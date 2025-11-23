Наши позиции в центре Покровска сохраняются. Врагу не удается закрепиться, бои продолжаются, - 7 корпус ДШВ

Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.

Бои в центре города

"В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться.

К ликвидации врага в центре города продолжают привлекаться штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ. В частности, на днях зачистка от вражеского присутствия проведена в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный", - говорится в сообщении.

Это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы, которые безуспешно пытаются усилить давление на северную часть города.

Враг хочет пересечь железную дорогу

"При любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу враг несет максимальные потери", - говорится в сообщении.

Ликвидация войск РФ

Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 - ранены.

На днях враг пытался переместить танк на южные окраины Покровска и замаскировать технику для дальнейшего использования в штурмовых действиях. Операторы группы беспилотных систем 7 корпуса ШР ДШВ SKY STRIKE Unit во взаимодействии с 68 бригадой обнаружили вражеский танк и уничтожили его.

