за лічені години дрони "Хартії" вивели зі строю 12 росіян.

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