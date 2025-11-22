УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10000 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
2 033 42

Понад 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку, - Зеленський

Зеленський про Покровський напрямок

Ситуація на Покровському напрямку залишається найбільш складною, російські сили чисельністю понад 150 тис. продовжують штурми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Була доповідь Головкома сьогодні по ситуації на фронті, по російських дезінформаційних операціях, їхніх планах. Найбільш складно – Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили, більше 150 тисяч, які продовжують штурми, – кожен день найбільше атак саме там, багато місяців уже все це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Покровськ і Мирноград під загрозою захоплення РФ у грудні, - Міноборони Естонії

Також українські воїни захищають позиції на межі між Дніпровщиною та Донеччиною, на Харківщині та Запоріжжі.

"Оріхівський напрямок, Гуляйпільський – ми робимо все, щоб стабілізувати ситуацію. Я дякую всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною!" - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові, - УВ "Схід"

Що передувало

  • Раніше зазначалося, що Сили оборони продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на Покровському напрямку та в Запорізькій області.
  • За даними Сирського, на Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат.
  • Повідомлялося, що окупанти просунулися у Покровську, Степногірську та на Покровському напрямку.
  • Речник батальйону безпілотних систем "Корсар" 38-ї окремої бригади морської піхоти Олексій Годзенко розповів, що на Покровському напрямку ворог штурмує малими групами, технікою та бронею, а також "поливає" КАБами.
  • Центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) Донецька область (11279) бойові дії (5926) Покровськ (1344) Покровський район (1774)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Підтягуй резерви - 95 -й Квартал вже дозрів
показати весь коментар
22.11.2025 16:49 Відповісти
+22
В когось ще є сумніви, що воно заром зі всією своєю бандою прийшло, щоб знищити Україну?
показати весь коментар
22.11.2025 16:48 Відповісти
+20
Дякуємо Найвеличнішому за таку сміливу і незламну заяву!
показати весь коментар
22.11.2025 16:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В когось ще є сумніви, що воно заром зі всією своєю бандою прийшло, щоб знищити Україну?
показати весь коментар
22.11.2025 16:48 Відповісти
.....я казав, я агітував, я кричав і сварився - мені казали що я тупий і не розуміє що Порошнеко зло а ЗЕ оце щастя
показати весь коментар
22.11.2025 16:59 Відповісти
В мене було аналогічно.
показати весь коментар
22.11.2025 18:32 Відповісти
А як в Італії думають?
показати весь коментар
22.11.2025 17:00 Відповісти
Так само. Всі наші знайомі. А мій чеоловік ще 3 роки назад сказав, що вони - мафія! Саме мафія, а не будь що інше.
показати весь коментар
22.11.2025 18:28 Відповісти
А ваш чоловік мабуть і голосував за Зеленського, а потім коли зрозумів, що мафія то втік в Італію?
показати весь коментар
22.11.2025 19:29 Відповісти
Підтягуй резерви - 95 -й Квартал вже дозрів
показати весь коментар
22.11.2025 16:49 Відповісти
+
показати весь коментар
22.11.2025 17:25 Відповісти
Дякуємо Найвеличнішому за таку сміливу і незламну заяву!
показати весь коментар
22.11.2025 16:51 Відповісти
І потужну, рішучу
показати весь коментар
22.11.2025 17:27 Відповісти
То, падло, вживай необхідних заходів!
показати весь коментар
22.11.2025 16:54 Відповісти
Це якраз і є результат вжитих ним «заходів».
показати весь коментар
22.11.2025 17:00 Відповісти
Задача этого оборотня сделать так, чтобы украинцы сами согласились подписать капитуляцию. Этой гниде даже не стыдно, что с передка на Покровске просят элементарные мавики, чтобы видеть. Эту мразь интересует экспорт дронов, а не обеспечение армии.
показати весь коментар
22.11.2025 20:02 Відповісти
Зараз, двушечку на москву передасть і почне вживати.
показати весь коментар
22.11.2025 20:08 Відповісти
Саме завдяки тобі була провалена мобілізація ,пусті розмови і брехня пригадаймо ,в нас буде в цьому році 3 тисячі ракет фламінго де вони хочаб 300 ? ми закупим 25 ППО "Петріот " ( ціна якого понад 1 мільярд доларів) далі ми залишимо москву в блекаті ,кацапи всю Україну відправили в блекаут ,ми закупим в Франції 100 літаків (ціна якого 250 мільйонів євро) за які кошти ,та ще у Швеції 150 літаків ну повна маячня.Ось українська біда влада проросійського клоуна.
показати весь коментар
22.11.2025 16:58 Відповісти
Не можешь керувать, іди нахер. Скорбное твое ****** нам не нада.
показати весь коментар
22.11.2025 16:59 Відповісти
Нє, воно не піде. Воно буде чіплятися і руками і ногами і ротом за крісло і балаву, поки не донищить Україну.
показати весь коментар
22.11.2025 17:02 Відповісти
А де наші 150 тисяч військових, які мали би по своїм прямим обов'язкам бути там на фронті?
Сидять в тилу, бо відкупились від фронту і зеля має з цього гешефт.
Мільон тилових військових, ТЦКшників і мєнтів ніколи не були на фронті але справно отримують зарплату і на державному утриманні і під присягою - захищати Україну.
Але срали вони на ту присягу і зеля їм нічого не хоче робити.
показати весь коментар
22.11.2025 17:00 Відповісти
Всі силові та правоохоронні структури завжди в державі утримуються на кошти платників податків чи в мирний чи воєнні часи та при любій владі.
показати весь коментар
22.11.2025 17:03 Відповісти
Але більшість з них не виконують свої прямі обов'язки.
То для чого вони тоді потрібні?
Половину можна скоротити а звільнені гроші на їх утримання направити тим хто реально воює, на вироблення зброї, на посилення обороноздатності держави.
показати весь коментар
22.11.2025 17:13 Відповісти
Є "Фламінго", "Паляниця"
"Нептун" - довга блискавиця.
Є ще "Рути" та "Трембіти"...
Може досить вже *******.
Бо реально - то немає,
Це Гундос звичайно знає.
Все краде, не має міри,
В ЄС немає вже довіри!
24.10.2025
Анатолій Березенський
показати весь коментар
22.11.2025 17:01 Відповісти
от якраз 150 тис мусорів вистачить
показати весь коментар
22.11.2025 17:08 Відповісти
Вже стількі раз повторювали, можна було б і запам'ятати: "Раждьоная Лєваруцієй" воювати не навчена! Це ж не беззбройних протестувальників калічити!
показати весь коментар
22.11.2025 17:28 Відповісти
на м'ясні штурми під командуванням руснявого сирка з батьками на паРаші підійдуть.
показати весь коментар
22.11.2025 17:38 Відповісти
Ні в якому разі!! Вони мамині черешенькі ненавчені воювати але навчені бігати як сайгаки за народом! Я думаю добігаються до того що будуть їм кінцівки ламати
показати весь коментар
22.11.2025 19:13 Відповісти
То спали ці 150 тисяч напалмом.А не жалійся,що ти такий немічний.Не війна , а цирк!!!
показати весь коментар
22.11.2025 17:25 Відповісти
Самое время снять с восточного фронта несколько бригад и отправить их в рейд по курской или брянской области, да зедрот?
показати весь коментар
22.11.2025 17:31 Відповісти
ДЯТЛЕ , А ДЕ ТВОЇ 13,5 млн. виборців ? Розбіглися по світу?
показати весь коментар
22.11.2025 17:34 Відповісти
ниче,скоро в крыму будем пить каву, да буданов?
показати весь коментар
22.11.2025 17:43 Відповісти
Щось він повторюється, вже 2 рази казав про 150 тис.під Покровськом. Що, нема що більше сказати.(((
показати весь коментар
22.11.2025 17:46 Відповісти
Діпстейт гандони.пляшуть під дудку хренштабу. Підари вже захопили радісне,даниловку та нечаєвку(дніп.обл), а у них ще єгорівка та вишневе у сірій зоні
показати весь коментар
22.11.2025 17:49 Відповісти
Та вже все "захопили" і твою башку з гівном і ватою також.
показати весь коментар
22.11.2025 17:55 Відповісти
Чмо тупориле!
показати весь коментар
22.11.2025 20:19 Відповісти
Не розумію чому мінами не можна все засипати
показати весь коментар
22.11.2025 23:43 Відповісти
 
 