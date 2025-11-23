Наши позиции в центре Покровска сохраняются. Врагу не удается закрепиться, бои продолжаются, - 7 корпус ДШВ
Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.
Бои в центре города
"В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться.
К ликвидации врага в центре города продолжают привлекаться штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ. В частности, на днях зачистка от вражеского присутствия проведена в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный", - говорится в сообщении.
Это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы, которые безуспешно пытаются усилить давление на северную часть города.
Враг хочет пересечь железную дорогу
"При любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу враг несет максимальные потери", - говорится в сообщении.
Ликвидация войск РФ
Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 - ранены.
На днях враг пытался переместить танк на южные окраины Покровска и замаскировать технику для дальнейшего использования в штурмовых действиях. Операторы группы беспилотных систем 7 корпуса ШР ДШВ SKY STRIKE Unit во взаимодействии с 68 бригадой обнаружили вражеский танк и уничтожили его.
Что предшествовало?
- По данным УВ "Восток", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.
- Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.
сирському холую, чєго ізволітє не вірю!
Навіть брехати не можуть. У центрі міста зберігаються позиції і противнику не вдається там закріпитися. Тобто у інших частинах міста противник закріпитися.. А залізниця ділить місто пополам із сходу на захід.