РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10595 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении
1 778 13

Центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции, - DeepState

Войска РФ продвигаются в Покровске

Российские войска продолжают продвигаться в центральной части Покровска на Донетчине, переходят в стадию полноценной битвы за город.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг продвигается по Покровску

"С южной стороны враг переходит на центральную часть города, которая постепенно переходит под контроль противника, где кацапы обустраивают позиции, закрепляются и переходят в стадию полноценной битвы за населенный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще удается осуществлять активную охоту в районе железной дороги, чтобы не дать противнику также взять там местность под контроль. Однако большое количество фиксаций уже в северной части города указывает на признаки, что красная зона скоро достигнет железнодорожного полотна, особенно в юго-западной части Покровска.

Читайте также: Покровск и Мирноград под угрозой захвата РФ в декабре, - Минобороны Эстонии

Угроза удержания Мирнограда

Аналитики отмечают, что увеличивается фиксация групп пехоты в районе населенного пункта Ровно, который был частью важной логистической цепи к Мирнограду.

Противник устраивает засады, обустраивает различные инженерные препятствия и делает невозможным нормальное передвижение, которое уже давно превратилось в лотерею.

Чем больше поглощение врагом Покровска ставит под критическую угрозу удержание Мирнограда и дальнейших маневров, если они станут необходимыми.

Смотрите: Сырский на Покровском направлении: Силы обороны пытаются нарушить логистические пути врага. ФОТОрепортаж

"Группировка Сил обороны в Мирнограде продолжает держать оборону, испытывая постоянное давление с востока, юга и севера. Отмечаются частые фиксации на южных окраинах города, но явных закреплений противник там пока нет. Битва за Покровск и Мирноград продолжается..." - добавляют в DeepState.

Что предшествовало

  • Ранее отмечалось, что Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на Покровском направлении и в Запорожской области.
  • По данным Сырского, на Покровском и Очеретином направлениях украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери.
  • Сообщалось, что оккупанты продвинулись в Покровске, Степногорске и на Покровском направлении.
  • Спикер батальона беспилотных систем "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты Алексей Годзенко рассказал, что на Покровском направлении враг штурмует небольшими группами, техникой и броней, а также "поливает" КАБами.

Автор: 

Донецкая область (11388) боевые действия (5173) Покровск (975) Мирноград (139) Покровский район (1310) DeepState (354)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Творожніков вже їде фоткатися десь на околицях Слов'янська. Все норм.👍
показать весь комментарий
21.11.2025 18:37 Ответить
+3
Дебіл?Зе здає Україну!!
показать весь комментарий
21.11.2025 18:46 Ответить
+2
Зеля пару тижнів тому заявив, що йде зачистка Куп'янська від кацапів, які в кількості 60 чоловік просочилися туда.
Брехав свідомо, чи йому постійно брешуть сирський з генералами?
показать весь комментарий
21.11.2025 18:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Творожніков вже їде фоткатися десь на околицях Слов'янська. Все норм.👍
показать весь комментарий
21.11.2025 18:37 Ответить
Зеля пару тижнів тому заявив, що йде зачистка Куп'янська від кацапів, які в кількості 60 чоловік просочилися туда.
Брехав свідомо, чи йому постійно брешуть сирський з генералами?
показать весь комментарий
21.11.2025 18:37 Ответить
*Покровська
показать весь комментарий
21.11.2025 18:38 Ответить
а смысл их чистить если они опять заведут ? только лишнии потери
показать весь комментарий
21.11.2025 18:41 Ответить
При чём здесь Зеля? Когда главный наш "партнёр" сша сдаёт Украину путину...
показать весь комментарий
21.11.2025 18:42 Ответить
Дебіл?Зе здає Україну!!
показать весь комментарий
21.11.2025 18:46 Ответить
Звісно Зє ***** не причому,він так покурить прийшов 🤡
показать весь комментарий
21.11.2025 18:46 Ответить
"При чём здесь Зеля?"

дествительно, "причем тут зеленский?"
показать весь комментарий
21.11.2025 18:46 Ответить
Звільнення Залужного було катастрофічною помилкою влади
показать весь комментарий
21.11.2025 18:53 Ответить
Це не помилка,а виконання плану по знищенню України.Невже ще є дурачки,які не бачать очевидних речей?
показать весь комментарий
21.11.2025 18:57 Ответить
"З південної, ворог переходить на центральну частину міста, яка поступово переходить під контроль противника"
"Аналітики зауважують, що збільшується фіксація груп піхоти в районі населеного пункту Рівне"

Захоплююся езоповою мовою DeepState, яку вони досконало освоїли після догани від Сирського.
показать весь комментарий
21.11.2025 19:08 Ответить
 
 