77 тыс. целей противника поразили в октябре украинские авиационные беспилотные комплексы, - Сырский

Индустрия дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем в Вооруженных Силах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook.

Так, он подчеркнул, что приоритетное масштабирование подразделений беспилотных систем дает конкретные результаты - количество уничтоженных противников растет.

В октябре наши авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей противника. Лучшие боевые показатели продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомбардировщики", - сообщил он.

Наземные роботизированные комплексы

Кроме того, продолжается активное наращивание наземных роботизированных комплексов, которые в условиях расширения kill-зон становятся неотъемлемым элементом современной технологической войны.

"Первоочередная задача применения НРК - сохранение жизни личного состава. Логистическая роль наземных беспилотных комплексов постоянно растет: в октябре они доставили почти 300 тыс. кг провизии нашим подразделениям. Эвакуация раненых, минирование и боевое применение — сегодняшняя реальность их использования на фронте", - рассказал главнокомандующий.

Развитие беспилотных сил противника

Также Сырский заслушал содержательный доклад разведки о развитии беспилотных сил противника.

"Оккупанты следуют нашему опыту, в частности в создании полков беспилотных систем и дронов-перехватчиков, и направляют на это значительные ресурсы. Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы сохранять технологическое преимущество.

Масштабирование подразделений СБС

Особое внимание - масштабированию подразделений Сил беспилотных систем: увеличению количества обученных экипажей, привлечению персонала и созданию инфраструктуры для их эффективного функционирования", - отметил он.

Во время совещания Сырский заслушал доклады боевых командиров о внедрении новых тактик применения беспилотников и использовании систем, более устойчивых к вражеской РЭБ и более эффективных в боевом применении. Все успешные кейсы, увеличивающие потери противника, будут оперативно масштабированы в Вооруженных Силах.

"Повышаем эффективность нашей РЭБ против вражеских БПЛА. Работаем над качеством и количеством станций. В октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем.

Силы беспилотных систем не только эффективно поражают врага, но и постоянно развиваются технологически и тактически. Спасибо воинам Сил беспилотных систем за каждый уничтоженный объект и за весомый вклад в развитие беспилотной составляющей Вооруженных Сил Украины", - подытожил главнокомандующий.

