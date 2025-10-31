УКР
107 5

Сирський: Доручив посилити використання роботизованих дронів для медичної евакуації поранених

Сирський поговорив з командувачами країн Коаліції охочих
Фото: Джерело

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення українського війська.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" - збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати. Одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції", - заявив Сирський.

Дрони для евакуації поранених

Він доручив забезпечити війська новими наземними дронами та підтримати розвиток передової евакуації за допомогою безпілотних роботизованих комплексів.

"Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати росію, перемагати смерть", - наголосив головнокомандувач.

Медична евакуація

Під час наради також обговорили вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених, зокрема можливість залучення військових гелікоптерів, обладнаних спеціальною медичною апаратурою.

Крім того, йшлося про покращення роботи медичних постів і стабілізаційних пунктів, підвищення рівня їхньої безпеки та умов для медперсоналу.

Автор: 

показати весь коментар
31.10.2025 17:56 Відповісти
Покровськ..Мирноград..бійці ЗСУ в котлі

а руснявий сирок з батьками на паРаші доручає посилити використання роботизованих дронів

це вже zельона перемога чи ще ні ?
показати весь коментар
31.10.2025 17:58 Відповісти
давай двавй піарся - ПРодюсер Ларьочник навчить... Хіба це щось з минулого віку феєричнофантастичне- дронами витягувати поранених на 4му році дронної війни .
показати весь коментар
31.10.2025 17:59 Відповісти
А цей стратєх сказав скільки їх є у наявності, щоб щось посилювати?

Бо на 1-2 відосика на тиждень точно є. Але це мабуть не зовсім те, що означає "посилення".
показати весь коментар
31.10.2025 18:10 Відповісти
 
 