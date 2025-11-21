Оккупанты усилили штурмы и применяют "безлимитные" дроны на Покровском направлении, - 38 ОБрМП

На Покровском направлении враг штурмует небольшими группами, техникой и броней, а КАБы сыплются "как дождь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал спикер батальона беспилотных систем "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты Алексей Годзенко.

Он отметил, что на этом направлении враг резко увеличил количество живой силы и техники, пытаясь прорвать оборону.

Оккупанты используют различные тактики:

штурмы небольшими группами;

атаки на легкой технике;

попытки прорывов на бронированных машинах.

"Технологически противник, к большому сожалению, развивается. Это не секрет, что в этом районе действует их подразделение "Рубикон" - это у них самое заряженное подразделение беспилотных систем. Там большое количество личного состава, там огромное финансирование, безлимитные дроны, обученные операторы. Соответственно, из-за этого, в частности, у нас есть проблема с логистикой. Она сейчас зачастую львиная доля перешла в руки наших бомберов и наших наземных роботизированных комплексов", - отметил спикер.

