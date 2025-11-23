РУС
1 442 6

Наши позиции в центре Покровска сохраняются. Врагу не удается закрепиться, бои продолжаются, - 7 корпус ДШВ

Захват Покровска может открыть РФ путь к Краматорску и Славянску

Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Бои в центре города

"В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться.

К ликвидации врага в центре города продолжают привлекаться штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ. В частности, на днях зачистка от вражеского присутствия проведена в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный", - говорится в сообщении.

Это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы, которые безуспешно пытаются усилить давление на северную часть города.

Враг хочет пересечь железную дорогу

"При любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу враг несет максимальные потери", - говорится в сообщении.

Ликвидация войск РФ

Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 - ранены.

На днях враг пытался переместить танк на южные окраины Покровска и замаскировать технику для дальнейшего использования в штурмовых действиях. Операторы группы беспилотных систем 7 корпуса ШР ДШВ SKY STRIKE Unit во взаимодействии с 68 бригадой обнаружили вражеский танк и уничтожили его.

Что предшествовало?

Автор: 

Донецкая область (11405) Десантно-штурмовые войска (266) Покровск (984) Покровский район (1321)
Да Покровськ завдяки зеленському і шоблі просрали, навіщо брехати? Оборона як труселя із марлі: ніби то вони є, але толку немає: дупу видно.
показать весь комментарий
23.11.2025 10:43 Ответить
дшв вірю!!!
сирському холую, чєго ізволітє не вірю!
показать весь комментарий
23.11.2025 10:44 Ответить
твое дшв з Манько киздить те саме, що й Сирський.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:57 Ответить
Вулиць, де у центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, можна назвати? А то шось це все викликає сумніви.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:05 Ответить
А тепер уявіть - через 2 тижні бійці відходять на 150-200 км західніше. Уявили мораль метрів що мали синів загиблих за ті метри? Уявили мораль армії? Уявили мораль тих хто лишиться в окупації?
показать весь комментарий
23.11.2025 11:09 Ответить
Навіть брехати не можуть. У центрі міста зберігаються позиції і противнику не вдається там закріпитися. Тобто у інших частинах міста противник закріпитися.. А залізниця ділить місто пополам із сходу на захід.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:10 Ответить
 
 