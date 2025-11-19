Сырский на Покровском направлении: Силы обороны пытаются нарушить логистические пути врага. ФОТОрепортаж
Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В частности, работают над усилением собственной логистики и одновременно пытаются нарушить логистические пути российских оккупантов.
Об этом в соцсети Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Сырский посетил Покровское направление
"Во время поездки на Покровское направление провел совещание с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений по обстановке и действиям в определенных полосах. Сохраняется высокая активность противника, противостоять которой помогает четкое взаимодействие и слаженность действий наших подразделений", - рассказал главнокомандующий.
По его словам, во время совещания уточнили результаты оборонительных, поисково-ударных и штурмовых действий с целью стабилизации ситуации и порядок их выполнения в дальнейшем.
"Основное внимание – всестороннему обеспечению нашей группировки. Отдал необходимые указания по первоочередной поставке дополнительных средств поражения", - рассказал Сырский.
Он добавил, что Силы обороны работают над обеспечением устойчивости своей логистики и принимают меры с целью нарушения логистических путей противника.
Украинские защитники выявляют и уничтожают врага как при попытках передвижения, так и в выявленных местах скопления.
Потери оккупантов
"Только за предыдущие четверо суток на Покровском направлении общие потери оккупантов составили 487 человек, из них безвозвратные - 350. Пополняется "обменный фонд" за счет пленных российских военных", - рассказал Сырский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він ще раз внесе....
Докерувались Ьляді
Цей так званий "план" включає:
💬 скорочення армії України вдвічі
💬 відмову від певної зброї
💬 відмову від Донбасу
💬 Зеленський незадоволений (відставка?)
Або кияни хай приберуть верховного міндіча з лиця землі або....
Битися можно за своє а не за перспективу вмерти раніше чи пізніше від іншого ближнього ...
В 2019 Державність було знищено - а ніяких висновків так і не робиться!!
💬 відмову від певної зброї (ракет та дронів з дальністю ураження більше 50 чи 20 км?)
💬 відмову від Донбасу (і тільки? Від Криму - це взагалі "само сабой"?)
💬 Зеленський незадоволений (відставка?) ("мирна" передача влади ставленику москви?)
Що на весільних дронах що не ********** палочках..