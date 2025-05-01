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Нацгвардійці "Хартії" ліквідували 12 російських штурмовиків за лічені години. ВIДЕО

Чергова спроба штурму позицій бригади НГУ "Хартія" закінчилася невдало для ворога. Окупантів ліквідують ще до того, як вони встигають організувати повноцінний наступ – нацгвардійці стежать за всім фронтом і діють на випередження.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дві групи по чотири ворожих піхотинці знищили вночі, ще дві групи – уранці. Усього за лічені години дрони "Хартії" вивели зі строю 12 росіян.

Також дивіться: Нацгвардійці "Хартії" знищили склади БК, міномети, гармати й техніку російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1537) дрони (4743) війна в Україні (4079) бригада НГУ Хартія (6)


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Нацгвардійцям ,,Хартії" респект 👍🏼🙏🏼❤️
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01.05.2025 21:01 Відповісти
 
 