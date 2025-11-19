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Новини Фото Бойові дії на Покровському напрямку
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Сирський на Покровському напрямку: Сили оборони намагаються порушити логістичні шляхи ворога. ФОТОрепортаж

Сил оборони України продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Зокрема, працюють над посиленням власної логістики та водночас намагаються порушити логістичні шляхи російських окупантів.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Сирський відвідав Покровський напрямок

"Під час поїздки на Покровський напрямок провів нараду з командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах. Зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів", - розповів головком.

Сирський
Фото: фб-сторінка Олександра Сирського

За його словами, під час наради уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій з метою стабілізації ситуації та порядок їх виконання у подальшому.

"Основна увага – всебічному забезпеченню нашого угруповання. Віддав необхідні вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження", - розповів Сирський.

Сирський
Фото: фб-сторінка Олександра Сирського

Він додав, що Сили оборони працюють над забезпеченням сталості своєї логістики та вживають заходів з метою порушення логістичних шляхів противника.

Сирський
Фото: фб-сторінка Олександра Сирського

Українські захисники виявляють і знищують ворога як під час спроб пересування, так і у виявлених місцях накопичення.

Сирський
Фото: фб-сторінка Олександра Сирського

Читайте також: На фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Покровський напрямок залишається найгарячішим, - Генштаб

Втрати окупантів

"Лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб, з них безповоротні – 350. Поповнюється "обмінний фонд" за рахунок полонених російських військових", - розповів Сирський.

Дивіться також: Ворог намагається обійти Покровськ та вийти до Гришиного. Групу Гур Генштабу рф знищено у Мирнограді, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11267) бойові дії (5919) Покровськ (1344) Мирноград (276) Покровський район (1774)
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Топ коментарі
+5
Творожніков -йди у відставку.
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19.11.2025 19:28 Відповісти
+4
о сирок з батьками на паРаші всплило ..схоже в Zельоному болоті йде на лад.
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19.11.2025 19:31 Відповісти
+4
А тем временем прапорщик кгб краснофф договариваецца с пуйлом давить на Украину чтобы она отказалась от своих территорий, некоторых оружий, сокращения армии. Рыжий пуйло работает!((
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19.11.2025 19:32 Відповісти
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Творожніков -йди у відставку.
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19.11.2025 19:28 Відповісти
посада - яку вносить Президент!
Він ще раз внесе....
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19.11.2025 20:20 Відповісти
о сирок з батьками на паРаші всплило ..схоже в Zельоному болоті йде на лад.
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19.11.2025 19:31 Відповісти
Якщо тільки намагаються (тобто проводиться якась операція), то ти розголосив військову таємницю! З якою метою?
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19.11.2025 19:31 Відповісти
Мається на увазі, що раніше робили вигляд "неприступна фотреця" а тепер "намагаються порушити логістику ворога" ....
Докерувались Ьляді
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19.11.2025 19:45 Відповісти
А тем временем прапорщик кгб краснофф договариваецца с пуйлом давить на Украину чтобы она отказалась от своих территорий, некоторых оружий, сокращения армии. Рыжий пуйло работает!((
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19.11.2025 19:32 Відповісти
Можу підтвердити поспішну пропозицію США та росії, яку просувають українцям через Дмитрієва-Віткова до Умєрова. Це буде рівносильне капітуляції України, а знайомі мені люди кажуть, що це просто максималістські вимоги Кремля, - написав (https://x.com/ChristopherJM/status/1991185889796428128) репортер Financial Times Крістофер Міллер.

Цей так званий "план" включає:

💬 скорочення армії України вдвічі
💬 відмову від певної зброї
💬 відмову від Донбасу
💬 Зеленський незадоволений (відставка?)
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19.11.2025 19:36 Відповісти
Тоді треба евакуювати мирняк весь !!! Поки міндічі і кабміндічі не вбили ще стільки ж людей як за попередні 4 роки!!
Або кияни хай приберуть верховного міндіча з лиця землі або....
Битися можно за своє а не за перспективу вмерти раніше чи пізніше від іншого ближнього ...
В 2019 Державність було знищено - а ніяких висновків так і не робиться!!
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19.11.2025 19:40 Відповісти
💬 скорочення армії України вдвічі (лише вдвічі?)

💬 відмову від певної зброї (ракет та дронів з дальністю ураження більше 50 чи 20 км?)

💬 відмову від Донбасу (і тільки? Від Криму - це взагалі "само сабой"?)

💬 Зеленський незадоволений (відставка?) ("мирна" передача влади ставленику москви?)
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19.11.2025 19:54 Відповісти
Звичайно, пєтушня, відсочеш і помолодієш
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19.11.2025 20:31 Відповісти
Він робить те що може!! Хоч не кинув свою справу, звісно зелені будуть піаритись на всьому.
Що на весільних дронах що не ********** палочках..
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19.11.2025 19:43 Відповісти
Ти довбойоп .В кадрі Мадяр,щоб сирок виглядав своїм і ніяким не кацапом.Марафет з нього не ліпив героя для інфи.Вали накуй
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19.11.2025 19:44 Відповісти
Ще й як ліпив., і тільки кар'єристи крутяться біля начальства.
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19.11.2025 20:01 Відповісти
Пєтушні слова не давали, вертайся на сідало
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19.11.2025 20:30 Відповісти
Поцілуй зєлю і творожнікова в дупу.
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19.11.2025 20:33 Відповісти
 
 