Наші позиції у центрі Покровська зберігаються. Ворогу не вдається закріпитися, тривають бої, - 7 корпус ДШВ

Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Бої у середмісті

"У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися.

До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ. Зокрема, днями зачистка від ворожої присутності, проведена, у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний", - йдеться у повідомленні.

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Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, які безуспішно намагаються посилити тиск на північну частину міста.

Ворог хоче перетнути залізницю

"При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація військ РФ

Загалом з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 – поранені.

Днями ворог намагався перемістити танк на південні околиці Покровська та замаскувати техніку для подальшого використання у штурмових діях. Оператори групи безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ SKY STRIKE Unit у взаємодії з 68 бригадою виявили ворожий танк та знищили його.

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