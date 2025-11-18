РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
4 077 3

Враг пытается обойти Покровск и выйти к Гришино. Группа ГРУ Генштаба РФ уничтожена в Мирнограде, - 7-й корпус ДШВ

Бои за Покровск

В Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня. Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 – ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, зафиксировано появление россиян к северу от Покровска. Несколько вражеских пехотинцев пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства. Враг уничтожен.

Враг хочет выйти к Гришино

Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности прорвать оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Покровске, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, - DeepState

Оборона Мирнограда

Одновременно противник продолжает безрезультатные попытки скучить оборону Мирнограда.

"На днях в Мирнограде украинские военные уничтожили группу Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. Такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.

Фиксируем увеличение количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Наши военные уничтожают противника на подступах к городу", - добавили в 7-м корпусе ДШВ.

Читайте: Силы обороны разрушили дорогу, по которой враг проникал в Покровск, - 7-й корпус ДШВ

Что предшествовало?

  • Ранее отмечалось, что Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на Покровском направлении и в Запорожской области.
  • По данным Сырского, на Покровском и Очеретинском направлениях украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери.

Автор: 

Донецкая область (11358) Десантно-штурмовые войска (264) Покровск (968) Мирноград (138) Покровский район (1296) Гришино (15)
