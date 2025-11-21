Окупанти посилили штурми та застосовують "безлімітні" дрони на Покровському напрямку, - 38 ОБрМП

На Покровському напрямку ворог штурмує малими групами, технікою та бронею, а КАБи сиплються "як дощ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів речник батальйону безпілотних систем "Корсар" 38-ї окремої бригади морської піхоти Олексій Годзенко.

Він зазначив, що на цьому напрямку ворог різко збільшив кількість живої сили та техніки, намагаючись прорвати оборону.

Окупанти використовують різні тактики:

штурми невеликими групами;

атаки на легкій техніці;

спроби проривів на броньованих машинах.

"Технологічно противник, на великий жаль, розвивається. Це не секрет, що в цьому районі діє їхній підрозділ "Рубікон" - це у них самий заряджений підрозділ безпілотних систем. Там велика кількість особового складу, там величезне фінансування, безлімітні дрони, навчені оператори. Відповідно, через це, зокрема, маємо проблему із логістикою. Вона зараз часто-густо левова частина перейшла в руки наших бомберів і наших наземних роботизованих комплексів", - зазначив речник.

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