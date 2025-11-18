Новини Бойові дії на Покровському напрямку
5 253 4

Ворог намагається обійти Покровськ та вийти до Гришиного. Групу Гур Генштабу рф знищено у Мирнограді, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

У Покровську зростає кількість стрілкових боїв та збільшуються втрати ворога від прямого вогню. Загалом з початку місяця Сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 – поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Як зазначається, зафіксована поява росіян на північ від Покровська. Декілька ворожих піхотинців намагалася проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства. Ворога знищили.

Ворог хоче вийти до Гришиного

Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто.

Оборона Мирнограду

Одночасно противник продовжує безрезультативні спроби скувати оборону Мирнограду.

"Днями у Мирнограді українські військові знищили групу Головного управління розвідки Генштабу ЗС рф. Такі ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.

Фіксуємо збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману. Наші військові знищують противника на підступах до міста", - додали у 7 корпусі ДШВ.

Що передувало?

  • Раніше зазначалося, що Сили оборони продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на Покровському напрямку та в Запорізькій області.
  • За даними Сирського, на Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат.

