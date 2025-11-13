На фронте зафиксировано 117 боестолкновений, 31 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Вовковка, Бобылевка, Новая Гута Сумской области; Хреновка, Тимоновичи Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили три атаки. Кроме того, противник осуществил 83 обстрела.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого.

На Купянском направлении с начала суток враг восемь раз пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Новоосинового, Петропавловки, Песчаного и Глушковки. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбровка, Грековка, Ставки и Лиман. Четыре боевых столкновеления продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении продолжается одно боевое столкновение. Всего с начала суток противник осуществил семь атак в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Северск и Федоровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении российские войска 31 раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Сухецкое, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Червоный Лиман, Покровск, Мирноград, Лесовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия. Наши защитники уже отбили 28 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отбили семь атак противника, еще три боевых столкновения продолжаются. Враг атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное. Авиационныому удару подвергся населенный пункт Косовцево.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Яблоково, Солодкое, Белогорье. Населенный пункт Тернуватое подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Ореховском направлении агрессор провел девять атак в районах Малой Токмачки, Степового, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней. Кроме того, противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.