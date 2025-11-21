Оккупанты усилили штурмы и применяют "безлимитные" дроны на Покровском направлении, - 38 ОБрМП
На Покровском направлении враг штурмует небольшими группами, техникой и броней, а КАБы сыплются "как дождь".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал спикер батальона беспилотных систем "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты Алексей Годзенко.
Он отметил, что на этом направлении враг резко увеличил количество живой силы и техники, пытаясь прорвать оборону.
Оккупанты используют различные тактики:
-
штурмы небольшими группами;
-
атаки на легкой технике;
-
попытки прорывов на бронированных машинах.
"Технологически противник, к большому сожалению, развивается. Это не секрет, что в этом районе действует их подразделение "Рубикон" - это у них самое заряженное подразделение беспилотных систем. Там большое количество личного состава, там огромное финансирование, безлимитные дроны, обученные операторы. Соответственно, из-за этого, в частности, у нас есть проблема с логистикой. Она сейчас зачастую львиная доля перешла в руки наших бомберов и наших наземных роботизированных комплексов", - отметил спикер.
хоча йому зараз треба свою «команду» захистити, щоб доступ до корита не обмежився
------
Если вся стратегия построена на тупости противника, то незачем удивляться постоянным мелким тактическим успехам московитов.
21.11.25 07:29
Дуже давно.
А потім згадайте звіти, в яких щоденно було 1000+++
Про техніку чого не пишете? В статті "живої сили та техніки".
19.11.25 - +850
20.11.25 - +890
08.11.25 - +1 190 за добу
09.11.25 - +970 за добу
10.11.25 - +1 090 за добу
11.11.25 - +1 020 за добу
12.11.25 - +1 000 за добу
13.11.25 - +1 180 за добу
14.11.25 - +1 040 за добу
15.11.25 - +1 000 за добу
16.11.25 - +860 за добу
17.11.25 - +1 160 за добу
Можете і ви продовжити за бажання. Картина буде приблизно така сама: десь трохи більше 1000, десь трохи менше.