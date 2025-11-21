РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
1 568 14

Оккупанты усилили штурмы и применяют "безлимитные" дроны на Покровском направлении, - 38 ОБрМП

Враг наращивает технику и живую силу на Покровском направлении

На Покровском направлении враг штурмует небольшими группами, техникой и броней, а КАБы сыплются "как дождь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал спикер батальона беспилотных систем "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты Алексей Годзенко.

Он отметил, что на этом направлении враг резко увеличил количество живой силы и техники, пытаясь прорвать оборону.

Оккупанты используют различные тактики:

  • штурмы небольшими группами;

  • атаки на легкой технике;

  • попытки прорывов на бронированных машинах.

"Технологически противник, к большому сожалению, развивается. Это не секрет, что в этом районе действует их подразделение "Рубикон" - это у них самое заряженное подразделение беспилотных систем. Там большое количество личного состава, там огромное финансирование, безлимитные дроны, обученные операторы. Соответственно, из-за этого, в частности, у нас есть проблема с логистикой. Она сейчас зачастую львиная доля перешла в руки наших бомберов и наших наземных роботизированных комплексов", - отметил спикер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны блокируют попытки РФ пересечь железную дорогу в Покровске, - ДШВ. ВИДЕО

Донецкая область (11388) боевые действия (5173) Покровск (975) Покровский район (1310)
+2
Гамнокомандувач що скаже?
хоча йому зараз треба свою «команду» захистити, щоб доступ до корита не обмежився
21.11.2025 13:46 Ответить
+1
Верховний говнокомандувач в цей час знищив самий ефективний підрозділ БПЛА Касьянова, щоб допомогти кацапам. Потрібні нові Головнокомандувачі
21.11.2025 13:56 Ответить
Верховний говнокомандувач в цей час знищив самий ефективний підрозділ БПЛА Касьянова, щоб допомогти кацапам. Потрібні нові Головнокомандувачі
21.11.2025 13:56 Ответить
В чому була ефективність самого «ефективного» підрозділу?
21.11.2025 13:59 Ответить
І давно він став "самим ефективним"?
21.11.2025 14:06 Ответить
Солдат тільки з рушниці може валити дрони - чи надали?
21.11.2025 13:49 Ответить
Технологічно противник, на великий жаль, розвивається.
------
Если вся стратегия построена на тупости противника, то незачем удивляться постоянным мелким тактическим успехам московитов.
21.11.2025 13:55 Ответить
"на цьому напрямку ворог різко збільшив кількість живої сили та техніки, намагаючись прорвати оборону" - а по щоденним звітам техніки не видно. Та й живої сили вже давно менше 1000 на добу.
21.11.2025 14:10 Ответить
Ви ці звіти щоденно дивитеся? То порахуйте, скільки буде в середньому.
А потім згадайте звіти, в яких щоденно було 1000+++
Про техніку чого не пишете? В статті "живої сили та техніки".
21.11.2025 14:19 Ответить
Ви сказали "давно менше 1000 на добу", а не в середньому.
21.11.2025 14:21 Ответить
18.11.25 - +960
19.11.25 - +850
20.11.25 - +890
21.11.2025 14:23 Ответить
Я продовжу.
08.11.25 - +1 190 за добу
09.11.25 - +970 за добу
10.11.25 - +1 090 за добу
11.11.25 - +1 020 за добу
12.11.25 - +1 000 за добу
13.11.25 - +1 180 за добу
14.11.25 - +1 040 за добу
15.11.25 - +1 000 за добу
16.11.25 - +860 за добу
17.11.25 - +1 160 за добу
Можете і ви продовжити за бажання. Картина буде приблизно така сама: десь трохи більше 1000, десь трохи менше.
21.11.2025 14:30 Ответить
Це на якому році в них безліміт??А в нас там шо ліміт чи шо???Зато асхфальту точно безліміт(((((
21.11.2025 14:20 Ответить
В підарів безлімітні дрони а у нас безлімітний піздьош
21.11.2025 14:47 Ответить
 
 