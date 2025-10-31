Сырский: Поручил усилить использование роботизированных дронов для медицинской эвакуации раненых
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел совещание по оперативному решению проблемных вопросов в военной медицине и повышению уровня медицинского обеспечения украинской армии.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "зона круга" увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно сталкивается с новыми вызовами, на которые мы должны своевременно и эффективно реагировать. Одним из таких решений является более широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиции", - заявил Сырский.
Дроны для эвакуации раненых
Он поручил обеспечить войска новыми наземными дронами и поддержать развитие передовой эвакуации с помощью беспилотных роботизированных комплексов.
"Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть", - подчеркнул главнокомандующий.
Медицинская эвакуация
Во время совещания также обсудили совершенствование прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых, в частности возможность привлечения военных вертолетов, оборудованных специальной медицинской аппаратурой.
Кроме того, речь шла об улучшении работы медицинских постов и стабилизационных пунктов, повышении уровня их безопасности и условий для медперсонала.
а руснявий сирок з батьками на паРаші доручає посилити використання роботизованих дронів
це вже zельона перемога чи ще ні ?
Бо на 1-2 відосика на тиждень точно є. Але це мабуть не зовсім те, що означає "посилення".
Опозиційні законодавці та активісти громадянського суспільства кажуть, що керівництво України використовує закон, щоб залякати опонентів та змусити замовкнути критиків
Коли Росія почала своє повномасштабне вторгнення в Україну майже чотири роки тому, Володимир Кудрицький, тодішній голова української державної національної енергетичної компанії «Укренерго», https://www.politico.eu/article/ukraine-lights-on-energy-electricity-trasmission/ намагався тримати світло увімкненим.
Якимось чином він досяг успіху і продовжував робити це щороку, заробляючи повагу керівників енергетики по всьому світу, гарантуючи, що країна зможе протистояти російським ракетним та безпілотниковим ударам по своїй електромережі та уникнути катастрофічних відключень електроенергії - поки він не був раптово змушений піти у відставку в 2024 році
Звільнення Кудрицького було засуджене багатьма в енергетичній галузі, а також https://www.politico.eu/article/power-ukraine-electrical-grid-rule-of-law-volodymyr-kudrytskyi-volodymyr-zelenskyy-ukrenergo/ викликало тривогу в Брюсселі. У той час Кудрицький сказав POLITICO, що він став жертвою невпинної централізації влади, яку часто переслідують президент України Володимир Зеленський та його впливовий глава офісу Андрій Єрмак. Він сказав, що побоюється, що "корумповані особи" в кінцевому підсумку захоплють державну компанію.
За словами його прихильників, саме такі розмови - і його відмова мовчати - пояснюють, чому минулого тижня Кудрицький опинився https://kyivindependent.com/ukraines-ex-grid-operator-chief-to-place-in-custody-as-he-calls-it-political-decision/ в скляній кабінці в залі суду в центрі Києва, де йому було пред'явлено звинувачення у розкраданні. Тепер опозиційні законодавці та активісти громадянського суспільства озброєні, називаючи це ще одним прикладом того, як керівництво України використовує закон, щоб залякати опонентів та замовчувати критиків, звинувачуючи їх у корупції або співпраці з Росією. Офіс Зеленського відмовився від коментарів.