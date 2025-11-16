На фронте произошло 195 боевых столкновений. Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 16 ноября, на фронте произошло 195 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск РФ.

Вражеские обстрелы

В настоящее время в общей сложности произошло 195 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло 43 авиационных удара, сбросило 105 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2 322 дрона-камикадзе и осуществили 3 274 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиабомбы, осуществил 87 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска и в направлениях Двуречанского и Обуховки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

Восемь раз агрессор пытался продвинуться вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровий Яр, Дробышево, Ямполевка, Терны и Заречное. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении украинские воины отразили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Федоровка, Северск, Выемка и Звановка. Одно сражение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении произошло пять боевых столкновений с противником в районах Майского, Веролюбовки и Часова Яра.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбили 27 вражеских атак в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещиевка, Русин Яр, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 66 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Шахово, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филия и в направлении Новоподгородное, Гришино, Кучеров Яр, Вольное. Одна атака продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 117 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили одну артиллерийскую систему, 15 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной и три единицы специальной техники.

На Александровском направлении наши защитники отбили 21 вражескую атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степовое, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Злагода. Противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Демурино и Даниловка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Высокое, Тернуватое и в направлении Затишья. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор. Авиаудары подверглись населенные пункты Гуляйполе, Воздвиженка, Белогорье и Терноватое.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одно наступательное действие противника в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста. Под авиаударом оказалось Садовое.

