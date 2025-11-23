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Наші позиції у центрі Покровська зберігаються. Ворогу не вдається закріпитися, тривають бої, - 7 корпус ДШВ

Захоплення Покровська може відкрити РФ шлях до Краматорська і Слов’янська

Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Бої у середмісті

"У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися.

До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ. Зокрема, днями зачистка від ворожої присутності, проведена, у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Понад 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку, - Зеленський

Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, які безуспішно намагаються посилити тиск на північну частину міста.

Ворог хоче перетнути залізницю

"При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація військ РФ

Загалом з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 – поранені.

Днями ворог намагався перемістити танк на південні околиці Покровська та замаскувати техніку для подальшого використання у штурмових діях. Оператори групи безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ SKY STRIKE Unit у взаємодії з 68 бригадою виявили ворожий танк та знищили його.

Читайте: Покровськ і Мирноград під загрозою захоплення РФ у грудні, - Міноборони Естонії

Що передувало?

Автор: 

Донецька область (11279) ДШВ Десантно-штурмові війська (475) Покровськ (1344) Покровський район (1774)
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Да Покровськ завдяки зеленському і шоблі просрали, навіщо брехати? Оборона як труселя із марлі: ніби то вони є, але толку немає: дупу видно.
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23.11.2025 10:43 Відповісти
дшв вірю!!!
сирському холую, чєго ізволітє не вірю!
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23.11.2025 10:44 Відповісти
твое дшв з Манько киздить те саме, що й Сирський.
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23.11.2025 11:57 Відповісти
А тепер уявіть - через 2 тижні бійці відходять на 150-200 км західніше. Уявили мораль метрів що мали синів загиблих за ті метри? Уявили мораль армії? Уявили мораль тих хто лишиться в окупації?
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23.11.2025 11:09 Відповісти
1. "В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не . удается закрепиться. Источник: https://censor.net/ru/n3586480
2. "При любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу враг несет максимальные потери", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3586480
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Навіть брехати не можуть. У центрі міста зберігаються позиції і противнику не вдається там закріпитися. Тобто у інших частинах міста противник закріпитися.. А залізниця ділить місто пополам із сходу на захід.
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23.11.2025 11:10 Відповісти
 
 