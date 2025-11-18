Враг пытается обойти Покровск и выйти к Гришино. Группа ГРУ Генштаба РФ уничтожена в Мирнограде, - 7-й корпус ДШВ

В Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня. Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 – ранены.

Как отмечается, зафиксировано появление россиян к северу от Покровска. Несколько вражеских пехотинцев пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства. Враг уничтожен.

Враг хочет выйти к Гришино

Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности прорвать оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город.

Оборона Мирнограда

Одновременно противник продолжает безрезультатные попытки скучить оборону Мирнограда.

"На днях в Мирнограде украинские военные уничтожили группу Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. Такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.

Фиксируем увеличение количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Наши военные уничтожают противника на подступах к городу", - добавили в 7-м корпусе ДШВ.

