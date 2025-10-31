Сырский: Поручил усилить использование роботизированных дронов для медицинской эвакуации раненых

Фото: Источник

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел совещание по оперативному решению проблемных вопросов в военной медицине и повышению уровня медицинского обеспечения украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "зона круга" увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно сталкивается с новыми вызовами, на которые мы должны своевременно и эффективно реагировать. Одним из таких решений является более широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиции", - заявил Сырский.

Дроны для эвакуации раненых

Он поручил обеспечить войска новыми наземными дронами и поддержать развитие передовой эвакуации с помощью беспилотных роботизированных комплексов.

"Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть", - подчеркнул главнокомандующий.

Медицинская эвакуация

Во время совещания также обсудили совершенствование прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых, в частности возможность привлечения военных вертолетов, оборудованных специальной медицинской аппаратурой.

Кроме того, речь шла об улучшении работы медицинских постов и стабилизационных пунктов, повышении уровня их безопасности и условий для медперсонала.

