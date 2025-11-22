Понад 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку, - Зеленський
Ситуація на Покровському напрямку залишається найбільш складною, російські сили чисельністю понад 150 тис. продовжують штурми.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Була доповідь Головкома сьогодні по ситуації на фронті, по російських дезінформаційних операціях, їхніх планах. Найбільш складно – Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили, більше 150 тисяч, які продовжують штурми, – кожен день найбільше атак саме там, багато місяців уже все це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії", - йдеться в повідомленні.
Також українські воїни захищають позиції на межі між Дніпровщиною та Донеччиною, на Харківщині та Запоріжжі.
"Оріхівський напрямок, Гуляйпільський – ми робимо все, щоб стабілізувати ситуацію. Я дякую всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною!" - додав президент.
Що передувало
- Раніше зазначалося, що Сили оборони продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на Покровському напрямку та в Запорізькій області.
- За даними Сирського, на Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат.
- Повідомлялося, що окупанти просунулися у Покровську, Степногірську та на Покровському напрямку.
- Речник батальйону безпілотних систем "Корсар" 38-ї окремої бригади морської піхоти Олексій Годзенко розповів, що на Покровському напрямку ворог штурмує малими групами, технікою та бронею, а також "поливає" КАБами.
- Центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ.
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******нам не нада.
Сидять в тилу, бо відкупились від фронту і зеля має з цього гешефт.
Мільон тилових військових, ТЦКшників і мєнтів ніколи не були на фронті але справно отримують зарплату і на державному утриманні і під присягою - захищати Україну.
Але срали вони на ту присягу і зеля їм нічого не хоче робити.
То для чого вони тоді потрібні?
Половину можна скоротити а звільнені гроші на їх утримання направити тим хто реально воює, на вироблення зброї, на посилення обороноздатності держави.
"Нептун" - довга блискавиця.
Є ще "Рути" та "Трембіти"...
Може досить вже *******.
Бо реально - то немає,
Це Гундос звичайно знає.
Все краде, не має міри,
В ЄС немає вже довіри!
24.10.2025
Анатолій Березенський