На фронті зафіксовано 117 боєзіткнень, 31 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бойові дії на півночі

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Вовківка, Бобилівка, Нова Гута Сумської області; Хрінівка, Тимоновичі Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки. Крім того, противник здійснив 83 обстріли.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог вісім разів намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник не контролює Покровськ та не оточив українські підрозділи, - Сирський

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Ставки та Лиман. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку триває одне бойове зіткнення. Всього з початку доби противник здійснив сім атак у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони зупинили 11 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися просунутися на позиції наших військ у районах населених пунктів Сухецьке, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Наші захисники вже відбили 28 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили сім атак противника, ще три бойові зіткнення тривають. Ворог атакував наші позиції поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне. Авіаційного удару зазнав населений пункт Косівцеве.

Читайте також: Ворог накопичується для тиску на Запоріжжі, користуючись прогалинами в обороні ЗСУ, - DeepState

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Яблукове, Солодке, Білогір’я. Населений пункт Тернувате зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Оріхівському напрямку агресор провів дев’ять атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів. Крім того, противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.