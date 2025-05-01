Нацгвардейцы "Хартии" ликвидировали 12 российских штурмовиков за считанные часы. ВИДЕО

Очередная попытка штурма позиций бригады НГУ "Хартия" закончилась неудачно для врага. Оккупантов ликвидируют еще до того, как они успевают организовать полноценное наступление - нацгвардейцы следят за всем фронтом и действуют на опережение.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", сообщает Цензор.НЕТ.

Две группы по четыре вражеских пехотинца уничтожили ночью, еще две группы - утром. Всего за считанные часы дроны "Хартии" вывели из строя 12 россиян.

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