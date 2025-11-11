77 тыс. целей противника поразили в октябре украинские авиационные беспилотные комплексы, - Сырский
Индустрия дронов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем в Вооруженных Силах Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook.
Так, он подчеркнул, что приоритетное масштабирование подразделений беспилотных систем дает конкретные результаты - количество уничтоженных противников растет.
В октябре наши авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей противника. Лучшие боевые показатели продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомбардировщики", - сообщил он.
Наземные роботизированные комплексы
Кроме того, продолжается активное наращивание наземных роботизированных комплексов, которые в условиях расширения kill-зон становятся неотъемлемым элементом современной технологической войны.
"Первоочередная задача применения НРК - сохранение жизни личного состава. Логистическая роль наземных беспилотных комплексов постоянно растет: в октябре они доставили почти 300 тыс. кг провизии нашим подразделениям. Эвакуация раненых, минирование и боевое применение — сегодняшняя реальность их использования на фронте", - рассказал главнокомандующий.
Развитие беспилотных сил противника
Также Сырский заслушал содержательный доклад разведки о развитии беспилотных сил противника.
"Оккупанты следуют нашему опыту, в частности в создании полков беспилотных систем и дронов-перехватчиков, и направляют на это значительные ресурсы. Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы сохранять технологическое преимущество.
Масштабирование подразделений СБС
Особое внимание - масштабированию подразделений Сил беспилотных систем: увеличению количества обученных экипажей, привлечению персонала и созданию инфраструктуры для их эффективного функционирования", - отметил он.
Во время совещания Сырский заслушал доклады боевых командиров о внедрении новых тактик применения беспилотников и использовании систем, более устойчивых к вражеской РЭБ и более эффективных в боевом применении. Все успешные кейсы, увеличивающие потери противника, будут оперативно масштабированы в Вооруженных Силах.
"Повышаем эффективность нашей РЭБ против вражеских БПЛА. Работаем над качеством и количеством станций. В октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем.
Силы беспилотных систем не только эффективно поражают врага, но и постоянно развиваются технологически и тактически. Спасибо воинам Сил беспилотных систем за каждый уничтоженный объект и за весомый вклад в развитие беспилотной составляющей Вооруженных Сил Украины", - подытожил главнокомандующий.
