Наші позиції у центрі Покровська зберігаються. Ворогу не вдається закріпитися, тривають бої, - 7 корпус ДШВ
Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Бої у середмісті
"У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися.
До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ. Зокрема, днями зачистка від ворожої присутності, проведена, у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний", - йдеться у повідомленні.
Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, які безуспішно намагаються посилити тиск на північну частину міста.
Ворог хоче перетнути залізницю
"При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати", - йдеться у повідомленні.
Ліквідація військ РФ
Загалом з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 – поранені.
Днями ворог намагався перемістити танк на південні околиці Покровська та замаскувати техніку для подальшого використання у штурмових діях. Оператори групи безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ SKY STRIKE Unit у взаємодії з 68 бригадою виявили ворожий танк та знищили його.
Що передувало?
- За даними УВ "Схід", ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові.
- Як стверджують у DeepState, центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.
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сирському холую, чєго ізволітє не вірю!
2. "При любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу враг несет максимальные потери", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3586480
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Навіть брехати не можуть. У центрі міста зберігаються позиції і противнику не вдається там закріпитися. Тобто у інших частинах міста противник закріпитися.. А залізниця ділить місто пополам із сходу на захід.