Враг пытается обойти Покровск и выйти к Гришино. Группа ГРУ Генштаба РФ уничтожена в Мирнограде, - 7-й корпус ДШВ
В Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня. Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 – ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
Как отмечается, зафиксировано появление россиян к северу от Покровска. Несколько вражеских пехотинцев пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства. Враг уничтожен.
Враг хочет выйти к Гришино
Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности прорвать оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город.
Оборона Мирнограда
Одновременно противник продолжает безрезультатные попытки скучить оборону Мирнограда.
"На днях в Мирнограде украинские военные уничтожили группу Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. Такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.
Фиксируем увеличение количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Наши военные уничтожают противника на подступах к городу", - добавили в 7-м корпусе ДШВ.
Что предшествовало?
- Ранее отмечалось, что Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на Покровском направлении и в Запорожской области.
- По данным Сырского, на Покровском и Очеретинском направлениях украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть московитам та корупціонерам кабміндічам і їх зелупням!!
За гуру рєфії - окрема Дяка!