Сырский на Покровском направлении: Силы обороны пытаются нарушить логистические пути врага. ФОТОрепортаж

Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В частности, работают над усилением собственной логистики и одновременно пытаются нарушить логистические пути российских оккупантов.

Об этом в соцсети Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Сырский посетил Покровское направление

"Во время поездки на Покровское направление провел совещание с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений по обстановке и действиям в определенных полосах. Сохраняется высокая активность противника, противостоять которой помогает четкое взаимодействие и слаженность действий наших подразделений", - рассказал главнокомандующий.

Фото: фб-страница Александра Сырского

По его словам, во время совещания уточнили результаты оборонительных, поисково-ударных и штурмовых действий с целью стабилизации ситуации и порядок их выполнения в дальнейшем.

"Основное внимание – всестороннему обеспечению нашей группировки. Отдал необходимые указания по первоочередной поставке дополнительных средств поражения", - рассказал Сырский.

Он добавил, что Силы обороны работают над обеспечением устойчивости своей логистики и принимают меры с целью нарушения логистических путей противника.

Украинские защитники выявляют и уничтожают врага как при попытках передвижения, так и в выявленных местах скопления.

Потери оккупантов

"Только за предыдущие четверо суток на Покровском направлении общие потери оккупантов составили 487 человек, из них безвозвратные - 350. Пополняется "обменный фонд" за счет пленных российских военных", - рассказал Сырский.

