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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Окупанти посилили штурми та застосовують "безлімітні" дрони на Покровському напрямку, - 38 ОБрМП

Ворог нарощує техніку та живу силу на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ворог штурмує малими групами, технікою та бронею, а КАБи сиплються "як дощ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів речник батальйону безпілотних систем "Корсар" 38-ї окремої бригади морської піхоти Олексій Годзенко.

Він зазначив, що на цьому напрямку ворог різко збільшив кількість живої сили та техніки, намагаючись прорвати оборону.

Окупанти використовують різні тактики:

  • штурми невеликими групами;

  • атаки на легкій техніці;

  • спроби проривів на броньованих машинах.

"Технологічно противник, на великий жаль, розвивається. Це не секрет, що в цьому районі діє їхній підрозділ "Рубікон" - це у них самий заряджений підрозділ безпілотних систем. Там велика кількість особового складу, там величезне фінансування, безлімітні дрони, навчені оператори. Відповідно, через це, зокрема, маємо проблему із логістикою. Вона зараз часто-густо левова частина перейшла в руки наших бомберів і наших наземних роботизованих комплексів", - зазначив речник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони блокують спроби РФ перетнути залізницю в Покровську, - ДШВ. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11267) бойові дії (5919) Покровськ (1344) Покровський район (1774)
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Топ коментарі
+3
Гамнокомандувач що скаже?
хоча йому зараз треба свою «команду» захистити, щоб доступ до корита не обмежився
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21.11.2025 13:46 Відповісти
+2
Верховний говнокомандувач в цей час знищив самий ефективний підрозділ БПЛА Касьянова, щоб допомогти кацапам. Потрібні нові Головнокомандувачі
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21.11.2025 13:56 Відповісти
+1
Солдат тільки з рушниці може валити дрони - чи надали?
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21.11.2025 13:49 Відповісти
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Гамнокомандувач що скаже?
хоча йому зараз треба свою «команду» захистити, щоб доступ до корита не обмежився
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21.11.2025 13:46 Відповісти
Верховний говнокомандувач в цей час знищив самий ефективний підрозділ БПЛА Касьянова, щоб допомогти кацапам. Потрібні нові Головнокомандувачі
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21.11.2025 13:56 Відповісти
В чому була ефективність самого «ефективного» підрозділу?
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21.11.2025 13:59 Відповісти
І давно він став "самим ефективним"?
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21.11.2025 14:06 Відповісти
Солдат тільки з рушниці може валити дрони - чи надали?
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21.11.2025 13:49 Відповісти
Технологічно противник, на великий жаль, розвивається.
------
Если вся стратегия построена на тупости противника, то незачем удивляться постоянным мелким тактическим успехам московитов.
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21.11.2025 13:55 Відповісти
"на цьому напрямку ворог різко збільшив кількість живої сили та техніки, намагаючись прорвати оборону" - а по щоденним звітам техніки не видно. Та й живої сили вже давно менше 1000 на добу.
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21.11.2025 14:10 Відповісти
Ви ці звіти щоденно дивитеся? То порахуйте, скільки буде в середньому.
А потім згадайте звіти, в яких щоденно було 1000+++
Про техніку чого не пишете? В статті "живої сили та техніки".
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21.11.2025 14:19 Відповісти
Ви сказали "давно менше 1000 на добу", а не в середньому.
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21.11.2025 14:21 Відповісти
18.11.25 - +960
19.11.25 - +850
20.11.25 - +890
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21.11.2025 14:23 Відповісти
Я продовжу.
08.11.25 - +1 190 за добу
09.11.25 - +970 за добу
10.11.25 - +1 090 за добу
11.11.25 - +1 020 за добу
12.11.25 - +1 000 за добу
13.11.25 - +1 180 за добу
14.11.25 - +1 040 за добу
15.11.25 - +1 000 за добу
16.11.25 - +860 за добу
17.11.25 - +1 160 за добу
Можете і ви продовжити за бажання. Картина буде приблизно така сама: десь трохи більше 1000, десь трохи менше.
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21.11.2025 14:30 Відповісти
29.07.24 - +1310
28.07.24 - +1180
27.07.24 - +1210
26.07.24 - +950
25.07.24 - +1230
24.07.24 - +1140
... розумієте, про що я пишу?
Про техніку ви знову промовчали, а тоді в будь-який день це виглядало ось так:
танків - 8302 (+14) од,
бойових броньованих машин - 16013 (+13) од,
артилерійських систем - 15759 (+65) од Джерело: https://censor.net/ua/p3501252
А що зараз?
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21.11.2025 16:27 Відповісти
А давайте подивимося, що було рівно рік тому:
21.11.24
особового складу ‒ (+1510) осіб
танків ‒ (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ (+24) од,
артилерійських систем - (+50) од
Джерело: https://censor.net/ua/n3521092
Це була типова статистика в листопаді 2024-го. Було і по 1700+ свинособак.
І що ж зараз "різко збільшено"?
А що тоді було рік тому?
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21.11.2025 16:37 Відповісти
Згадуємо, з чого все почалось.
Та й живої сили вже давно менше 1000 на добу.
То де вже давно менше 1000 на добу?
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21.11.2025 17:02 Відповісти
Дуже давно вже в середньому менше 1000 за добу. Вам аби посперечатися?
І про техніку знову з вашого боку мовчок. Чого так, не вписується в загальну картину?
Я пишу про те, що фраза "ворог різко збільшив кількість живої сили та техніки" навіть близько не нагадує те, що було рік тому. Було набагато більше і "сили" і "техніки". Але ви цього чомусь вперто не бажаєте визнати. Ну й чорт з ним, мені від цього не холодно і не жарко. Бувайте
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21.11.2025 17:25 Відповісти
Я мав претензію лише до виділеної вище фрази.
Наступного разу пишіть точніше.
Бажано - з попереднім аналізом даних.
А не "на емоцію".
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21.11.2025 17:27 Відповісти
Це на якому році в них безліміт??А в нас там шо ліміт чи шо???Зато асхфальту точно безліміт(((((
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21.11.2025 14:20 Відповісти
В підарів безлімітні дрони а у нас безлімітний піздьош
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21.11.2025 14:47 Відповісти
Чмоня виявився вундеркіндом
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21.11.2025 22:28 Відповісти
 
 