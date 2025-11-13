На фронті зафіксовано 117 боєзіткнень, 31 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Бойові дії на півночі
Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Вовківка, Бобилівка, Нова Гута Сумської області; Хрінівка, Тимоновичі Чернігівської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки. Крім того, противник здійснив 83 обстріли.
Бойові дії на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.
На Куп’янському напрямку з початку доби ворог вісім разів намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. Одне бойове зіткнення триває дотепер.
Бойові дії на сході
На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Ставки та Лиман. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.
На Слов’янському напрямку триває одне бойове зіткнення. Всього з початку доби противник здійснив сім атак у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Сили оборони зупинили 11 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка.
На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися просунутися на позиції наших військ у районах населених пунктів Сухецьке, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Наші захисники вже відбили 28 атак.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили сім атак противника, ще три бойові зіткнення тривають. Ворог атакував наші позиції поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне. Авіаційного удару зазнав населений пункт Косівцеве.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Яблукове, Солодке, Білогір’я. Населений пункт Тернувате зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.
На Оріхівському напрямку агресор провів дев’ять атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів. Крім того, противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Новоданилівка.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Противник зняв кадри демонстрації прапорів у східній та західній частинах Данилівки та заявив про взяття населеного пункту під контроль. Таким чином, перерізавши рокадну дорогу Т0401 Гуляйполе-Покровське.
Під Костянтинівкою українські війська відбили атаку супротивника у північній частині Іванпілля. Водночас російські війська штурмують у напрямку Плещіївки, в районі Нелепівки та вздовж лісосмуг у напрямку Іванпілля.
Ситуація залишається напруженою, оскільки падіння згаданих населених пунктів відкриває противнику можливість атакувати Костянтинівку з півдня.
На північ від Часового Яру російські війська малими групами роблять спроби просунутися до населених пунктів Майське, Маркове та Новомаркове, атакуючи з боку каналу Сіверський Донець-Донбас.
За повідомленнями від бійців ЗСУ, противник планує й надалі здійснювати штурмові дії у напрямку згаданих населених пунктів, особливо у густий туман."