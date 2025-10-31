Сирський: Доручив посилити використання роботизованих дронів для медичної евакуації поранених

Фото: Джерело

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення українського війська.

"Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" - збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати. Одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції", - заявив Сирський.

Дрони для евакуації поранених

Він доручив забезпечити війська новими наземними дронами та підтримати розвиток передової евакуації за допомогою безпілотних роботизованих комплексів.

"Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати росію, перемагати смерть", - наголосив головнокомандувач.

Медична евакуація

Під час наради також обговорили вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених, зокрема можливість залучення військових гелікоптерів, обладнаних спеціальною медичною апаратурою.

Крім того, йшлося про покращення роботи медичних постів і стабілізаційних пунктів, підвищення рівня їхньої безпеки та умов для медперсоналу.

