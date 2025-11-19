Сирський на Покровському напрямку: Сили оборони намагаються порушити логістичні шляхи ворога. ФОТОрепортаж
Сил оборони України продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Зокрема, працюють над посиленням власної логістики та водночас намагаються порушити логістичні шляхи російських окупантів.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Сирський відвідав Покровський напрямок
"Під час поїздки на Покровський напрямок провів нараду з командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах. Зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів", - розповів головком.
За його словами, під час наради уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій з метою стабілізації ситуації та порядок їх виконання у подальшому.
"Основна увага – всебічному забезпеченню нашого угруповання. Віддав необхідні вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження", - розповів Сирський.
Він додав, що Сили оборони працюють над забезпеченням сталості своєї логістики та вживають заходів з метою порушення логістичних шляхів противника.
Українські захисники виявляють і знищують ворога як під час спроб пересування, так і у виявлених місцях накопичення.
Втрати окупантів
"Лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб, з них безповоротні – 350. Поповнюється "обмінний фонд" за рахунок полонених російських військових", - розповів Сирський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він ще раз внесе....
Докерувались Ьляді
Цей так званий "план" включає:
💬 скорочення армії України вдвічі
💬 відмову від певної зброї
💬 відмову від Донбасу
💬 Зеленський незадоволений (відставка?)
Або кияни хай приберуть верховного міндіча з лиця землі або....
Битися можно за своє а не за перспективу вмерти раніше чи пізніше від іншого ближнього ...
В 2019 Державність було знищено - а ніяких висновків так і не робиться!!
💬 відмову від певної зброї (ракет та дронів з дальністю ураження більше 50 чи 20 км?)
💬 відмову від Донбасу (і тільки? Від Криму - це взагалі "само сабой"?)
💬 Зеленський незадоволений (відставка?) ("мирна" передача влади ставленику москви?)
Що на весільних дронах що не ********** палочках..