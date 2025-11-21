Окупанти посилили штурми та застосовують "безлімітні" дрони на Покровському напрямку, - 38 ОБрМП
На Покровському напрямку ворог штурмує малими групами, технікою та бронею, а КАБи сиплються "як дощ".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів речник батальйону безпілотних систем "Корсар" 38-ї окремої бригади морської піхоти Олексій Годзенко.
Він зазначив, що на цьому напрямку ворог різко збільшив кількість живої сили та техніки, намагаючись прорвати оборону.
Окупанти використовують різні тактики:
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штурми невеликими групами;
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атаки на легкій техніці;
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спроби проривів на броньованих машинах.
"Технологічно противник, на великий жаль, розвивається. Це не секрет, що в цьому районі діє їхній підрозділ "Рубікон" - це у них самий заряджений підрозділ безпілотних систем. Там велика кількість особового складу, там величезне фінансування, безлімітні дрони, навчені оператори. Відповідно, через це, зокрема, маємо проблему із логістикою. Вона зараз часто-густо левова частина перейшла в руки наших бомберів і наших наземних роботизованих комплексів", - зазначив речник.
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хоча йому зараз треба свою «команду» захистити, щоб доступ до корита не обмежився
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Если вся стратегия построена на тупости противника, то незачем удивляться постоянным мелким тактическим успехам московитов.
21.11.25 07:29
Дуже давно.
А потім згадайте звіти, в яких щоденно було 1000+++
Про техніку чого не пишете? В статті "живої сили та техніки".
19.11.25 - +850
20.11.25 - +890
08.11.25 - +1 190 за добу
09.11.25 - +970 за добу
10.11.25 - +1 090 за добу
11.11.25 - +1 020 за добу
12.11.25 - +1 000 за добу
13.11.25 - +1 180 за добу
14.11.25 - +1 040 за добу
15.11.25 - +1 000 за добу
16.11.25 - +860 за добу
17.11.25 - +1 160 за добу
Можете і ви продовжити за бажання. Картина буде приблизно така сама: десь трохи більше 1000, десь трохи менше.
28.07.24 - +1180
27.07.24 - +1210
26.07.24 - +950
25.07.24 - +1230
24.07.24 - +1140
... розумієте, про що я пишу?
Про техніку ви знову промовчали, а тоді в будь-який день це виглядало ось так:
танків - 8302 (+14) од,
бойових броньованих машин - 16013 (+13) од,
артилерійських систем - 15759 (+65) од Джерело: https://censor.net/ua/p3501252
А що зараз?
21.11.24
особового складу ‒ (+1510) осіб
танків ‒ (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ (+24) од,
артилерійських систем - (+50) од
Джерело: https://censor.net/ua/n3521092
Це була типова статистика в листопаді 2024-го. Було і по 1700+ свинособак.
І що ж зараз "різко збільшено"?
А що тоді було рік тому?
Та й живої сили вже давно менше 1000 на добу.
То де вже давно менше 1000 на добу?
І про техніку знову з вашого боку мовчок. Чого так, не вписується в загальну картину?
Я пишу про те, що фраза "ворог різко збільшив кількість живої сили та техніки" навіть близько не нагадує те, що було рік тому. Було набагато більше і "сили" і "техніки". Але ви цього чомусь вперто не бажаєте визнати. Ну й чорт з ним, мені від цього не холодно і не жарко. Бувайте
Наступного разу пишіть точніше.
Бажано - з попереднім аналізом даних.
А не "на емоцію".