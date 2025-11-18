Ворог намагається обійти Покровськ та вийти до Гришиного. Групу Гур Генштабу рф знищено у Мирнограді, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

У Покровську зростає кількість стрілкових боїв та збільшуються втрати ворога від прямого вогню. Загалом з початку місяця Сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 – поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, зафіксована поява росіян на північ від Покровська. Декілька ворожих піхотинців намагалася проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства. Ворога знищили.

Ворог хоче вийти до Гришиного

Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Покровську, на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі, - DeepState

Оборона Мирнограду

Одночасно противник продовжує безрезультативні спроби скувати оборону Мирнограду.

"Днями у Мирнограді українські військові знищили групу Головного управління розвідки Генштабу ЗС рф. Такі ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.

Фіксуємо збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману. Наші військові знищують противника на підступах до міста", - додали у 7 корпусі ДШВ.

Читайте: Сили оборони зруйнували дорогу, якою ворог просочувався у Покровськ, - 7 корпус ДШВ

Що передувало?