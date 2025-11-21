Центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции, - DeepState

Российские войска продолжают продвигаться в центральной части Покровска на Донетчине, переходят в стадию полноценной битвы за город.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Враг продвигается по Покровску

"С южной стороны враг переходит на центральную часть города, которая постепенно переходит под контроль противника, где кацапы обустраивают позиции, закрепляются и переходят в стадию полноценной битвы за населенный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще удается осуществлять активную охоту в районе железной дороги, чтобы не дать противнику также взять там местность под контроль. Однако большое количество фиксаций уже в северной части города указывает на признаки, что красная зона скоро достигнет железнодорожного полотна, особенно в юго-западной части Покровска.

Угроза удержания Мирнограда

Аналитики отмечают, что увеличивается фиксация групп пехоты в районе населенного пункта Ровно, который был частью важной логистической цепи к Мирнограду.

Противник устраивает засады, обустраивает различные инженерные препятствия и делает невозможным нормальное передвижение, которое уже давно превратилось в лотерею.

Чем больше поглощение врагом Покровска ставит под критическую угрозу удержание Мирнограда и дальнейших маневров, если они станут необходимыми.

"Группировка Сил обороны в Мирнограде продолжает держать оборону, испытывая постоянное давление с востока, юга и севера. Отмечаются частые фиксации на южных окраинах города, но явных закреплений противник там пока нет. Битва за Покровск и Мирноград продолжается..." - добавляют в DeepState.

