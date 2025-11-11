77 тис. цілей противника уразили в жовтні українські авіаційні безпілотні комплекси, - Сирський

Індустрія дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів чергову робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем у Збройних Силах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці.

Так, він наголосив, що пріоритетне масштабування підрозділів безпілотних систем дає конкретні результати - кількість знищених противників зростає.

У жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника. Найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери", - повідомив він.

Наземні роботизовані комплекси

Крім того, триває активне нарощування наземних роботизованих комплексів, які в умовах розширення kill-зон стають невід’ємним елементом сучасної технологічної війни.

"Першочергове завдання застосування НРК - збереження життя особового складу. Логістична роль наземних безпілотних комплексів постійно зростає: у жовтні вони доставили майже 300 тис. кг провізії нашим підрозділам. Евакуація поранених, мінування та бойове застосування — сьогоднішня реальність їх використання на фронті", - розповів головнокомандувач.

Розвиток безпілотних сил противника

Також Сирський заслухав змістовну доповідь розвідки щодо розвитку безпілотних сил противника.

"Окупанти наслідують наш досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів-перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси. Ми маємо постійно вдосконалюватися, щоб зберігати технологічну перевагу.

Масштабування підрозділів СБС

Особлива увага - масштабуванню підрозділів Сил безпілотних систем: збільшенню кількості навчених екіпажів, залученню персоналу та створенню інфраструктури для їх ефективного функціонування", - зазначив він.

Під час наради Сирський заслухав доповіді бойових командирів щодо впровадження нових тактик застосування безпілотників і використання систем, більш стійких до ворожої РЕБ та ефективніших у бойовому застосуванні. Усі успішні кейси, що збільшують втрати противника, будуть оперативно масштабовані у Збройних Силах.

"Підвищуємо ефективність нашої РЕБ проти ворожих БПЛА. Працюємо над якістю й кількістю станцій. У жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем.

Сили безпілотних систем не лише ефективно уражають ворога, а й постійно розвиваються технологічно та тактично. Дякую воїнам Сил безпілотних систем за кожен знищений об’єкт і за вагомий внесок у розвиток безпілотної складової Збройних Сил України", - підсумував головнокомандувач.

