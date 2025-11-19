Новости Фото Боевые действия на Покровском направлении
Сырский на Покровском направлении: Силы обороны пытаются нарушить логистические пути врага. ФОТОрепортаж

Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В частности, работают над усилением собственной логистики и одновременно пытаются нарушить логистические пути российских оккупантов.

Об этом в соцсети Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Сырский посетил Покровское направление

"Во время поездки на Покровское направление провел совещание с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений по обстановке и действиям в определенных полосах. Сохраняется высокая активность противника, противостоять которой помогает четкое взаимодействие и слаженность действий наших подразделений", - рассказал главнокомандующий.

Фото: фб-страница Александра Сырского

По его словам, во время совещания уточнили результаты оборонительных, поисково-ударных и штурмовых действий с целью стабилизации ситуации и порядок их выполнения в дальнейшем.

"Основное внимание – всестороннему обеспечению нашей группировки. Отдал необходимые указания по первоочередной поставке дополнительных средств поражения", - рассказал Сырский.

Фото: фб-страница Александра Сырского

Он добавил, что Силы обороны работают над обеспечением устойчивости своей логистики и принимают меры с целью нарушения логистических путей противника.

Фото: фб-страница Александра Сырского

Украинские защитники выявляют и уничтожают врага как при попытках передвижения, так и в выявленных местах скопления.

Фото: фб-страница Александра Сырского

Читайте также: На фронте произошло 195 боевых столкновений. Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

Потери оккупантов

"Только за предыдущие четверо суток на Покровском направлении общие потери оккупантов составили 487 человек, из них безвозвратные - 350. Пополняется "обменный фонд" за счет пленных российских военных", - рассказал Сырский.

Творожніков -йди у відставку.
19.11.2025 19:28 Ответить
посада - яку вносить Президент!
Він ще раз внесе....
19.11.2025 20:20 Ответить
о сирок з батьками на паРаші всплило ..схоже в Zельоному болоті йде на лад.
19.11.2025 19:31 Ответить
Якщо тільки намагаються (тобто проводиться якась операція), то ти розголосив військову таємницю! З якою метою?
19.11.2025 19:31 Ответить
Мається на увазі, що раніше робили вигляд "неприступна фотреця" а тепер "намагаються порушити логістику ворога" ....
Докерувались Ьляді
19.11.2025 19:45 Ответить
А тем временем прапорщик кгб краснофф договариваецца с пуйлом давить на Украину чтобы она отказалась от своих территорий, некоторых оружий, сокращения армии. Рыжий пуйло работает!((
19.11.2025 19:32 Ответить
Можу підтвердити поспішну пропозицію США та росії, яку просувають українцям через Дмитрієва-Віткова до Умєрова. Це буде рівносильне капітуляції України, а знайомі мені люди кажуть, що це просто максималістські вимоги Кремля, - написав (https://x.com/ChristopherJM/status/1991185889796428128) репортер Financial Times Крістофер Міллер.

Цей так званий "план" включає:

💬 скорочення армії України вдвічі
💬 відмову від певної зброї
💬 відмову від Донбасу
💬 Зеленський незадоволений (відставка?)
19.11.2025 19:36 Ответить
Тоді треба евакуювати мирняк весь !!! Поки міндічі і кабміндічі не вбили ще стільки ж людей як за попередні 4 роки!!
Або кияни хай приберуть верховного міндіча з лиця землі або....
Битися можно за своє а не за перспективу вмерти раніше чи пізніше від іншого ближнього ...
В 2019 Державність було знищено - а ніяких висновків так і не робиться!!
19.11.2025 19:40 Ответить
💬 скорочення армії України вдвічі (лише вдвічі?)

💬 відмову від певної зброї (ракет та дронів з дальністю ураження більше 50 чи 20 км?)

💬 відмову від Донбасу (і тільки? Від Криму - це взагалі "само сабой"?)

💬 Зеленський незадоволений (відставка?) ("мирна" передача влади ставленику москви?)
19.11.2025 19:54 Ответить
Звичайно, пєтушня, відсочеш і помолодієш
19.11.2025 20:31 Ответить
Він робить те що може!! Хоч не кинув свою справу, звісно зелені будуть піаритись на всьому.
Що на весільних дронах що не ********** палочках..
19.11.2025 19:43 Ответить
Ти довбойоп .В кадрі Мадяр,щоб сирок виглядав своїм і ніяким не кацапом.Марафет з нього не ліпив героя для інфи.Вали накуй
19.11.2025 19:44 Ответить
Ще й як ліпив., і тільки кар'єристи крутяться біля начальства.
19.11.2025 20:01 Ответить
Пєтушні слова не давали, вертайся на сідало
19.11.2025 20:30 Ответить
Поцілуй зєлю і творожнікова в дупу.
19.11.2025 20:33 Ответить
 
 