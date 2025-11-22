Понад 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку, - Зеленський

Ситуація на Покровському напрямку залишається найбільш складною, російські сили чисельністю понад 150 тис. продовжують штурми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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"Була доповідь Головкома сьогодні по ситуації на фронті, по російських дезінформаційних операціях, їхніх планах. Найбільш складно – Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили, більше 150 тисяч, які продовжують штурми, – кожен день найбільше атак саме там, багато місяців уже все це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії", - йдеться в повідомленні.

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Також українські воїни захищають позиції на межі між Дніпровщиною та Донеччиною, на Харківщині та Запоріжжі.

"Оріхівський напрямок, Гуляйпільський – ми робимо все, щоб стабілізувати ситуацію. Я дякую всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною!" - додав президент.

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