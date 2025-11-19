Сирський на Покровському напрямку: Сили оборони намагаються порушити логістичні шляхи ворога. ФОТОрепортаж

Сил оборони України продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Зокрема, працюють над посиленням власної логістики та водночас намагаються порушити логістичні шляхи російських окупантів.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Сирський відвідав Покровський напрямок

"Під час поїздки на Покровський напрямок провів нараду з командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах. Зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів", - розповів головком.

Фото: фб-сторінка Олександра Сирського

За його словами, під час наради уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій з метою стабілізації ситуації та порядок їх виконання у подальшому.

"Основна увага – всебічному забезпеченню нашого угруповання. Віддав необхідні вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження", - розповів Сирський.

Фото: фб-сторінка Олександра Сирського

Він додав, що Сили оборони працюють над забезпеченням сталості своєї логістики та вживають заходів з метою порушення логістичних шляхів противника.

Фото: фб-сторінка Олександра Сирського

Українські захисники виявляють і знищують ворога як під час спроб пересування, так і у виявлених місцях накопичення.

Фото: фб-сторінка Олександра Сирського

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Втрати окупантів

"Лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб, з них безповоротні – 350. Поповнюється "обмінний фонд" за рахунок полонених російських військових", - розповів Сирський.

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